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Против пыток и унижения. 5 августа пройдёт международная акция в поддержку политзаключенных на Украине

Против пыток и унижения. 5 августа пройдёт международная акция в поддержку политзаключенных на Украине - 04.08.2026 Украина.ру

Против пыток и унижения. 5 августа пройдёт международная акция в поддержку политзаключенных на Украине

5 августа 2026 года политические заключенные нескольких колоний и СИЗО Украины при поддержке антифашистских организаций со всего мира проведут однодневную голодовку протеста против пыток и унижающих человеческое достоинство условий содержания.

2026-08-04T05:57

2026-08-04T05:57

2026-08-04T05:57

репрессии на украине

эксклюзив

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"Освободит нас только тот, кто с оружием в руках опрокинет киевский режим американских, английских и прочих "сукиных сынов". И откроет двери тюрем. Так я думал весной 22-го. Так думаю и сейчас", — написал поэт и экс-политзаключенный Ян Таксюр в своей книге "Записки "зрадника" украинской державы".Фраза, безусловно, художественно сильная, но с точки зрения реального улучшения положения людей, брошенных в застенки на Украине за симпатии к России и предполагаемую помощь российской армии, проблемная. По сути, уважаемый Ян Ильич призывает политзеков сложить руки, перестать бороться и ждать "волшебства" — когда их освободят.За четыре с половиной года вооружённого конфликта вряд ли у кого-то остались ожидания, что российская армия откроет ворота Киевского или Львовского СИЗО. Однако у многих все еще сохраняются иллюзии по поводу другого "взмаха волшебной палочки" — обмена.Эти иллюзии поддерживают в СБУ и украинской прокуратуре, убеждая людей подписывать признание вины (а иногда и оговаривать товарищей) взамен на попадание в "списки". Причем никто никого не обманывает, в "списки" действительно вносят, но практическая ценность этих бумаг приближается к нулю, потому что тюремный срок есть, а обмена нет. Несколько произошедших в прошлые годы обменов, во-первых, были точечными и в них попали буквально пара десятков человек. Во-вторых, некоторые из них проводили несуществующие уже частные структуры. Единственный относительно крупный централизованный обмен произошёл более года назад и попали на него едва ли полторы сотни человек. То есть даже статистика (около 200 обменянных за четыре с половиной года) не обнадеживает несколько тысяч украинских политзеков. В надежде на "волшебную палочку" заключенные только ухудшают своё положение.Почему несбыточные надежды подпитывают в СБУ, понятно. Но, к сожалению, этим занимаются и в России. Наверное, из лучших побуждений, хотя кто-то, возможно, и в целях политического пиара. По крайней мере, в 2026 году продолжение бесконечных сборов "списков", которые ни к чему не приводят, выглядит тупиковой инициативой. Да и играть на чувствах родственников пострадавших, которые готовы хвататься за любую, даже самую призрачную, надежду, понимая, что обменов не будет, — уже достаточно. Наоборот, родственникам пора уже твёрдо и четко объяснить, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Это жестоко, но это правда, а только правдивое, адекватное понимание реальности может привести к победе. Если бороться, конечно. Борющимся помогают всё, ожидающим "волшебства" не поможет никто. Борьба — это работа вдолгую, она требует знаний и навыков, которых, как правило, ни у политзеков, ни у их родственников нет. Знания и навыки придётся получать. Конечно, легко сказать: как простому заводскому рабочему, медсестре или даже вузовскому преподавателю физики стать экспертом в национальном и международном праве, научиться писать письма в структуры ООН и МККК, познакомиться с журналистами и правозащитниками, которые согласятся помочь? Честно, не знаю. Знаю только, если не стать, то пиши пропало. Зато, когда барахтаешься, как лягушка, которая взбила масло и выбралась из кувшина с молоком, раньше или позже получаешь результат.Актуальный пример — братья Михаил и Александр Кононовичи. Их не просто посадили в СИЗО после начала СВО, они прошли пыточную в печально известном "спортзале" СБУ, им поломали ребра и выбили зубы, их семьям угрожали насилием, если они не признаются в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Но они этого не сделали. И заявление "на обмен" не подписали. Зато при первой возможности связались со своими друзьями из международного левого антифашистского и антиимпериалистического движения. Да, у них были такие друзья, и это еще одна причина, почему их нужно заводить. Как? У Кононовичей — активная политическая позиция, а благодаря этому есть и друзья. Общее дело сближает людей. Друзья Кононовичей устроили протестные акции по всей Европе и забросали письмами украинские органы. Через 8 месяцев братья вышли из СИЗО под домашний арест, где и пребывают до сих пор. Мало того, они умудрились зарегистрировать Ассоциацию защиты прав политзаключённых и прав человека и начали помогать другим. Благодаря их деятельности мир узнал о пытках и убийствах политзаключенных в Винницкой ИК №86, которая фактически превращена в концлагерь.Винницкая ИК № 86 стала местом содержания политзеков в декабре 2025 года. Первых заключенных туда перевели в январе 2026 года. В феврале погиб первый из них — Андрей Гимгин. Страдающий раком и диабетом, он умер в лазарете без лекарств из-за побоев и принудительных работ.