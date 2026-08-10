На Украине признали: темпы производства ракет в России перевалили за 100% от плана - 10.08.2026 Украина.ру
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На Украине признали: темпы производства ракет в России перевалили за 100% от плана
На Украине признали: темпы производства ракет в России перевалили за 100% от плана - 10.08.2026 Украина.ру
На Украине признали: темпы производства ракет в России перевалили за 100% от плана
Темпы производства ракет в России превысили 100% от плана. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил замглавы ГУР Вадим Скибицкий
2026-08-10T09:26
2026-08-10T09:33
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"В целом по основным типам ракетного вооружения у них сейчас выполнение плана в месяц — на уровне 110–120%. Делается акцент на производстве тех средств поражения, которые доходят до цели", — признал Скибицкий.Длительной паузы в обстрелах он не ожидает и призывает готовиться к ударам по электроэнергии и теплоснабжению.Британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк в эфире Sky News также заявил, что Россия выявила слабости Украины и без колебаний использует "окно возможностей", когда баллистические ракеты поражают практически любые цели, а ВСУ "мало что могут с этим поделать".О других событиях – в материале Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 456 украинских БПЛАВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», украина.ру
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, С-400 «Триумф», Украина.ру

На Украине признали: темпы производства ракет в России перевалили за 100% от плана

09:26 10.08.2026 (обновлено: 09:33 10.08.2026)
 
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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Темпы производства ракет в России превысили 100% от плана. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил замглавы ГУР Вадим Скибицкий
"В целом по основным типам ракетного вооружения у них сейчас выполнение плана в месяц — на уровне 110–120%. Делается акцент на производстве тех средств поражения, которые доходят до цели", — признал Скибицкий.
Длительной паузы в обстрелах он не ожидает и призывает готовиться к ударам по электроэнергии и теплоснабжению.
Британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк в эфире Sky News также заявил, что Россия выявила слабости Украины и без колебаний использует "окно возможностей", когда баллистические ракеты поражают практически любые цели, а ВСУ "мало что могут с этим поделать".
О других событиях – в материале Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 456 украинских БПЛА
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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