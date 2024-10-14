Почему люди из стран ЕС переезжают жить в Россию и что их здесь ждёт: француженка Беше-Головко - 14.10.2024 Украина.ру
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Почему люди из стран ЕС переезжают жить в Россию и что их здесь ждёт: француженка Беше-Головко
Почему люди из стран ЕС переезжают жить в Россию и что их здесь ждёт: француженка Беше-Головко - 14.10.2024 Украина.ру
Почему люди из стран ЕС переезжают жить в Россию и что их здесь ждёт: француженка Беше-Головко
Французский политолог, юрист, приглашённый профессор юридического факультета МГУ Карин Беше-Головко в студии Украина.ру рассказала об иммиграции иностранцев в... Украина.ру, 14.10.2024
2024-10-14T10:30
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Французский политолог, юрист, приглашённый профессор юридического факультета МГУ Карин Беше-Головко в студии Украина.ру рассказала об иммиграции иностранцев в Россию, о взаимоотношениях нашей страны и европейских государств, о некоторых особенностях адаптации в России и о целях миграции европейцев, а также о своей недавней поездке в ЛНР и о надеждах на освобождение Европы. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:27 – Россия, Франция и традиционные ценности; 02:20 – о взаимоотношении между государствами; 04:10 – об адекватных лидерах в Европе; 06:14 – о визите иностранной делегации в ЛНР; 10:32 – о способах донесения правды до западной аудитории; 13:04 – почему Россию выбирают для иммиграции? 18:12 – Как иностранцы узнают о возможности переехать в Россию? 19:47 – об адаптации иностранцев в России.
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видео, россия, лнр, европа, ес, информационная война, информационная безопасность, пропаганда, эмиграция, цивилизация, иностранцы, мигранты, международные отношения, сво, франция, видео
Видео, Россия, ЛНР, Европа, ЕС, информационная война, информационная безопасность, пропаганда, эмиграция, цивилизация, иностранцы, мигранты, международные отношения, СВО, Франция

Почему люди из стран ЕС переезжают жить в Россию и что их здесь ждёт: француженка Беше-Головко

10:30 14.10.2024 (обновлено: 10:31 14.10.2024)
 
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Французский политолог, юрист, приглашённый профессор юридического факультета МГУ Карин Беше-Головко в студии Украина.ру рассказала об иммиграции иностранцев в Россию, о взаимоотношениях нашей страны и европейских государств, о некоторых особенностях адаптации в России и о целях миграции европейцев, а также о своей недавней поездке в ЛНР и о надеждах на освобождение Европы.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:27 – Россия, Франция и традиционные ценности;
02:20 – о взаимоотношении между государствами;
04:10 – об адекватных лидерах в Европе;
06:14 – о визите иностранной делегации в ЛНР;
10:32 – о способах донесения правды до западной аудитории;
13:04 – почему Россию выбирают для иммиграции?
18:12 – Как иностранцы узнают о возможности переехать в Россию?
19:47 – об адаптации иностранцев в России.
 
ВидеоРоссияЛНРЕвропаЕСинформационная войнаинформационная безопасностьпропагандаэмиграцияцивилизацияиностранцымигрантымеждународные отношенияСВОФранция
 
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