Часть бараков — бывший свинарник, потому что в имеющихся помещениях не хватает для всех места. В колонии нет нормального освещения, воды и санитарных условий. Людей лишают обычной одежды, спальные места закрывают на большую часть суток, а физиологические потребности приходится справлять непосредственно в камере. Заключённых заставляют по 12 часов работать в промышленной зоне: изготавливать колючую проволоку и трудиться на пилораме. За эту работу они получают около 350 рублей (в эквиваленте) в месяц, но с них требуют примерно по 2000 рублей ежемесячно за коммунальные услуги. Медицинской помощи в колонии практически нет: нет стационара, заключенным не дают жизненно необходимые лекарства, а передача медикаментов родственниками намеренно блокируется. Питание не соответствует физиологическим потребностям человека, занятого тяжёлым трудом. Некачественное питание приводит к систематическому истощению и болезням. Администрация не пускает к заключенным адвокатов, намеренно задерживает посылки со скоропортящимися продуктами. Звонки родственникам и адвокатам запрещены — в колонии действует режим максимальной изоляции, призванный скрыть совершенные там преступления.Для унижения человеческого достоинства ежедневно используются репрессивные ритуалы: заключенных заставляют публично становиться на колени и убирать экскременты и отходы голыми руками. В течение дня запрещено лежать, сидеть и даже разговаривать друг с другом. К сотрудникам колонии можно обращаться только "господин", после унизительного поклона и снятия головного убора. По словам заключенных, администрация и тюремный персонал пренебрежительно называют их "цыганами" —расистский термин, который передает ощущение полного бессилия: они никто, у них нет прав и с ними можно делать всё, что угодно.28 января 2026 года стало известно об избиении заключенных 5-го отряда Дзюбы, Котенко, Созонова, Шапрана Пятаченко, Батарева, Кигильченко и Келюкина. В этот день политзеков вызвали в штаб и восемь тюремных надзирателей по очереди избивали их за то, что они на несколько минут опоздали на прогулку — задержка была вызвана отсутствием в отряд будильника и тем, что их никто не разбудил. Тем временем на улице было 20 градусов мороза, а бараки — без отопления, поэтому заключенные спали полностью одетыми. Виталия Кигильченко пытались изнасиловать шваброй.24 марта 2026 года, около 9 утра, Самира Бедрашко и еще одного мужчину (который пожелал остаться анонимным) вызвали в караульное помещение. Шесть тюремных надзирателей по очереди жестоко избивали их, прыгали на них и угрожали сексуальным насилием. Причиной расправы стало то, что мужчины не надели форму — она была постирана, но еще не высохла. 31 марта, получив сотрясение мозга, сильную гематому на голове и мучимый постоянной рвотой, Бедрашко физически не смог идти на тяжелые работы. Охранники разбросали его вещи и потащили в карцер для очередного избиения. Обезумевший от отчаяния и несправедливости, он вырвался, побежал на кухню и перерезал себе вены, но остался жив. Дальнейшая судьба Бедрашко неизвестна.Заключённого Яродара Витлинца жестоко избили и бросили в карцер — "на яму" — за то, что он выступил против пыток и жестокого обращения с другими заключёнными. То же произошло и с Александром Мельником, который уже больше месяца находится в одиночке без доступа к питьевой воде, отдыху и даже туалету (только ведро в углу камеры). Мельник был первым, кто обнародовал информацию о пытках в колонии № 86 и ему мстят, заставляя замолчать. Также Мельник был первым, кто смог прислать в редакцию издания "Украина.ру" информацию о пытках в сейчас закрытой колонии № 101 в Запорожской области.Ассоциация братьев Кононовичей при поддержке иностранных товарищей отправила жалобы в соответствующие органы Украины и международные организации. 28 мая следственный отдел Департамента этики, рисков и соблюдения нормативных требований МККК зарегистрировал обращение (IL 26-0609) и принял его к рассмотрению.5 августа 2026 года политзаключённые и их сторонники проводят международную однодневную голодовку против пыток, смертей, принудительного труда и бесчеловечного обращения в учреждениях исполнения наказаний Украины.Также, если позволяет страна пребывания, можно позвонить в канцелярию 86-й колонии (+380955218986) или дежурному по колонии (+380961935871) с вопросами о пытках и других нарушениях прав заключенных. Также можно интересоваться: почему в изоляторе находится заключённый Александр Мельник? Некоторые европейские антифашистские активисты уже подтвердили, что будут звонить.Увы, с оружием в руках, как пишет Ян Таксюр, двери украинских тюрем никто не откроет. И на обмен по мановению волшебной палочки никого (или почти никого) не повезут. Но если действовать другими способами, настойчиво, долго, терпеливо и, главное, вместе с единомышленниками, можно добиться очень многого.О том, кто такие политзеки на Украине — в материале "Взрослый образованный мужчина с советскими ценностями. На Украине создали "портрет коллаборанта".

https://ukraina.ru/20260706/ne-znayut-kto-slivaet-informatsiyu-poetomu-byut-vsekh-v-vinnitse-karayut-politzekov-boryuschikhsya-za-svoi-1081007930.html

https://ukraina.ru/20260619/v-tyurmu-za-kritiku-zelenskogo-mat-odinochka-poluchila-5-let-nazvav-prezidenta-korruptsionerom--1080395438.html

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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