Анонсирован снос памятника советскому военачальнику Маргелову в Днепропетровске - 26.03.2026 Украина.ру
Анонсирован снос памятника советскому военачальнику Маргелову в Днепропетровске
Анонсирован снос памятника советскому военачальнику Маргелову в Днепропетровске - 26.03.2026 Украина.ру
Анонсирован снос памятника советскому военачальнику Маргелову в Днепропетровске
Кампания уничтожения памятников освободителям Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков продолжается. Об этом 26 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
Украинские ТГ-каналы сообщают, что Герой Советского Союза, командующий воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, генерал армии Василий Маргелов по-прежнему не устраивает власти города Днепропетровска. Сам город после госпереворота 2014 года был переименован в Днепр."Государственный вандализм в бывшей УССР продолжается, - констатировал телеграм-канал Украина.ру. - Под ударом теперь оказался легендарный командир РККА, освобождавший Украину от захватчиков. Что, впрочем, уже неудивительно — в своих симпатиях немецким нацистам и Гитлеру украинские управленцы частенько признаются без всякого стеснения".Памятник Маргелову неоднократно попадал в планы сноса властей Днепропетровска и их киевских начальников. Формально это оформляется как "декоммунизация" и проходит одновременно с чествованием не только немецко-фашистских захватчиков, но и местных коллаборационистов, активно участвовавших в геноциде советского народа.Личность выдающегося советского военачальника рассмотрел Василий Стоякин в публикации "Дядя Вася" Маргелов - создатель ВДВВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
днепропетровск
украина
днепр
Украина.ру
2026
новости, днепропетровск, украина, днепр, василий стоякин, украина.ру, ркка, вдв, украинский неонацизм, украинские неонацисты, украинские националисты, памятник, снос, русофобия, декоммунизация, вандализм
Новости, Днепропетровск, Украина, Днепр, Василий Стоякин, Украина.ру, РККА, ВДВ, украинский неонацизм, украинские неонацисты, украинские националисты, памятник, снос, Русофобия, декоммунизация, вандализм

Анонсирован снос памятника советскому военачальнику Маргелову в Днепропетровске

16:40 26.03.2026 (обновлено: 16:41 26.03.2026)
 
- РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Кампания уничтожения памятников освободителям Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков продолжается. Об этом 26 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
Украинские ТГ-каналы сообщают, что Герой Советского Союза, командующий воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, генерал армии Василий Маргелов по-прежнему не устраивает власти города Днепропетровска. Сам город после госпереворота 2014 года был переименован в Днепр.
"Государственный вандализм в бывшей УССР продолжается, - констатировал телеграм-канал Украина.ру. - Под ударом теперь оказался легендарный командир РККА, освобождавший Украину от захватчиков. Что, впрочем, уже неудивительно — в своих симпатиях немецким нацистам и Гитлеру украинские управленцы частенько признаются без всякого стеснения".
Памятник Маргелову неоднократно попадал в планы сноса властей Днепропетровска и их киевских начальников. Формально это оформляется как "декоммунизация" и проходит одновременно с чествованием не только немецко-фашистских захватчиков, но и местных коллаборационистов, активно участвовавших в геноциде советского народа.
Личность выдающегося советского военачальника рассмотрел Василий Стоякин в публикации "Дядя Вася" Маргелов - создатель ВДВ
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
