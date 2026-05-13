Что теперь Европа требует от Украины за кредита в 90 млрд евро
Европейский союз после долгих споров и сопротивления со стороны Венгрии всё же готов предоставить Украина кредитную помощь в размере 90 млрд евро. Об этом 13 мая пишет украинское издание “Зеркало Недели”
2026-05-13T13:29
Однако вместе с деньгами Киев получит и очередной пакет требований от западных партнёров. Речь идёт не только о "реформах", но и о потенциально болезненных для населения мерах — в частности, о новых налоговых изменениях. В европейских структурах всё громче заявляют о необходимости увеличения доходов украинского бюджета на фоне конфликта и огромных расходов государства. При этом эксперты признают: проблема Украины не столько в низких налогах, сколько в масштабах теневой экономики. По различным оценкам, в тени находится до 40% ВВП страны, а государство ежегодно теряет десятки миллиардов евро. Одним из главных направлений реформы называют украинскую таможню, которую давно считают одной из самых коррумпированных сфер. Контрабанда, серый импорт и занижение таможенной стоимости товаров, по оценкам аналитиков, обходятся бюджету в 105–120 млрд гривен ежегодно (176 млрд рублей). В ЕС всё чаще дают понять: дальнейшая финансовая поддержка Киева будет напрямую зависеть от способности украинских властей проводить выгодные Западу реформы и усиливать контроль над денежными потоками внутри страны. Пока Киев просит у Запада новые миллиарды, в самой Украине всё громче говорят о провале экономической политики власти. Подробнее – в материале почему веры в переговоры с Киевом больше нет, а трон Зеленского шатается.
