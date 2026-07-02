https://ukraina.ru/20260702/atoll-bikini--zhertva-amerikanskogo-voennogo-piara-80-let-s-nachala-yadernykh-ispytaniy-v-tikhom-okeane-1080859152.html

Атолл Бикини – жертва американского военного пиара. 80 лет с начала ядерных испытаний в Тихом океане

Атолл Бикини – жертва американского военного пиара. 80 лет с начала ядерных испытаний в Тихом океане - 02.07.2026 Украина.ру

Атолл Бикини – жертва американского военного пиара. 80 лет с начала ядерных испытаний в Тихом океане

1 июля 1946 года начались испытания ядерного оружия США на атолле Бикини в Тихом океане, которые продолжались до 1958-го. После взрывов 23 атомных и водородных бомб атолл до сих пор непригоден для жизни

2026-07-02T08:00

2026-07-02T08:00

2026-07-02T08:00

история

история

тихий океан

сша

вмф

оон

ядерное оружие

испытания

1940-е

хиросима (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/01/1080855726_0:0:1784:1003_1920x0_80_0_0_3a27ba7dc6e31e4345b1092cca13580d.jpg

В 1945 году в США были изготовлены и взорваны три ядерных заряда. Первым стала плутониевая бомба, испытанная в ходе эксперимента "Тринити" 16 июля на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико. Два других взорвали 6 и 9 августа в Хиросиме (урановая бомба "Малыш") и Нагасаки (плутониевая бомба "Толстяк").Первое предложение провести ядерные испытания против военных кораблей поступило 16 августа 1945 года от контр-адмирала Льюисa Штрауссa. Во внутренней служебной записке министру военно-морских сил Джеймсу Форрестолу он писал: "если не провести такое испытание, то начнутся нежелательные разговоры о том, что флот устарел перед лицом этого нового оружия, и это создаст препятствия новым ассигнованиям на сохранение послевоенного ВМФ".Сенатор Брайен Макмэйхон, который впоследствии организует и возглавит в Конгрессе Объединённый комитет по атомной энергии, публично предложил провести такие испытания. Он предложил сбросить атомную бомбу на захваченные японские корабли: "получившийся взрыв должен показать нам, насколько эффективна атомная бомба против гигантских военных кораблей".В ноябре 1945 года подкомитет Объединенного комитета начальников штабов США начал разработку программы испытаний ядерного оружия. 28 декабря программа была принята ОКНШ, а 10 января 1946 года утверждена президентом США Гарри Трумэном.11 января 1946 года вице-адмирал Уильям Блэнди был утверждён на должность главы Объединённого оперативного соединения 1 (JTF-1), созданного для испытаний ядерного оружия под названием "Операция „Перекрёсток". Кандидатом от армии на руководство испытаниями был генерал Лесли Гровс, возглавлявший в военное время "Манхэттенский проект", но он эту должность не получил.Возражения последовали со стороны учёных, работавших над "Манхэттенским проектом". Они утверждали, что испытания атомной бомбы лишены смысла и опасны для окружающей среды.Госсекретарь США Джеймс Фрэнсис Бирнс, который годом ранее говорил физику Лео Силарду, что "публичная демонстрация бомбы должна сделать Россию более управляемой", на этот раз присоединился к оппонентам испытаний. Он занимался подготовкой так называемого "Доклада Ачесона – Лилиенталя", в котором США предлагали установить международный контроль над производством ядерного оружия (вплоть до инспекций урановых месторождений) при сохранении американской монополии на это оружие. "С точки зрения международных отношений было бы хорошо, если бы испытания были отложены или вообще никогда бы не проводились", – заявил Бирнс президенту США в марте 1946 года.К тому времени нашлось место для испытаний. Полигон должен был пребывать под контролем США, быть необитаемым или малообитаемым, находиться далеко от городов и мест сосредоточения людей, в то же время – в радиусе 1600 км. от ближайшей базы бомбардировщиков B-29.Кроме того, это должна была быть закрытая гавань диаметром не менее 9,5 км., чтобы в ней могли разместиться корабли-мишени и вспомогательные суда, в этом месте не должно быть штормов и сильных холодов, должно преобладать определённое направление ветров на высоте от уровня моря до 18,3 км, а преобладающие морские течения не должны проходить рядом с обитаемыми прибрежными районами, линиями судоходства и районами рыболовства.Лагуну атолла Бикини, входящего в состав Маршалловых островов, в качестве места ядерных испытаний 24 января 1946 года выбрал лично адмирал Бленди.10 февраля 1946 года военный губернатор США на Маршалловых островах Бен Уятт прибыл на Бикини. Ссылаясь на библейские истории он сравнил аборигенов с "детьми Израилевыми, которых Бог спас от их врагов и поведёт их в землю обетованную". В итоге после семи попыток отснять сцену передачи атолла американцам, им удалось записать на киноплёнку лишь фразу их вождя с символическим именем Иуда: "Мы готовы идти. Всё в руках Господа". 7 марта 1946 года 167 жителей атолла Бикини были перевезены на необитаемый атолл Ронгерик с куда худшими условиями жизни и площадью в четыре раза меньше.Кораблями-мишенями стали четыре устаревших американских линкора, два авианосца, два крейсера, одиннадцать эсминцев, восемь подводных лодок, многочисленные вспомогательные и десантные корабли, а также три захваченных у Германии и Японии корабля – в том числе линкор "Нагато", с которого руководили атакой на Пёрл-Харбор (всего – 95 единиц).