https://ukraina.ru/20260713/imitatsiya-borby-zhertvy-volynskoy-rezni-ne-meshayut-vlastyam-polshi-podderzhivat-kiev-1081395524.html

Имитация борьбы. Жертвы "Волынской резни" не мешают властям Польши поддерживать Киев

Имитация борьбы. Жертвы "Волынской резни" не мешают властям Польши поддерживать Киев - 13.07.2026 Украина.ру

Имитация борьбы. Жертвы "Волынской резни" не мешают властям Польши поддерживать Киев

Поминая 11 июля жертв украинских националистов в 1940-х, президент, премьер и члены правительства Польши подчёркивали, что это не повлияет на нынешнюю поддержку Киева со стороны Варшавы. К её прекращению призывала лишь оппозиция

2026-07-13T13:12

2026-07-13T13:12

2026-07-13T13:12

эксклюзив

мир без границ

польша

миг-29

кароль навроцкий

владимир зеленский

степан бандера

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102267/07/1022670755_0:12:2941:1666_1920x0_80_0_0_0c25826efb424ebc6842354d1f2d7bed.jpg

В Польше в субботу, 11 июля, отметили Национальный день памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Речи Посполитой (так в Польше именуют Волынь и Восточную Галичину). Однако мемориальные мероприятия, а в особенности заявления представителей польской власти, оставили впечатление, что они были согласованы с официальным Киевом и направлены лишь на имитацию борьбы с прославлением на Украине массовых убийц поляков. При этом, похоже, настоящая их цель – убедить граждан Польши в необходимости продолжения поддержки Киева со стороны Варшавы.Главные мероприятия прошли 11 июля в Варшаве. Скандал среди патриотов вызвало участие в них посла Украины Василия Боднара, которого многие поляки называют "бандеровским пропагандистом". Он был верен себе – после возложения венка к памятнику польским жертвам украинских националистов дипломат написал в соцсетях, что "Украина выступает за установление всей исторической правды". И практически в это же самое время на Волыни, в городе Олыка – одном из немногих на Украине, где католической церкви разрешают публично поминать память жертв "Волынской резни", поверенный в делах Польши на Украине Пётр Лукасевич заявил: "Склоняя голову перед польскими жертвами насилия со стороны украинцев в Волыни, я не могу не упомянуть украинских жертв насилия, совершенного польским государством на территориях бывшей Второй Речи Посполитой до и во время Второй мировой войны".Для понимания: в ходе проведённой польскими властями в 1930 году "пацификации Восточной Галичины", которой украинские националисты оправдывают "Волынскую резню", было убито 7 человек, подверглись побоям – 1357, и более 40 женщин были изнасилованы. При этом в 1943-1945 годах на территории Волыни и Восточной Галичины боевики УПА убили более 100 тыс. мирных поляков, в основном женщин, детей и стариков.Слова польского дипломата затмили выступление министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, который был главным действующим лицом с польской стороны на мероприятиях в Олыке. Политик говорил о важности примирения, и даже попытался примерить на себя роль Христа."Что нужно для хорошего будущего? Нужна правда, нужна память и нужно прощение", – сказал Косиняк-Камыш, подчеркнув также, что недопустимо попасть в "спираль ненависти". Он также заявил, что добавил бы к десяти заповедям одиннадцатую – "не причиняйте боли и не почитайте тех, кто причиняет боль и страдания вашим друзьям".Реакции на последнее заявление министра пока нет, а вот слова Лукасевича вызвали возмущение у польской оппозиции. Руководитель парламентской фракции партии "Право и Справедливость" (ПиС), бывший министр обороны Мариуш Блащак обратился к министру действующему:"Принимает ли министр обороны Владислав Косиняк-Камыш слова, произнесенные во время памятных мероприятий в честь Кровавого воскресенья временным поверенным в делах Польши на Украине? В ходе чествования жертв геноцида на Волыни была произнесена фраза "украинские жертвы польского государства", что указывает на необходимость уравновешивания памяти об этом преступлении. Министр присутствовал на мероприятии и не выразил протеста. Поляки имеют право знать: является ли это нынешней позицией правительства?"Вопрос оказался риторическим. Глава МИД Польши Радослав Сикорский полностью поддержал своего подчинённого, назвав критиков Лукасевича "сектантами", которые занимается подстрекательством.Стоит отметить, что ни министр иностранных дел, ни премьер-министр Польши не приняли участия ни в каких памятных мероприятиях 11 июля. Представители ПиС в этот день поминали жертв "Волынской резни" в городе Хелм вблизи границы с Украиной, и сделали там ряд резких заявлений в адрес Киева.В частности, лидер ПиС Ярослав Качиньский заявил, что украинцы проявляют "огромное мужество" в борьбе против России, но это не может служить оправданием для чествования виновных в преступлениях."