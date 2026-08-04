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"Герани" в Киеве и пяти областях Украины, ВСУ охотятся на водителей. Новости СВО

"Герани" в Киеве и пяти областях Украины, ВСУ охотятся на водителей. Новости СВО - 04.08.2026 Украина.ру

"Герани" в Киеве и пяти областях Украины, ВСУ охотятся на водителей. Новости СВО

Армия России снова испытывает ПВО ВСУ, оснащённое членами НАТО. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 августа написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-08-04T19:53

2026-08-04T19:53

2026-08-04T19:53

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Сигнал воздушной тревоги снова звучит в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.Другие новости к этому часу: 🟥 В поселке Борисовка Борисовского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль - ранен водитель."Мужчина самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ, где у него диагностировали осколочные ранения плеча и ног", - сообщил оперштаб региона.🟥 Еще три БПЛА сбиты на подлете к Москве, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. Счёт идёт на второй десяток;🟦 В аэропортах Домодедово и Геленджика сняты ограничения, информирует Росавиация;🟥 Снайперы российской войсковой группировки "Центр" на Днепропетровском направлении СВО устроили охоту на дроны ВСУ. "Среди сбитых военнослужащими воздушных целей – FPV-дроны, ударные БПЛА самолётного типа, а также большое количество тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга", - отметили в Миинобороны РФ.🟥 В Киеве и ряде других областей Украины звучит воздушная тревога. Мониторинги сообщают, что большое количество "Гераней" летят на столицу Украины.🟥 В Броварах Киевской области слышны взрывы;🟥 В Сумах и окрестностях Харькова также есть прилёты.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Тем временем Украинский Fire Point замахнулся на российский "Рассвет"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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