Глава Нацбанка Украины рассказал о многомиллиардном финансировании из-за рубежа - 06.08.2026 Украина.ру
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Глава Нацбанка Украины рассказал о многомиллиардном финансировании из-за рубежа
Глава Нацбанка Украины рассказал о многомиллиардном финансировании из-за рубежа - 06.08.2026 Украина.ру
Глава Нацбанка Украины рассказал о многомиллиардном финансировании из-за рубежа
Киев с 2022 года получил почти 200 миллиардов долларов внешнего финансирования, заявил в соцсетях глава украинского Национального банка Андрей Пышный
2026-08-06T09:59
2026-08-06T09:59
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"Украина получила почти 200 миллиардов прямого бюджетного финансирования от международных партнеров", - заверил он.Эти вливания критически важны для Киева, так как они полностью покрывают дефицит госбюджета. Без них украинские власти не смогли бы платить зарплаты бюджетникам, обеспечивать работу соцслужб и покрывать невоенные расходы. Так как практически все собственные доходы и налоги Украина вынуждена тратить на оборонный сектор.Однако значительная часть из этих миллиардов поступила не в виде безвозмездных грантов, а в форме долгосрочных кредитов. В результате общий госдолг страны уже превысил 210 миллиардов долларов (из которых порядка 162 миллиардов — чистый внешний долг), что ставит страну в тотальную экономическую зависимость от западных кредиторов на десятилетия вперед.Подробнее о долгах - в материале На что будет воевать Украина до полного разгрома: Стариков о долгах и кредитах Киева на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Украина.ру, Нацбанк

Глава Нацбанка Украины рассказал о многомиллиардном финансировании из-за рубежа

09:59 06.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВиды главных правительственных и административных зданий Киева
Виды главных правительственных и административных зданий Киева - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Киев с 2022 года получил почти 200 миллиардов долларов внешнего финансирования, заявил в соцсетях глава украинского Национального банка Андрей Пышный
"Украина получила почти 200 миллиардов прямого бюджетного финансирования от международных партнеров", - заверил он.
Эти вливания критически важны для Киева, так как они полностью покрывают дефицит госбюджета. Без них украинские власти не смогли бы платить зарплаты бюджетникам, обеспечивать работу соцслужб и покрывать невоенные расходы. Так как практически все собственные доходы и налоги Украина вынуждена тратить на оборонный сектор.
Однако значительная часть из этих миллиардов поступила не в виде безвозмездных грантов, а в форме долгосрочных кредитов. В результате общий госдолг страны уже превысил 210 миллиардов долларов (из которых порядка 162 миллиардов — чистый внешний долг), что ставит страну в тотальную экономическую зависимость от западных кредиторов на десятилетия вперед.
Подробнее о долгах - в материале На что будет воевать Украина до полного разгрома: Стариков о долгах и кредитах Киева на сайте Украина.ру.
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