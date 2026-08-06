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Глава Нацбанка Украины рассказал о многомиллиардном финансировании из-за рубежа

Глава Нацбанка Украины рассказал о многомиллиардном финансировании из-за рубежа - 06.08.2026 Украина.ру

Глава Нацбанка Украины рассказал о многомиллиардном финансировании из-за рубежа

Киев с 2022 года получил почти 200 миллиардов долларов внешнего финансирования, заявил в соцсетях глава украинского Национального банка Андрей Пышный

2026-08-06T09:59

2026-08-06T09:59

2026-08-06T09:59

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"Украина получила почти 200 миллиардов прямого бюджетного финансирования от международных партнеров", - заверил он.Эти вливания критически важны для Киева, так как они полностью покрывают дефицит госбюджета. Без них украинские власти не смогли бы платить зарплаты бюджетникам, обеспечивать работу соцслужб и покрывать невоенные расходы. Так как практически все собственные доходы и налоги Украина вынуждена тратить на оборонный сектор.Однако значительная часть из этих миллиардов поступила не в виде безвозмездных грантов, а в форме долгосрочных кредитов. В результате общий госдолг страны уже превысил 210 миллиардов долларов (из которых порядка 162 миллиардов — чистый внешний долг), что ставит страну в тотальную экономическую зависимость от западных кредиторов на десятилетия вперед.Подробнее о долгах - в материале На что будет воевать Украина до полного разгрома: Стариков о долгах и кредитах Киева на сайте Украина.ру.

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