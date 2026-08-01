https://ukraina.ru/20260801/k-vesne-rezhim-mozhet-smenitsya-bavyrin-o-tyazheloy-zime-na-ukraine-i-vozdushnom-peremirii-1082037527.html
"К весне режим может смениться": Бавырин о тяжелой зиме на Украине и воздушном перемирии
"К весне режим может смениться": Бавырин о тяжелой зиме на Украине и воздушном перемирии - 01.08.2026 Украина.ру
"К весне режим может смениться": Бавырин о тяжелой зиме на Украине и воздушном перемирии
Предстоящая зима на Украине будет гораздо хуже предыдущей: износ сетей больше, топлива не будет — ни для генераторов, ни для логистики. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2026-08-01T06:00
2026-08-01T06:00
2026-08-01T06:00
сво
спецоперация
украина
россия
владимир зеленский
европа
дональд трамп
украина.ру
вс рф
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/17/1081761438_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_161883e433a7b8d61bb44dcd7b242410.jpg
По словам эксперта, предыдущая зима на Украине была страшной и лютой, но эта будет гораздо хуже. Износ коммунальных сетей больше — если система один раз промерзла, ее нельзя восстановить за год, нужно менять всё.Эксперт подчеркнул, что расширение номенклатуры российских ударов произошло именно в ответ на украинский террор."[Владимир] Зеленский всё поставил на то, чтобы вынудить Россию к воздушному перемирию. Одновременно с этим он хочет показать Трампу: "Ты говорил, что у нас карт нет. Вот, пожалуйста"", — заявил Бавырин.Политолог отметил, что происходящее на фронте перестало интересовать всех — на Украине об этом не говорят, в Европе говорят мало. А вот пожары на "Вайлдбериз" и очереди за бензином создают картинку для врагов России."Повторюсь, я сейчас не рисую воздушные замки. Просто сам Зеленский говорит, что Украина к этой зиме не готова. И эта тяжелая зима может спровоцировать очень тяжелые внутриполитические пертурбации. И я не исключаю, что к весне руководство киевского режима может смениться в результате бунта или дворцового переворота", — резюмировал Бавырин.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России читайте на сайте Украина.ру.
украина
россия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/17/1081761438_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_f9d2aa9a714db204c8aea2e65fd3b1c3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, украина, россия, владимир зеленский, европа, дональд трамп, украина.ру, вс рф, всу
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Европа, Дональд Трамп, Украина.ру, ВС РФ, ВСУ
"К весне режим может смениться": Бавырин о тяжелой зиме на Украине и воздушном перемирии
Предстоящая зима на Украине будет гораздо хуже предыдущей: износ сетей больше, топлива не будет — ни для генераторов, ни для логистики. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
По словам эксперта, предыдущая зима на Украине была страшной и лютой, но эта будет гораздо хуже. Износ коммунальных сетей больше — если система один раз промерзла, ее нельзя восстановить за год, нужно менять всё.
"В этом году на Украине еще и топлива не будет. Не будет топлива – не будет генераторов, которые обеспечивают хоть какую-то энергию. Более того, это может привести к дефициту товаров и продовольствия в связи с проблемами в логистике", — пояснил Бавырин.
Эксперт подчеркнул, что расширение номенклатуры российских ударов произошло именно в ответ на украинский террор.
"[Владимир] Зеленский всё поставил на то, чтобы вынудить Россию к воздушному перемирию. Одновременно с этим он хочет показать Трампу: "Ты говорил, что у нас карт нет. Вот, пожалуйста"", — заявил Бавырин.
Политолог отметил, что происходящее на фронте перестало интересовать всех — на Украине об этом не говорят, в Европе говорят мало. А вот пожары на "Вайлдбериз" и очереди за бензином создают картинку для врагов России.
"Повторюсь, я сейчас не рисую воздушные замки. Просто сам Зеленский говорит, что Украина к этой зиме не готова. И эта тяжелая зима может спровоцировать очень тяжелые внутриполитические пертурбации. И я не исключаю, что к весне руководство киевского режима может смениться в результате бунта или дворцового переворота", — резюмировал Бавырин.