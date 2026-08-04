"Герани" в Киеве и пяти областях Украины, ВСУ охотятся на водителей. Новости СВО - 04.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260804/gerani-v-kieve-i-pyati-oblastyakh-ukrainy-vsu-okhotyatsya-na-voditeley-novosti-svo-1082166056.html
"Герани" в Киеве и пяти областях Украины, ВСУ охотятся на водителей. Новости СВО
"Герани" в Киеве и пяти областях Украины, ВСУ охотятся на водителей. Новости СВО - 04.08.2026 Украина.ру
"Герани" в Киеве и пяти областях Украины, ВСУ охотятся на водителей. Новости СВО
Армия России снова испытывает ПВО ВСУ, оснащённое членами НАТО. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 августа написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-08-04T19:53
2026-08-04T19:53
спецоперация
сво
новости сво
новости сво россия
новости сво сейчас
дзен новости сво
москва
сергей собянин
атака бпла
бпла сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1a/1063412691_0:202:1280:922_1920x0_80_0_0_ca13b8ce2b52dc7b427845d989a5369f.jpg
Сигнал воздушной тревоги снова звучит в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.Другие новости к этому часу: 🟥 В поселке Борисовка Борисовского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль - ранен водитель."Мужчина самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ, где у него диагностировали осколочные ранения плеча и ног", - сообщил оперштаб региона.🟥 Еще три БПЛА сбиты на подлете к Москве, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. Счёт идёт на второй десяток;🟦 В аэропортах Домодедово и Геленджика сняты ограничения, информирует Росавиация;🟥 Снайперы российской войсковой группировки "Центр" на Днепропетровском направлении СВО устроили охоту на дроны ВСУ. "Среди сбитых военнослужащими воздушных целей – FPV-дроны, ударные БПЛА самолётного типа, а также большое количество тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга", - отметили в Миинобороны РФ.🟥 В Киеве и ряде других областей Украины звучит воздушная тревога. Мониторинги сообщают, что большое количество "Гераней" летят на столицу Украины.🟥 В Броварах Киевской области слышны взрывы;🟥 В Сумах и окрестностях Харькова также есть прилёты.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Тем временем Украинский Fire Point замахнулся на российский "Рассвет"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
москва
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1a/1063412691_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e20171252ae80e81f292bd7ec045e400.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, москва, сергей собянин, атака бпла, бпла сегодня, пво, россия, украина, кто, нато, росавиация
Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Москва, Сергей Собянин, атака БПЛА, БПЛА сегодня, ПВО, Россия, Украина, КТО, НАТО, Росавиация

"Герани" в Киеве и пяти областях Украины, ВСУ охотятся на водителей. Новости СВО

19:53 04.08.2026
 
© commons.wikimedia.org / Marie-Lan NguyenЗРК Crotale
ЗРК Crotale - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© commons.wikimedia.org / Marie-Lan Nguyen
Читать в
ДзенTelegram
Армия России снова испытывает ПВО ВСУ, оснащённое членами НАТО. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 августа написал Телеграм-канал Украина.ру
Сигнал воздушной тревоги снова звучит в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Другие новости к этому часу:
🟥 В поселке Борисовка Борисовского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль - ранен водитель.
"Мужчина самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ, где у него диагностировали осколочные ранения плеча и ног", - сообщил оперштаб региона.
🟥 Еще три БПЛА сбиты на подлете к Москве, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. Счёт идёт на второй десяток;
🟦 В аэропортах Домодедово и Геленджика сняты ограничения, информирует Росавиация;
🟥 Снайперы российской войсковой группировки "Центр" на Днепропетровском направлении СВО устроили охоту на дроны ВСУ.
"Среди сбитых военнослужащими воздушных целей – FPV-дроны, ударные БПЛА самолётного типа, а также большое количество тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга", - отметили в Миинобороны РФ.
🟥 В Киеве и ряде других областей Украины звучит воздушная тревога. Мониторинги сообщают, что большое количество "Гераней" летят на столицу Украины.
🟥 В Броварах Киевской области слышны взрывы;
🟥 В Сумах и окрестностях Харькова также есть прилёты.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.
В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Тем временем Украинский Fire Point замахнулся на российский "Рассвет"
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОМоскваСергей Собянинатака БПЛАБПЛА сегодняПВОРоссияУкраинаКТОНАТОРосавиация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:50Литва планирует производить украинские беспилотники на своей территории
20:39Россия выбрала правильный момент! Федосова о мощном ударе по Украине и переломе в коалиции желающих
19:53"Герани" в Киеве и пяти областях Украины, ВСУ охотятся на водителей. Новости СВО
19:34Украинский Fire Point замахнулся на российский "Рассвет"
19:01Путин подписал закон об иностранцах, еврокомиссар осадил МИД Украины. Новости к 19.00
18:51Украинские БПЛА не долетели до Москвы, Fesco после атаки ВСУ сворачивает морские перевозки. Новости СВО
18:30Андрей Суздальцев: Евросоюз считает себя империей, но когда Украина рухнет, он начнет крошиться
18:26Экс-боевик ГУР Украины подозревается в жестоком убийстве и пытках
18:26Юрий Кнутов: Украина перешла красные линии и ее нужно изолировать от всего мира
18:06Тревога в Луганске, энергоснабжение ЗАЭС нарушено. Новости СВО
18:00Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августа
17:51"Тактика террора": эксперт рассказал о новых целях Украины после ударов по НПЗ
17:51ВСУ атаковали в Белгородской области мирных жителей и сотрудников МЧС. Новости СВО
17:42Теракты, европейская засуха, переезд маркетплейсов и итоги 40-дневной спецоперации Зеленского
17:37Убить детей, а потом перемирие. Адская логика Украины и удары по российским пляжам
17:34ВСУ не защитили переименованный Ильичёвск
17:32Число детей, погибших при ударе ВСУ по Геленджику, выросло до четырёх
17:25"Напомните, кто претендует на Данию?": Корнилов о планах Копенгагена по призыву женщин в армию
17:18Добропольский выступ в зоне СВО: бои продолжаются
17:08ВС РФ ударили по электроподстанциям, Киев ждёт удар баллистикой. Новости СВО
Лента новостейМолния