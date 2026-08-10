https://ukraina.ru/20260810/resurs-dlya-voyny-ionov-obyasnil-kak-evropa-popolnyaet-ryady-vsu-svezhimi-boytsami-1082335135.html

Ресурс для войны: Ионов объяснил, как Европа пополняет ряды ВСУ "беглыми" украинцами

Ресурс для войны: Ионов объяснил, как Европа пополняет ряды ВСУ "беглыми" украинцами - 10.08.2026 Украина.ру

Ресурс для войны: Ионов объяснил, как Европа пополняет ряды ВСУ "беглыми" украинцами

Решение Евросоюза ужесточить правила для военнообязанных украинцев — это сигнал о том, что европейская партия войны рассчитывает пополнить ряды ВСУ свежими бойцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов

2026-08-10T04:45

2026-08-10T04:45

2026-08-10T14:50

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мобилизация

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С 5 августа Евросоюз ужесточил правила въезда для военнообязанных украинцев — теперь временная защита для новых заявителей может быть ограничена. При этом для уже находящихся в ЕС украинцев режим защиты сохраняется, а дополнительные требования касаются лишь отдельных категорий прибывающих.Отвечая на вопрос о влиянии решения ЕС, Ионов заявил, что это очевидный политический сигнал. Европейская партия войны исходит из того, что, пополняя ряды ВСУ свежими бойцами, удастся склонить чашу весов на сторону киевского режима, пояснил эксперт.По словам Ионова, военная проблема Украины заключается не только в численности личного состава. "У Киева уже нет полноценного резерва, который позволит делать серьезные маневры на линии боесоприкосновения. Мы видели попытки организовать крупные наступательные действия, но их результаты показали, что одними политическими заявлениями добиться военного перелома невозможно", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что даже при дополнительной мобилизации людей необходимо обучать, вооружать и обеспечивать техникой. "Вопрос, связанный с правами человека, при этом отодвигается на второй план. Европейские государства говорят о защите прав и свобод, но в отношении украинских военнообязанных эти принципы применяются выборочно", — добавил Ионов.Это значит, что мобилизация украинцев будет продолжаться более активными темпами и при помощи Евросоюза, констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мира" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации в Европе — в материале "Европа и неизвестные дроны: путь от провокации до Третьей мировой" на сайте Украина.ру.

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