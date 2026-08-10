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Пентагон недополучит ракет для Patriot в 2027 году из-за их подорожания

Пентагон недополучит ракет для Patriot в 2027 году из-за их подорожания - 10.08.2026 Украина.ру

Пентагон недополучит ракет для Patriot в 2027 году из-за их подорожания

Сухопутные войска США в 2027 году получат значительно меньше ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot из-за их значительного подорожания. Об этом в ночь на 10 августа пишет РИА Новости

2026-08-10T06:08

2026-08-10T06:08

2026-08-10T06:12

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Как следует из бюджетных документов, изученных агентством, с 2022 года стоимость одной ракеты Patriot PAC-3 MSE для американской армии выросла более чем на 30%. Закупочная цена на 2023 финансовый год составляла $3,825 млн, а к 2027-му достигает уже $4,988 млн.Рост стоимости уже привёл к корректировке заказа от 2025 года, на который было выделено $885,7 млн и поставки которого начнутся лишь в сентябре 2027 года. Если Пентагон первоначально рассчитывал получить 230 боеприпасов, то пересмотр их стоимости сократил ожидаемое количество до 194.И это на фоне резко возросшей потребности армии США в таких ракетах. Так в апреле 2025 года сухопутные войска увеличили общий целевой объем закупок PAC-3 MSE более чем в четыре раза — с 3376 до 13773 единиц.Высокая стоимость ракет-перехватчиков вынуждает американских военных искать более дешевую альтернативу. В частности, в июне министр армии Дэниел Дрисколл потребовал разработать новые бюджетные варианты в течение года, а первые рабочие прототипы представить уже через полгода. Газета Wall Street Journal отмечает, что стоимость одной "бюджетной" ракеты не должна превышать $250 тыс.4 августа телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Пентагон израсходовал около половины ракет Patriot из-за операции против Ирана. Кроме того, военные до сих пор восполняют их запасы, снизившиеся после продолжавшихся с 2022 года поставок Украине.Напомним, президент США Дональд Трамп на последней встрече в Белом доме отказал Владимиру Зеленскому в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot.Ранее сообщалось, что американские оборонные концерны Lockheed Martin и Raytheon, производящие комплексы ЗРК Patriot, опасаются, что предоставление Киеву лицензии на производство ракет для этих систем создаст им конкурента.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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