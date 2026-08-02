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Три человека погибли при взрыве у ресторана Balzi Rossi в центре Москвы

Три человека погибли при взрыве у ресторана Balzi Rossi в центре Москвы - 02.08.2026 Украина.ру

Три человека погибли при взрыве у ресторана Balzi Rossi в центре Москвы

В центре Москвы, у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади, прогремел взрыв. Три человека погибли, ещё 21 человек пострадал. Об этом сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК)

2026-08-02T07:43

2026-08-02T07:43

2026-08-02T08:07

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Вечером 1 августа на Кудринской площади в Москве произошёл взрыв у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади. В результате погибли три человека, 21 пострадавший получил травмы различной степени тяжести. Согласно объявлению на сайте ресторана, заведение было закрыто на банкет. По данным очевидцев, на нём присутствовали около 50 гостей.По информации НАК, бомбу в кафе пыталась пронести женщина — её остановил охранник. При взрыве погибли они оба, а также один из посетителей. По предварительным данным, женщина могла не знать о содержимом принесённого предмета и быть использована организаторами.В самом ресторане позднее заявили, что с помещением всё в порядке, однако после волны оскорбительных комментариев функцию комментирования отключили. Из-за происшествия ночной велофестиваль в Москве перенесли на другую дату.1 августа украинские беспилотники атаковали автобус в Запорожской области на дороге Веселое — Днепрорудное, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В результате погиб один человек. В автобусе находились сотрудники железорудного комбината, возвращавшиеся со смены. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее в материале Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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