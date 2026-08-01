"Взять Дружковку в клещи": Онуфриенко о темпах штурма и укреплениях ВСУ - 01.08.2026 Украина.ру
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"Взять Дружковку в клещи": Онуфриенко о темпах штурма и укреплениях ВСУ
"Взять Дружковку в клещи": Онуфриенко о темпах штурма и укреплениях ВСУ - 01.08.2026 Украина.ру
"Взять Дружковку в клещи": Онуфриенко о темпах штурма и укреплениях ВСУ
Бои идут на южных окраинах Алексеево-Дружковки. Штурм Дружковки не будет быстрым — там мощные укрепления, создававшиеся 10 лет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2026-08-01T04:30
2026-08-01T04:30
спецоперация
сво
вс рф
дружковка
харьков
константиновка
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
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По словам эксперта, сейчас зачистка освобожденной несколько недель назад Константиновки продолжается. Ее штурм продолжался порядка восьми месяцев.Эксперт отметил, что в идеале нужно взять Дружковку в клещи."Если успешно будет развиваться наше наступление с запада, где мы взяли Торское и вышли в стык рек, вдоль которых выстроена оборона противника, то, взломав ее, мы можем охватывать Дружковку с трех сторон, чтобы с наименьшими потерями приступить к ее штурму", — резюмировал Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, вс рф, дружковка, харьков, константиновка, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, СВО, ВС РФ, Дружковка, Харьков, Константиновка, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Взять Дружковку в клещи": Онуфриенко о темпах штурма и укреплениях ВСУ

04:30 01.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Бои идут на южных окраинах Алексеево-Дружковки. Штурм Дружковки не будет быстрым — там мощные укрепления, создававшиеся 10 лет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
По словам эксперта, сейчас зачистка освобожденной несколько недель назад Константиновки продолжается. Ее штурм продолжался порядка восьми месяцев.
"Я бы не стал ожидать, что мы быстрее справимся с Дружковкой. Там мощные укрепления, создававшиеся в течение 10 лет, входящие в цепь городов-крепостей от Славянска до теперь уже нашей Константиновки", — пояснил Онуфриенко.
Эксперт отметил, что в идеале нужно взять Дружковку в клещи.
"Если успешно будет развиваться наше наступление с запада, где мы взяли Торское и вышли в стык рек, вдоль которых выстроена оборона противника, то, взломав ее, мы можем охватывать Дружковку с трех сторон, чтобы с наименьшими потерями приступить к ее штурму", — резюмировал Онуфриенко.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.
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СпецоперацияСВОВС РФДружковкаХарьковКонстантиновкаМихаил ОнуфриенкоВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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