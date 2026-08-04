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Тихоокеанский флот ВМФ РФ начал учение по защите дальневосточных рубежей

Тихоокеанский флот ВМФ РФ начал учение по защите дальневосточных рубежей - 04.08.2026 Украина.ру

Тихоокеанский флот ВМФ РФ начал учение по защите дальневосточных рубежей

Учение по защите дальневосточных рубежей стартовали на Тихоокеанском флоте, манёвры пройдут в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. Об этом Минобороны РФ в ночь на 4 августа сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-08-04T08:22

2026-08-04T08:22

2026-08-04T08:26

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"Основная задача — проверка готовности руководящего состава объединений и соединений к управлению группировками сил в зонах своей ответственности и решению нестандартных оперативных задач", — говорится в сообщении ведомства.Учение проводится во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти РФ и включает практическую отработку комплексного применения высокоточного оружия, современных образцов вооружения и военной техники.В морских манёврах участвуют около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации ТОФ, свыше 13 тысяч военнослужащих.Ранее сообщалось, что Северный флот отработал в Баренцевом море уничтожение корабельных группировок противника.В июле помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал в интервью СМИ, что страны Запада стремятся лишить Россию доступа к международным морским маршрутам.Подробнее о морской политике Соединённых Штатов - в материале Ростислава Ищенко Морская война.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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