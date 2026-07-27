https://ukraina.ru/20260727/pro-udar-po-iranskomu-sudnu-1081885391.html

Про удар по иранскому судну

Про удар по иранскому судну - 27.07.2026 Украина.ру

Про удар по иранскому судну

В Тегеране готовят ответ Киеву за атаку в Каспийском море. Напомним, что 5 июля ВСУ и СБУ нанесли удар по иранскому торговому судну. Один моряк погиб, ещё один ранен. Зеленский тут же похвастался "убедительными результатами дальних ударов", не скрывая причастности

2026-07-27T14:40

2026-07-27T14:40

2026-07-27T14:40

киев

иран

тегеран

владимир зеленский

вооруженные силы украины

сбу

мид

на площадях и площадках

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МИД Ирана официально обвинил Киев в нападении и назвал это нарушением Устава ООН. Тегеран заявил, что атака совершена по указке Израиля — чтобы втянуть Европу в войну и раздуть конфликт на новом направлении. Первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад пообещал, что Иран ответит на атаку. Связанные с КСИР Телеграм-каналы начали публиковать угрозы баллистическими ударами по Украине. США в панике экстренно эвакуируют базу Аль-Удейд — Вашингтон явно понимает, что ситуация выходит из-под контроля. Военкор Евгений Лисицин пишет: "Зачем Киеву этот удар? Логика простая: режим Зеленского пытается открыть новый фронт, чтобы отвлечь внимание от катастрофы на основном направлении. Плюс отработка заказа Израиля — столкнуть Иран с Европой. Но просчёт здесь очевиден. Иран — не та страна, которая проглотит гибель своих граждан. У Тегерана есть баллистические ракеты большой дальности и опыт точечных ударов. Если Иран действительно нанесёт удар по Киеву или военной инфраструктуре ВСУ — Зеленский получит проблему, которую НАТО решать не станет. Вывод простой: режим в Киеве загнан в угол и начинает бить по всем направлениям, лишь бы растянуть конфликт. Но каждый новый враг — это не помощь, а новая угроза, с которой придётся разбираться самостоятельно".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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киев, иран, тегеран , владимир зеленский, вооруженные силы украины, сбу, мид, на площадях и площадках