На кораблях находилось обычное для них количество топлива и боеприпасов, а также приборы для измерения атмосферного давления, перемещений кораблей и излучения. На нескольких кораблях-мишенях были размещены живые животные, всего 200 свиней, 60 морских свинок, 204 козы, 5000 крыс, 200 мышей. На сам атолл было завезено 18 тонн фото- и кинематографического оборудования, 25 тысяч приборов для измерения уровня радиации. Всего в операции "Перекрёсток" принимали участие более 42 тыс. военнослужащих флота и армии США, а также гражданских специалистов, 242 военных корабля и 156 самолётов.Первоначально операция "Перекрёсток" должна была состоять из трёх испытаний: "Эйбл" и "Бейкер" в июле 1946 года, и "Чарли" – в марте 1947-го ("Эйбл", "Бейкер" и "Чарли" – первые три буквы фонетического алфавита). Первые две бомбы были копиями плутониевого "Толстяка", сброшенного на Нагасаки, и тоже получили собственные имена. Бомбу "Эйбл" назвали "Джильда" и украсили изображением Риты Хейворт, звёзды фильма "Джильда". Бомба "Бейкер" получила название "Хелен с Бикини".Первые испытания были назначены на 15 мая 1946 года, но впоследствии их перенесли на 1 июля – чтобы дать возможность большему числу членов Конгресса наблюдать испытания, так как в это время у них будет летний отпуск. Всего за первым взрывом на Бикини наблюдали более 100 приглашенных гостей – конгрессмены, ученые, журналисты и представители стран-участниц Комиссии ООН по атомной энергии (по два человека от Австралии, Бразилии, Египта, Канады, Китая, Мексики, Нидерландов, Польши, СССР и Франции).Советский Союз официально представляли физик Михаил Мещеряков (будущий основатель лаборатории вычислительной техники Объединенного института ядерных исследований в Дубне) и видный специалист в области добычи и обработки урановых и радиевых руд Семён Александров. Под видом корреспондента газеты "Красная звезда" присутствовал начальник секции отдела проектирования ЦНИИ военного кораблестроения капитан второго ранга Александр Хохлов.1 июля 1946 года в 09:00 по местному времени атомная бомба "Джильда" была сброшена с бомбардировщика B-29. Бомба упала с отклонением 649 м от заданной цели. Это стало причиной того, что ущерб кораблям-мишеням был меньше ожидаемого."Правда" раскритиковала испытания как "обычный шантаж" и заявила, что, за исключением нескольких устаревших военных кораблей, единственное, что взорвали Соединенные Штаты, была "вера в серьёзность американских разговоров об атомном разоружении".В ходе испытания "Бейкер" 25 июля 1946 года американские военные попробовали другой подход, взорвав бомбу на глубине 27 метров под поверхностью воды. Это было первое подводное испытание ядерного оружия.Взрыв породил огромный пузырь горячего газа, который одновременно расширялся вниз и вверх. Он прорезал кратер глубиной 9 и шириной более 600 метров на морском дне. На поверхности моря он создал огромный купол воды и пара (более 1,5 км. в высоту) и цунами с волной высотой почти 30 метров. Удалось потопить линкор "Нагато".Испытание "Бейкер" привело к загрязнению радиоактивными продуктами окружающей среды. Химик-ядерщик Гленн Сиборг назвал второе испытание на Бикини "первой в мире ядерной катастрофой". В итоге президент США Трумэн отменил испытание "Чарли", назначенное на 1947 год.После двух взрывов на Бикини атомные испытания были перенесены на другой атолл Маршалловых островов – Эниветок. Там c 14 апреля 1948 года по 28 апреля 1958 года было произведено 43 надземных ядерных взрыва. В результате полностью испарились четыре островка, составлявшие 10% сухопутной части атолла. Около 60% оставшейся сухопутной части в настоящее время непригодно для проживания.Третье по счету испытание на Бикини, носившее кодовое название "Кастл Браво", было проведено 1 марта 1954 года. На атолле было взорвано двухступенчатое (термоядерное) устройство, в котором в качестве горючего был впервые использован дейтерид лития. Предполагалось, что мощность взрыва составит 6 мегатонн в тротиловом эквиваленте, но в реальности она оказалась в 2,5 раза выше – 15 мегатонн.После взрыва возник огненный шар диаметром 7,2 км., который можно было видеть с атолла Кваджалейн (400 км. до Бикини). Облако ядерного гриба поднялось на высоту 40 км. и достигло 46 км. в диаметре. При взрыве испарились три островка атолла Бикини.Это было самое мощное ядерное испытание и самая серьезная радиационная катастрофа в истории США. Радиоактивные осадки выпали на территории общей площадью более 18 тысяч квадратных километров. 236 аборигенов и 28 американских военнослужащих были эвакуированы из зоны заражения. В зоне заражения оказался японский рыболовецкий корабль "Счастливый дракон", весь экипаж которого из 23 человек стал жертвами лучевой болезни.Комиссия по атомной энергии США выпустила заявление для прессы, в котором испытание "Кастл Браво" было названо "рутинным". В нём также сообщалось, что некоторые американцы и жители островов "неожиданно подверглись воздействию радиации", но все чувствуют себя хорошо.Ядерные испытания на Маршалловых островах продолжались до 22 июля 1958 года, когда над Бикини был произведен последний атмосферный взрыв. Атолл до сих пор остаётся непригодным для жизни, а компенсации его бывшим жителям и их потомкам со стороны США составили менее $ 200 млн.

https://ukraina.ru/20180806/1020764315.html

https://ukraina.ru/20230331/1044787862.html

https://ukraina.ru/20250829/kak-ustanavlivalos-ravnovesie-80-let-atomnomu-proektu-sssr-1067800259.html

https://ukraina.ru/20260518/lestnitsa-k-yadernomu-eshafotu--1079095431.html

тихий океан

сша

хиросима (город)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, тихий океан, сша, вмф, оон, ядерное оружие, испытания, 1940-е, хиросима (город)