https://ukraina.ru/20260513/chto-teper-evropa-trebuet-ot-ukrainy-za-kredita-v-90-mlrd-evro-1078901282.html

Что теперь Европа требует от Украины за кредита в 90 млрд евро

Что теперь Европа требует от Украины за кредита в 90 млрд евро - 13.05.2026 Украина.ру

Что теперь Европа требует от Украины за кредита в 90 млрд евро

Европейский союз после долгих споров и сопротивления со стороны Венгрии всё же готов предоставить Украина кредитную помощь в размере 90 млрд евро. Об этом 13 мая пишет украинское издание “Зеркало Недели”

2026-05-13T13:29

2026-05-13T13:29

2026-05-13T13:29

новости

украина

киев

запад

ес

владимир зеленский

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076408107_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_49a678bf1f2eb4d0887ba84c5e60b890.jpg

Однако вместе с деньгами Киев получит и очередной пакет требований от западных партнёров. Речь идёт не только о "реформах", но и о потенциально болезненных для населения мерах — в частности, о новых налоговых изменениях. В европейских структурах всё громче заявляют о необходимости увеличения доходов украинского бюджета на фоне конфликта и огромных расходов государства. При этом эксперты признают: проблема Украины не столько в низких налогах, сколько в масштабах теневой экономики. По различным оценкам, в тени находится до 40% ВВП страны, а государство ежегодно теряет десятки миллиардов евро. Одним из главных направлений реформы называют украинскую таможню, которую давно считают одной из самых коррумпированных сфер. Контрабанда, серый импорт и занижение таможенной стоимости товаров, по оценкам аналитиков, обходятся бюджету в 105–120 млрд гривен ежегодно (176 млрд рублей). В ЕС всё чаще дают понять: дальнейшая финансовая поддержка Киева будет напрямую зависеть от способности украинских властей проводить выгодные Западу реформы и усиливать контроль над денежными потоками внутри страны. Пока Киев просит у Запада новые миллиарды, в самой Украине всё громче говорят о провале экономической политики власти. Подробнее – в материале почему веры в переговоры с Киевом больше нет, а трон Зеленского шатается.

украина

киев

запад

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, запад, ес, владимир зеленский, европа