Украина не может вступить в Европейский союз, в сообщество цивилизованных государств, с этим грузом. Она не может вступить с бандеризмом, и мы сделаем все, чтобы помешать ей вступить в ЕС, если она не откажется от всего этого", – сказал Качиньский.Президент Польши Кароль Навроцкий 11 июля принимал участие в памятных мероприятиях в нескольких сотнях метров от границы с Украиной – в селе Радруж Подкарпатского воеводства.Он напомнил о том, каким зверским способом украинские националисты убивали поляков, число жертв среди которых польский президент оценил в 120 тыс.И как же Навроцкий предлагает бороться с украинским национализмом на территории Польши? Да просто запретить красно-чёрный флаг УПА!Он подчеркнул, что обвиняет "не весь украинский народ, а бандеровскую идеологию, тех, кто убивал, и тех, кто в XXI веке вновь апеллирует к красно-черному флагу", ни разу не упомянув при этом ни Зеленского, ни его решение присвоить подразделению ВСУ имя "героев УПА".Судя по всему, говоря о принятии закона, запрещающего красно-чёрный флаг, Навроцкий имел в виду свой законопроект, предусматривающий наказание до трёх лет лишения свободы за пропаганду "идеологии ОУН (фракция Бандеры) и УПА, или идеологии, призывающей к применению насилия для влияния на политическую или общественную жизнь".Исходя из буквы этого закона, пропаганда идеологии ОУН под руководством Евгения Коновальца или фракции ОУН под предводительством Андрея Мельника будет разрешена, как и использование их флага – синего полотнища с золотым трезубцем, средний "зуб" которого стилизован под меч. Кстати, именно под этим флагом Бандера организовал убийство главы МВД Польши Бронислава Перацкого в 1934-м, и под ним "мельниковцы" вербовали рекрутов в дивизию СС "Галичина", полицейские подразделения которой также убивали мирных поляков.Но обо всём этом Навроцкий не говорил, сосредоточившись на выпадах в адрес России. По его словам, гибель одной из жертв УПА в Радруже, 14-летней польской девушки Ядвиги Романик, "такая же смерть, как и гибель нынешних 14-летних украинцев от рук <...> Российской Федерации"."Утверждения о том, что УПА также воевала – потому что она воевала – против москалей, и поэтому необходимо использовать красно-черные цвета, вызывают логический вопрос: готовы ли сегодня Европа, мир, поляки и украинцы сказать, что Адольф Гитлер был хорошим лидером и человеком, потому что он боролся против злого Сталина?", – ударился в патетику Навроцкий. Вот только десятки тысяч украинских военных с нацистскими татуировками и шевронами, и десятки подразделений ВСУ с названиями и символикой, отсылающими к Третьему рейху, делают вопрос Навроцкого относительно украинцев риторическим.Пока же Польша поддерживает Украину, несмотря на нарастающие недружественные шаги со стороны последней. К примеру, 12 июля глава Минобороны Косиняк-Камыш рассказал о прогрессе в реализации соглашения, согласно которому Украина должна получить польские истребители МиГ-29, а Украина в обмен на это должна предоставить доступ к технологиям в сфере БПЛА.В начале июля Косиняк-Камыш говорил, что Украина отказалась от соглашения "МиГи в обмен на дроны" из-за исторического спора между Киевом и Варшавой, а Минобороны Польши сообщило, что истребители будут списаны и утилизированы, поскольку украинская сторона требует их модернизации за польский счёт.Теперь же министр обороны Польши подчеркнул, что "безусловно, хороших новостей гораздо больше, чем было еще несколько дней назад".Польские комментаторы саркастически отметили, что Украина под модернизацию МиГов может взять кредит, который будет выплачивать Польша, – ведь с 2022 года уже было несколько таких случаев. Потому неудивительно, что среди поляков растёт популярность контрсистемных политических сил, которые требуют прекратить военную и финансовую помощь Украине, выставить Киеву счета за помощь, предоставленную раньше, а также ужесточить условия пребывания украинцев в Польше – в частности, обязать их подписывать заявления с осуждением ОУН-УПА под угрозой депортации.Собственно, эти лозунги озвучил лидер "Конфедерации Польской короны" (КПК) Гжегож Браун, выступая 12 июля на организованном этой партией "Волынском марше" в Варшаве. Он также напомнил, что накануне КПК пообещала требовать от Украины репарации за геноцид поляков на Волыни и в Восточной Галичине. Ныне "Конфедерация Польской короны" занимает четвёртое место партий Польши, её рейтинг приближается к 10%, и чем больше Брауна обвиняют в "пророссийскости", тем популярность его политсилы выше.*Деятельность организаций с таким названием запрещена в РФЦели войны и идеология украинского национализма

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

мир без границ

польша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, мир без границ, польша, миг-29, кароль навроцкий, владимир зеленский, степан бандера, украина