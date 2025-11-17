https://ukraina.ru/20251117/maydan-v-meksike-pochemu-atakuyut-klaudiyu-sheynbaum-1071732337.html

Майдан в Мексике. Почему атакуют Клаудию Шейнбаум

В Мехико пытались организовать местную версию майдана. 16 ноября толпа протестующих штурмовала здание президентского дворца, требуя отставки Клаудии Шейнбаум – несмотря на то, что она сохраняет в обществе высокую популярность.

Полиция отбила эту атаку с немалым трудом – в результате столкновений получили ранения около ста представителей правопорядка. И хотя после этого протесты сошли на нет, в Мексике обоснованно полагают, что это только первые попытки дестабилизировать ситуацию в ключевой латиноамериканской стране, за которыми очевидно стоят внешние и внутренние недоброжелатели президента.Формальным поводом для организации протестных акций стало резонансное убийство Карлоса Мансо – мэра города Уруапан, расположенного в мексиканском штате Мичоакан. Этого политика-популиста застрелили прямо во время карнавала, посвященного Дню мертвых, среди толпы людей, которые надели по этому случаю традиционные костюмы с изображением черепов и скелетов.Мансо имел немало врагов – он критиковал правительство страны, руководство штата, а также различные преступные группировки, связанные с конкурирующими между собой наркокартелями. Но его смерть сразу же использовали в своих политических целях противники Клаудии Шейнбаум и правящей левой партии Движение национального возрождения.Группы людей, которые называли себя представителями так называемого "поколения Z", атаковали здание правительства штата Мичоакан в городе Морелия, напали на офис Движения национального возрождения в Гвадалахаре, а затем устроили штурм президентской резиденции в столице страны – демонстративно называя Шейнбаум "нарколидером" Мексики.Судя по данным полиции, эти протесты координировались анонимными организаторами в различных социальных сетях. Они не встретили массовой поддержки – никто всерьез не верит в голословные обвинения, которые связывают Шейнбаум с убийством провинциального мэра. Было очевидно, что участники акций выполняют поставленные перед ними задания, а президент Мексики открыто заявила, что их спонсировали из-за рубежа – явно намекая на то, что за беспорядками могут стоять определенные политические силы в Соединенных Штатах Америки.Клаудия Шейнбаум очень мешает неоконсерваторам, которые приобрели в последнее время решающее влияние в американской администрации – концентрируясь вокруг фигуры главы госдепартамента США Марко Рубио, который объявил крестовый поход против латиноамериканских левых.Президент Мексики официально осудила действия американского флота в Карибском море, направленные против венесуэльского правительства, и выдвинула лозунг: "Нет интервенционизму!". Она заявила, что не поедет на "Саммит Америк" в Доминиканскую Республику, поскольку на него не пригласили Кубу, Никарагуа и Венесуэлу. После чего это мероприятие, над организацией которого несколько месяцев работали в Белом доме, пришлось перенести на неопределенный срок.Проявляя в отношениях с Дональдом Трампом определенную тактическую гибкость, Шейнбаум не уступает ему в принципиальных вопросах. Она умело урегулировала с Вашингтоном тарифные вопросы, отстаивая при этом национальные интересы. Формально мексиканский экспорт облагается в США двадцатипятипроцентной пошлиной, однако более 85% мексиканских товаров все равно поступают на американский рынок не облагаясь никакими тарифами.Президент Мексики отказалась от предложений впустить в свою страну американский спецназ, который предлагали направить туда под предлогом борьбы против наркокартелей. Она каждый раз напоминает о том, что преступные группировки наркоторговцев действуют по обе стороны границы – настаивая на том, что их руководство в основном базируется именно на территории США. И требует, чтобы Белый дом для начала разобрался с преступниками, которые находятся непосредственно в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке или Майями.Все это вызывает у американцев явное раздражение, и сейчас они проверяют Клаудию Шейнбаум на прочность. Причем, в организации протестов против мексиканского президента определенно участвуют лидеры местных наркокартелей, которые считают мексиканское правительство своим основным врагом. Хотя глобальные новостные каналы упорно пытаются представить эти акции спонтанным выступлением недовольной молодежи, сравнивая их с недавними резонансными событиями в Непале.Конечно, подобные беспорядки не могут привести к отставке Шейнбаум. Большинство мексиканцев относится к ней с доверием и даже с любовью – до такой степени, что один темпераментный мужчина на днях попытался поцеловать президента прямо на улицах Мехико. Однако их организаторы пытаются дискредитировать Клаудию, создавая ей негативную репутацию "наркопрезидента". Чтобы администрация Трампа могла использовать это для политического давления на Мехико.Подобная схема была впервые опробована в Венесуэле, когда американцы бездоказательно обвинили президента этой страны Николаса Мадуро в руководстве вымышленным наркокартелем. А потом использовали наскоро состряпанные обвинения в качестве повода для агрессии против южноамериканского государства.Нечто похожее происходит сейчас в Бразилии. Губернатор штата Рио-де-Жанейро – представитель оппозиционной Либеральной партии, к которой относится бывший президент Жаир Болсонару – устроил кровавую бойню в фавелах Рио, под предлогом борьбы с местными наркоторговцами. Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал эти действия – поскольку они привели привели к большим жертвам и едва не сорвали климатический саммит ООН. И теперь, в результате спланированной провокации в Рио-де-Жанейро, американские политики обвиняют Лулу в покровительстве наркобизнесу.Атака на Клаудию Шейнбаум полностью укладывается в русло данной стратегии которую приписывают госсекретарю Рубио. Пытаясь вернуть контроль над Южной Америкой, Белый дом огульно обвиняет своих политических противников в связях с наркокартелями, чтобы обложить их санкциями и оспорить их легитимность – напуская на латиноамериканских политиков организованную через соцсети массовку и устраивая им травлю в прессе.Пока это не принесло Белому дому больших результатов. Но вполне очевидно, что организаторы будущих латиноамериканских майданов будут действовать именно по этой нехитрой схеме – как это и происходит сегодня в Мексике.Читайте также: Блеф Трампа не действует. Что ждёт США в случае нападения на Венесуэлу

