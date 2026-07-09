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Белоруссия открывает двери для семей из Узбекистана — заявление Лукашенко
Белоруссия открывает двери для семей из Узбекистана — заявление Лукашенко - 09.07.2026 Украина.ру
Белоруссия открывает двери для семей из Узбекистана — заявление Лукашенко
Граждане Узбекистана могут семьями приезжать жить и работать в Белоруссию. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 9 июля пресс-служба президента Белоруссии
2026-07-09T15:41
2026-07-09T15:41
2026-07-09T16:17
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Лукашенко провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который 8-9 июля посещает Белоруссию с официальным визитом. Они провели переговоры в президентском дворце, построенном с участием иностранных специалистов в центре Минска."Чтобы наши амбициозные планы были претворены в жизнь, правительства подготовили дорожную карту, определяющую основные направления совместной работы на пятилетку. Тонны, штуки, ответственные, сроки. Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана", - рассказал Лукашенко.Он сообщил, что за год в Узбекистане собрано около 1300 тракторов МТЗ. Лукашенко пообещал Мирзиёеву - "если нужно, мы готовы ваших людей взять на конвейер и быстро обучить".Белорусский политик приветствовал интерес узбекского бизнеса к созданию современных животноводческих комплексов в Витебской области. "Сегодня мы договаривались о том, чтобы узбекские инвесторы пришли, допустим в Витебскую область, взяли участки земель. Там организовано неплохо все для того, чтобы начинать работать, производить продукцию и поставлять оттуда мясо, молоко, мясо птицы в Узбекистан, - рассказал Лукашенко. - Для вас это возможность производить и поставлять в Узбекистан высококачественную мясную продукцию, которую вы произведете сами. А для Белоруссии это люди, новые рабочие места и развитие села". Он также упомянул открытие Торгового дома Узбекистана в Минске, отметив: "Но один торговый дом - это ничто. Надо тиражировать. Желательно, чтобы в каждой области был узбекский торговый дом".Лукашенко также "пригласил узбекских граждан семьями приезжать в Белоруссию на работу", сообщила президентская пресс-служба."Давайте будем двигаться навстречу друг другу. Воля президентов есть, поддержка есть, надо действовать. Действовать быстро", - призвал белорусский лидер.По итогам переговоров президенты постсоветских республик подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнёрства между Белоруссией и Узбекистаном.Больше новостей дня представлено в обзоре Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, узбекистан, минск, александр лукашенко, мтз, шавкат мирзиёев, союзное государство, белоруссия, трудовые мигранты, миграция, снг, бывший ссср, средняя азия
Новости, Узбекистан, Минск, Александр Лукашенко, МТЗ, Шавкат Мирзиёев, Союзное государство, Белоруссия, трудовые мигранты, миграция, СНГ, бывший СССР, Средняя Азия
Белоруссия открывает двери для семей из Узбекистана — заявление Лукашенко
15:41 09.07.2026 (обновлено: 16:17 09.07.2026)
Граждане Узбекистана могут семьями приезжать жить и работать в Белоруссию. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 9 июля пресс-служба президента Белоруссии
Лукашенко провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который 8-9 июля посещает Белоруссию с официальным визитом. Они провели переговоры в президентском дворце, построенном с участием иностранных специалистов в центре Минска.
"Чтобы наши амбициозные планы были претворены в жизнь, правительства подготовили дорожную карту, определяющую основные направления совместной работы на пятилетку. Тонны, штуки, ответственные, сроки. Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана", - рассказал Лукашенко.
Он сообщил, что за год в Узбекистане собрано около 1300 тракторов МТЗ. Лукашенко пообещал Мирзиёеву - "если нужно, мы готовы ваших людей взять на конвейер и быстро обучить".
Белорусский политик приветствовал интерес узбекского бизнеса к созданию современных животноводческих комплексов в Витебской области.
"Сегодня мы договаривались о том, чтобы узбекские инвесторы пришли, допустим в Витебскую область, взяли участки земель. Там организовано неплохо все для того, чтобы начинать работать, производить продукцию и поставлять оттуда мясо, молоко, мясо птицы в Узбекистан, - рассказал Лукашенко. - Для вас это возможность производить и поставлять в Узбекистан высококачественную мясную продукцию, которую вы произведете сами. А для Белоруссии это люди, новые рабочие места и развитие села".
Он также упомянул открытие Торгового дома Узбекистана в Минске, отметив: "Но один торговый дом - это ничто. Надо тиражировать. Желательно, чтобы в каждой области был узбекский торговый дом".
Лукашенко также "пригласил узбекских граждан семьями приезжать в Белоруссию на работу", сообщила президентская пресс-служба.
"Давайте будем двигаться навстречу друг другу. Воля президентов есть, поддержка есть, надо действовать. Действовать быстро", - призвал белорусский лидер.
По итогам переговоров президенты постсоветских республик подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнёрства между Белоруссией и Узбекистаном.
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