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Белоруссия открывает двери для семей из Узбекистана — заявление Лукашенко

Белоруссия открывает двери для семей из Узбекистана — заявление Лукашенко - 09.07.2026 Украина.ру

Белоруссия открывает двери для семей из Узбекистана — заявление Лукашенко

Граждане Узбекистана могут семьями приезжать жить и работать в Белоруссию. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 9 июля пресс-служба президента Белоруссии

2026-07-09T15:41

2026-07-09T15:41

2026-07-09T16:17

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Лукашенко провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который 8-9 июля посещает Белоруссию с официальным визитом. Они провели переговоры в президентском дворце, построенном с участием иностранных специалистов в центре Минска."Чтобы наши амбициозные планы были претворены в жизнь, правительства подготовили дорожную карту, определяющую основные направления совместной работы на пятилетку. Тонны, штуки, ответственные, сроки. Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана", - рассказал Лукашенко.Он сообщил, что за год в Узбекистане собрано около 1300 тракторов МТЗ. Лукашенко пообещал Мирзиёеву - "если нужно, мы готовы ваших людей взять на конвейер и быстро обучить".Белорусский политик приветствовал интерес узбекского бизнеса к созданию современных животноводческих комплексов в Витебской области. "Сегодня мы договаривались о том, чтобы узбекские инвесторы пришли, допустим в Витебскую область, взяли участки земель. Там организовано неплохо все для того, чтобы начинать работать, производить продукцию и поставлять оттуда мясо, молоко, мясо птицы в Узбекистан, - рассказал Лукашенко. - Для вас это возможность производить и поставлять в Узбекистан высококачественную мясную продукцию, которую вы произведете сами. А для Белоруссии это люди, новые рабочие места и развитие села". Он также упомянул открытие Торгового дома Узбекистана в Минске, отметив: "Но один торговый дом - это ничто. Надо тиражировать. Желательно, чтобы в каждой области был узбекский торговый дом".Лукашенко также "пригласил узбекских граждан семьями приезжать в Белоруссию на работу", сообщила президентская пресс-служба."Давайте будем двигаться навстречу друг другу. Воля президентов есть, поддержка есть, надо действовать. Действовать быстро", - призвал белорусский лидер.По итогам переговоров президенты постсоветских республик подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнёрства между Белоруссией и Узбекистаном.Больше новостей дня представлено в обзоре Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, узбекистан, минск, александр лукашенко, мтз, шавкат мирзиёев, союзное государство, белоруссия, трудовые мигранты, миграция, снг, бывший ссср, средняя азия