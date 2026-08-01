https://ukraina.ru/20260801/vzyat-druzhkovku-v-kleschi-onufrienko-o-tempakh-shturma-i-ukrepleniyakh-vsu-1082036667.html

"Взять Дружковку в клещи": Онуфриенко о темпах штурма и укреплениях ВСУ

"Взять Дружковку в клещи": Онуфриенко о темпах штурма и укреплениях ВСУ - 01.08.2026 Украина.ру

"Взять Дружковку в клещи": Онуфриенко о темпах штурма и укреплениях ВСУ

Бои идут на южных окраинах Алексеево-Дружковки. Штурм Дружковки не будет быстрым — там мощные укрепления, создававшиеся 10 лет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-08-01T04:30

2026-08-01T04:30

2026-08-01T04:30

спецоперация

сво

вс рф

дружковка

харьков

константиновка

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

украина.ру

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По словам эксперта, сейчас зачистка освобожденной несколько недель назад Константиновки продолжается. Ее штурм продолжался порядка восьми месяцев.Эксперт отметил, что в идеале нужно взять Дружковку в клещи."Если успешно будет развиваться наше наступление с запада, где мы взяли Торское и вышли в стык рек, вдоль которых выстроена оборона противника, то, взломав ее, мы можем охватывать Дружковку с трех сторон, чтобы с наименьшими потерями приступить к ее штурму", — резюмировал Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.

дружковка

харьков

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спецоперация, сво, вс рф, дружковка, харьков, константиновка, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру