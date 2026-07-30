https://ukraina.ru/20260730/mikhail-onufrienko-pod-kharkovom-gotovitsya-kotel-kotoryy-pomozhet-ostanovit-vsu-v-zaporozhskoy-1081968469.html

Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области

Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области - 30.07.2026 Украина.ру

Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области

Группа войск "Север" очень грамотно маневрирует своими ограниченными ресурсами. За последний год эта группировка освободила больше территории, чем с начала нашей операции в Харьковской области, когда наступление началось от госграницы и уперлось в штурм Волчанска.

2026-07-30T06:30

2026-07-30T06:30

2026-07-30T06:30

интервью

константиновка

запорожское направление

харьковская область

владимир зеленский

михаил драпатый

вооруженные силы украины

минобороны

доброполье

харьков

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко, который хорошо знает места боевых действий на Украине и регулярно публикует обзоры о ходе СВО.По данным Минобороны, штурмовики 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины, расположенных севернее освобожденной Константиновки. Зафиксировано продвижение 1008-го мотострелкового полка — район автомобильной стелы на трассе Константиновка − Алексеево-Дружковка.- Михаил Борисович, насколько близка "Южная" группировка войск к началу боев за Дружковку?- Сейчас бои идут на южных окраинах Алексеево-Дружковки. Зачистка освобожденной несколько недель назад Константиновки продолжается. Напомню, что штурм Константиновки продолжался порядка восьми месяцев. Я бы не стал ожидать, что мы быстрее справимся с Дружковкой. Там мощные укрепления, создававшиеся в течение 10 лет, входящие в цепь городов-крепостей от Славянска, до теперь ужа нашей Константиновки.В идеале мы должны взять Дружковку в клещи, если успешно будет развиваться наше наступление с запада, где мы взяли Торское и вышли в стык рек, вдоль которых выстроена оборона противника. Взломав ее, мы можем охватывать Дружковку с трех сторон, чтобы с наименьшими потерями приступить к ее штурму.- Как складывается обстановка в районе Светлого, об освобождении которого сообщило Минобороны?- В Шевченко, которое расположено южнее, и на окраинах Белицкого идут бои. Севернее Шевченко и южнее Доброполья находится укрепрайон, который опирается сразу на шесть сел. Крайнее из них – село Светлое - находится с другой стороны балки Водяной Яр. Это широкая водная преграда.По сообщениям с мест бои продолжаются на северных окраинах Шевченко. Пока оно не находится под нашим уверенным контролем и не зачищено до конца. Продвижение от Шевченко к Доброполью уперлось пока в череду прудов у балки Водяной Яр. Бои идут на окраинах Белицкого, противник постоянно там контратакует.Восточнее Белицкого сохраняется карман между Родинским и Шевченко, который мы полностью не зачистили. Говорить о штурме Светлого пока преждевременно.- Появились сообщения о переброске подразделений ВСУ из Запорожской области в Харьковскую. При этом на Запорожском направлении противник продолжает контратаковать. Как командованию ВСУ удается маневрировать резервами между двумя направлениями?- Наша группа войск "Север" очень грамотно маневрирует ограниченными ресурсами, которыми обладает. За последний год эта группировка освободила больше территории, чем с начала нашей операции в Харьковской области, когда наступление началось от госграницы и уперлось в штурм Волчанска.Наши части наседали в разных местах и продвигались. В Белом Колодезе противник опирается на железнодорожную станцию, сахарный завод, прикрываясь небольшими речками и прудами. И именно это направление противник усиливал. При этом наши взяли Захаровку, Ивановку и начали сжимать клещи, где рискует оказаться в окружении группировка противника на площади в 500 квадратных километров.Сюда противнику в любом случае придется перебрасывать подкрепление с любых направлений, потому что подобного политического конфуза не может допустить не только Зеленский, но и Драпатый. Он только вступил в должность главкома ВСУ, и через несколько недель в окружение попадает огромная территория Харьковской области.Поэтому они будут снимать резервы со всех направлений, и нашей группе "Север" придется очень нелегко.- Драпатый может сослаться на тяжелое наследие Сырского, своего предшественника на этом посту.- Ему придется ссылаться именно на тяжелое наследие Сырского. Других вариантов у него нет.- Тем временем солдаты 1-го батальона 108-й бригады теробороны пожаловались в видеообращении Зеленскому и Драпатому, что более не могут выполнять боевые задачи в районе Малой Токмачки из-за того, логистика перерезана и они не получают достаточного снабжения. И на Запорожском направлении у ВСУ начинаются серьезные проблемы?- Дела на Запорожском направлении у ВСУ идут прекрасно. Они отбросили нас на 15 километров от реки Конка. Бои идут на окраинах Степногорска. Малая Токмачка давно уже стала притчей во языцех. Бои за нее идут уже больше 1,5 лет. То туда, то сюда продвигаются штурмовые группы. Учитывая, что село находится всего в 3 километрах от Орехова, брать его без начала боев за Ореховский укрепрайон – бессмысленная гибель бойцов. Удержать ее под контролем невозможно. Пройти вперед через большой водоем на Конке с одного направления нереально. Этот укрепрайон можно только окружить.Конечно, украинская тероборона может жаловаться на все, что угодно. Но без окружения Ореховского укрепрайона никаких перспектив у нас нет.- Может быть, ситуация улучшится из-за концентрации усилий противника на Харьковском направлении?- Она не улучшится. Мы можем только охватывать Ореховский укрепрайон с флангов. Его надо окружать. Левая клешня у нас срезана после зимнего контрнаступления Сырского и нашего отступления от Конки. В полосе наступления группировки "Восток" идут встречные бои, в том числе в районе Терноватого. Они там длятся с января. После освобождения Гуляйполя и Гуляйпольского наступление дальневосточников затормозилось.Короче говоря, Запорожский фронт противнику удалось стабилизировать на данный момент. И переброской сил на Харьковское направление киевский режим просто ослабит свои наступающие части. Но они их не отведет. Их придется перемалывать. Достаточно вспомнить, что мы так и не вернули под контроль Орестополь, которые потеряли в ходе зимнего контрнаступления ВСУ. Из этого кармана враг по-прежнему предпринимает наступления, чтобы ударами от Терноватого и от Андреевки от Орестополя через Вербовое сомкнуть клешни и отрезать наши части, которые дошли до Покровского и стоят по реке Волчья.Здесь нас ждут тяжелые бои. О нашем наступлении речи пока не идет. Речь идет о перемалывании противника. И активность группировки "Север" в Харьковской области эту задачу дальневосточникам облегчает.- На Украине Драпатого считают специалистом именно по Харьковскому направлению.- Он командовал группой войск "Харьков". Но он командовал и группой "Хортица", которая занималась Красноармейском и не преуспела. Да, у Драпатого колоссальный опыт. Да, он воюет с весны 2014 года. Но он все же не маршал Жуков. Тем более, любой главком ВСУ, вне зависимости от его способностей и желаний, будет выполнять политические приказы Зеленского. И ожидать, что Драпатый сможет применить все свои знания, не приходится.

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Денис Рудометов

интервью, константиновка, запорожское направление, харьковская область, владимир зеленский, михаил драпатый, вооруженные силы украины, минобороны, доброполье, харьков, дружковка, михаил онуфриенко