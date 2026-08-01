"К весне режим может смениться": Бавырин о тяжелой зиме на Украине и воздушном перемирии - 01.08.2026 Украина.ру
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"К весне режим может смениться": Бавырин о тяжелой зиме на Украине и воздушном перемирии
"К весне режим может смениться": Бавырин о тяжелой зиме на Украине и воздушном перемирии - 01.08.2026 Украина.ру
"К весне режим может смениться": Бавырин о тяжелой зиме на Украине и воздушном перемирии
Предстоящая зима на Украине будет гораздо хуже предыдущей: износ сетей больше, топлива не будет — ни для генераторов, ни для логистики. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2026-08-01T06:00
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По словам эксперта, предыдущая зима на Украине была страшной и лютой, но эта будет гораздо хуже. Износ коммунальных сетей больше — если система один раз промерзла, ее нельзя восстановить за год, нужно менять всё.Эксперт подчеркнул, что расширение номенклатуры российских ударов произошло именно в ответ на украинский террор."[Владимир] Зеленский всё поставил на то, чтобы вынудить Россию к воздушному перемирию. Одновременно с этим он хочет показать Трампу: "Ты говорил, что у нас карт нет. Вот, пожалуйста"", — заявил Бавырин.Политолог отметил, что происходящее на фронте перестало интересовать всех — на Украине об этом не говорят, в Европе говорят мало. А вот пожары на "Вайлдбериз" и очереди за бензином создают картинку для врагов России."Повторюсь, я сейчас не рисую воздушные замки. Просто сам Зеленский говорит, что Украина к этой зиме не готова. И эта тяжелая зима может спровоцировать очень тяжелые внутриполитические пертурбации. И я не исключаю, что к весне руководство киевского режима может смениться в результате бунта или дворцового переворота", — резюмировал Бавырин.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России читайте на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, украина, россия, владимир зеленский, европа, дональд трамп, украина.ру, вс рф, всу
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Европа, Дональд Трамп, Украина.ру, ВС РФ, ВСУ

"К весне режим может смениться": Бавырин о тяжелой зиме на Украине и воздушном перемирии

06:00 01.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Предстоящая зима на Украине будет гораздо хуже предыдущей: износ сетей больше, топлива не будет — ни для генераторов, ни для логистики. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
По словам эксперта, предыдущая зима на Украине была страшной и лютой, но эта будет гораздо хуже. Износ коммунальных сетей больше — если система один раз промерзла, ее нельзя восстановить за год, нужно менять всё.
"В этом году на Украине еще и топлива не будет. Не будет топлива – не будет генераторов, которые обеспечивают хоть какую-то энергию. Более того, это может привести к дефициту товаров и продовольствия в связи с проблемами в логистике", — пояснил Бавырин.
Эксперт подчеркнул, что расширение номенклатуры российских ударов произошло именно в ответ на украинский террор.
"[Владимир] Зеленский всё поставил на то, чтобы вынудить Россию к воздушному перемирию. Одновременно с этим он хочет показать Трампу: "Ты говорил, что у нас карт нет. Вот, пожалуйста"", — заявил Бавырин.
Политолог отметил, что происходящее на фронте перестало интересовать всех — на Украине об этом не говорят, в Европе говорят мало. А вот пожары на "Вайлдбериз" и очереди за бензином создают картинку для врагов России.
"Повторюсь, я сейчас не рисую воздушные замки. Просто сам Зеленский говорит, что Украина к этой зиме не готова. И эта тяжелая зима может спровоцировать очень тяжелые внутриполитические пертурбации. И я не исключаю, что к весне руководство киевского режима может смениться в результате бунта или дворцового переворота", — резюмировал Бавырин.
Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России читайте на сайте Украина.ру.
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