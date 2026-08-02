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Фицо возмутился запретом ЕК на российский импорт, но разрешением на соболиный мех

Фицо возмутился запретом ЕК на российский импорт, но разрешением на соболиный мех - 02.08.2026 Украина.ру

Фицо возмутился запретом ЕК на российский импорт, но разрешением на соболиный мех

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Еврокомиссию в лицемерии после того, как ЕС в рамках 21-го пакета санкций разрешил импорт российского соболиного меха, но сохранил запрет на другие, более важные для экономики товары

2026-08-02T07:52

2026-08-02T07:52

2026-08-02T07:52

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко раскритиковал Еврокомиссию за избирательный подход к российским санкциям. В своём видеообращении он заявил, что Брюссель ведёт себя лицемерно, разрешая импорт соболиного меха из России, но запрещая ввоз товаров, критически важных для европейской промышленности и повседневной жизни."Товары, которые нужны нашей промышленности или товары, которые нужны нам для повседневной жизни, мы из России импортировать запретим, даже ценой того, что нам тяжело заменить их импортом из других стран и при существенно более высоких расходах... Но на соболиный мех это распространяться не будет, его будет столько, сколько нужно, как будто речь идет об обычном товаре вроде кофе или сахара. Это выдумать может только лицемерная Европейская комиссия", — заявил Фицо в видеообращении на Facebook*.В конце июля Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Также по неподтверждённым данным Bloomberg, Еврокомиссия планирует принять 22-й пакет санкций против России в октябре. В него могут включить около 1,6 тыс. компаний, чтобы компенсировать недостаточно жёсткий 21-й пакет.Москва неоднократно заявляла, что санкции ЕС незаконны и неэффективны, а ограничения наносят ущерб прежде всего европейской экономике. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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