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Почему люди из стран ЕС переезжают жить в Россию и что их здесь ждёт: француженка Беше-Головко

Почему люди из стран ЕС переезжают жить в Россию и что их здесь ждёт: француженка Беше-Головко - 14.10.2024 Украина.ру

Почему люди из стран ЕС переезжают жить в Россию и что их здесь ждёт: француженка Беше-Головко

Французский политолог, юрист, приглашённый профессор юридического факультета МГУ Карин Беше-Головко в студии Украина.ру рассказала об иммиграции иностранцев в... Украина.ру, 14.10.2024

2024-10-14T10:30

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Французский политолог, юрист, приглашённый профессор юридического факультета МГУ Карин Беше-Головко в студии Украина.ру рассказала об иммиграции иностранцев в Россию, о взаимоотношениях нашей страны и европейских государств, о некоторых особенностях адаптации в России и о целях миграции европейцев, а также о своей недавней поездке в ЛНР и о надеждах на освобождение Европы. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:27 – Россия, Франция и традиционные ценности; 02:20 – о взаимоотношении между государствами; 04:10 – об адекватных лидерах в Европе; 06:14 – о визите иностранной делегации в ЛНР; 10:32 – о способах донесения правды до западной аудитории; 13:04 – почему Россию выбирают для иммиграции? 18:12 – Как иностранцы узнают о возможности переехать в Россию? 19:47 – об адаптации иностранцев в России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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