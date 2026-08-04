Украинский Fire Point замахнулся на российский "Рассвет" - 04.08.2026 Украина.ру
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Украинский Fire Point замахнулся на российский "Рассвет"
Украинский Fire Point замахнулся на российский "Рассвет" - 04.08.2026 Украина.ру
Украинский Fire Point замахнулся на российский "Рассвет"
Приготовить банки с огурцами: совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина будет сбивать российские спутники "Рассвет". Об этом сообщает 4 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-04T19:34
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После мифа о российском беспилотнике, сбитом в Киеве банкой с домашней консервацией в марте 2022 года, настало время новых удивительных историй. Их приумножает совладелец украинской компании Fire Point, связанной с Тимуром Миндичем - скрывшимся от уголовного преследования в Израиле "кошельком Зеленского". Штилерман поведал о смелых мечтаниях с намёком на возможности Fire Point, специализирующейся на сборке ракет и дронов из комплектующих западных компаний. В последнем интервью он обратил внимание на российскую низкоорбитальную систему спутниковой связи "Рассвет" компании "Бюро 1440" - аналога американской Starlink."Это цель, которую легко сбить. Он находится на высоте 800 км над землей, но попасть в него легко", — рассказал Штилерман, рассуждая о спутнике "Рассвет"."Правда, он забывает уточнить, что технологиями, позволяющими сбить хоть какой-то спутник, обладают только космические державы вроде России, США и Китая, но никак не Незалежная. А обломки такого сбитого спутника создают колоссальное количество космического мусора, способного перебить собой половину искусственных объектов на орбите планеты, поэтому вряд ли кто-либо захочет делиться с потужными нигилистами подобными технологиями", - отметили авторы Телеграм-канала.Актуальное интервью: Андрей Суздальцев: Евросоюз считает себя империей, но когда Украина рухнет, он начнет крошитьсяБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, США, Тимур Миндич, Украина.ру, ВПК, дроны, ракеты, спутник, космос

Украинский Fire Point замахнулся на российский "Рассвет"

19:34 04.08.2026 (обновлено: 19:38 04.08.2026)
 
© Фото : antikor.infoДенис Штилерман
Денис Штилерман - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : antikor.info
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Приготовить банки с огурцами: совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина будет сбивать российские спутники "Рассвет". Об этом сообщает 4 августа телеграм-канал Украина.ру
После мифа о российском беспилотнике, сбитом в Киеве банкой с домашней консервацией в марте 2022 года, настало время новых удивительных историй. Их приумножает совладелец украинской компании Fire Point, связанной с Тимуром Миндичем - скрывшимся от уголовного преследования в Израиле "кошельком Зеленского".
Штилерман поведал о смелых мечтаниях с намёком на возможности Fire Point, специализирующейся на сборке ракет и дронов из комплектующих западных компаний. В последнем интервью он обратил внимание на российскую низкоорбитальную систему спутниковой связи "Рассвет" компании "Бюро 1440" - аналога американской Starlink.
"Это цель, которую легко сбить. Он находится на высоте 800 км над землей, но попасть в него легко", — рассказал Штилерман, рассуждая о спутнике "Рассвет".
"Правда, он забывает уточнить, что технологиями, позволяющими сбить хоть какой-то спутник, обладают только космические державы вроде России, США и Китая, но никак не Незалежная. А обломки такого сбитого спутника создают колоссальное количество космического мусора, способного перебить собой половину искусственных объектов на орбите планеты, поэтому вряд ли кто-либо захочет делиться с потужными нигилистами подобными технологиями", - отметили авторы Телеграм-канала.
Актуальное интервью: Андрей Суздальцев: Евросоюз считает себя империей, но когда Украина рухнет, он начнет крошиться
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августа
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