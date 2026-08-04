Тихоокеанский флот ВМФ РФ начал учение по защите дальневосточных рубежей - 04.08.2026 Украина.ру
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Тихоокеанский флот ВМФ РФ начал учение по защите дальневосточных рубежей
Тихоокеанский флот ВМФ РФ начал учение по защите дальневосточных рубежей - 04.08.2026 Украина.ру
Тихоокеанский флот ВМФ РФ начал учение по защите дальневосточных рубежей
Учение по защите дальневосточных рубежей стартовали на Тихоокеанском флоте, манёвры пройдут в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. Об этом Минобороны РФ в ночь на 4 августа сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-08-04T08:22
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"Основная задача — проверка готовности руководящего состава объединений и соединений к управлению группировками сил в зонах своей ответственности и решению нестандартных оперативных задач", — говорится в сообщении ведомства.Учение проводится во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти РФ и включает практическую отработку комплексного применения высокоточного оружия, современных образцов вооружения и военной техники.В морских манёврах участвуют около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации ТОФ, свыше 13 тысяч военнослужащих.Ранее сообщалось, что Северный флот отработал в Баренцевом море уничтожение корабельных группировок противника.В июле помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал в интервью СМИ, что страны Запада стремятся лишить Россию доступа к международным морским маршрутам.Подробнее о морской политике Соединённых Штатов - в материале Ростислава Ищенко Морская война.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Тихоокеанский флот ВМФ РФ начал учение по защите дальневосточных рубежей

08:22 04.08.2026 (обновлено: 08:26 04.08.2026)
 
© РИА Новости . Министерство обороны РФТактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота во время проведения оперативных учений разнородных сил флота
Тактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота во время проведения оперативных учений разнородных сил флота - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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Учение по защите дальневосточных рубежей стартовали на Тихоокеанском флоте, манёвры пройдут в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. Об этом Минобороны РФ в ночь на 4 августа сообщает в канале на платформе "Макс"
"Основная задача — проверка готовности руководящего состава объединений и соединений к управлению группировками сил в зонах своей ответственности и решению нестандартных оперативных задач", — говорится в сообщении ведомства.
Учение проводится во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти РФ и включает практическую отработку комплексного применения высокоточного оружия, современных образцов вооружения и военной техники.
В морских манёврах участвуют около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации ТОФ, свыше 13 тысяч военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Северный флот отработал в Баренцевом море уничтожение корабельных группировок противника.
В июле помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал в интервью СМИ, что страны Запада стремятся лишить Россию доступа к международным морским маршрутам.
Подробнее о морской политике Соединённых Штатов - в материале Ростислава Ищенко Морская война.
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