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На Украине признали: темпы производства ракет в России перевалили за 100% от плана

На Украине признали: темпы производства ракет в России перевалили за 100% от плана - 10.08.2026 Украина.ру

На Украине признали: темпы производства ракет в России перевалили за 100% от плана

Темпы производства ракет в России превысили 100% от плана. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил замглавы ГУР Вадим Скибицкий

2026-08-10T09:26

2026-08-10T09:26

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"В целом по основным типам ракетного вооружения у них сейчас выполнение плана в месяц — на уровне 110–120%. Делается акцент на производстве тех средств поражения, которые доходят до цели", — признал Скибицкий.Длительной паузы в обстрелах он не ожидает и призывает готовиться к ударам по электроэнергии и теплоснабжению.Британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк в эфире Sky News также заявил, что Россия выявила слабости Украины и без колебаний использует "окно возможностей", когда баллистические ракеты поражают практически любые цели, а ВСУ "мало что могут с этим поделать".О других событиях – в материале Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 456 украинских БПЛАВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», украина.ру