https://ukraina.ru/20260801/k-vesne-rezhim-mozhet-smenitsya-bavyrin-o-tyazheloy-zime-na-ukraine-i-vozdushnom-peremirii-1082037527.html

"К весне режим может смениться": Бавырин о тяжелой зиме на Украине и воздушном перемирии

"К весне режим может смениться": Бавырин о тяжелой зиме на Украине и воздушном перемирии - 01.08.2026 Украина.ру

"К весне режим может смениться": Бавырин о тяжелой зиме на Украине и воздушном перемирии

Предстоящая зима на Украине будет гораздо хуже предыдущей: износ сетей больше, топлива не будет — ни для генераторов, ни для логистики. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

2026-08-01T06:00

2026-08-01T06:00

2026-08-01T06:00

сво

спецоперация

украина

россия

владимир зеленский

европа

дональд трамп

украина.ру

вс рф

всу

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По словам эксперта, предыдущая зима на Украине была страшной и лютой, но эта будет гораздо хуже. Износ коммунальных сетей больше — если система один раз промерзла, ее нельзя восстановить за год, нужно менять всё.Эксперт подчеркнул, что расширение номенклатуры российских ударов произошло именно в ответ на украинский террор."[Владимир] Зеленский всё поставил на то, чтобы вынудить Россию к воздушному перемирию. Одновременно с этим он хочет показать Трампу: "Ты говорил, что у нас карт нет. Вот, пожалуйста"", — заявил Бавырин.Политолог отметил, что происходящее на фронте перестало интересовать всех — на Украине об этом не говорят, в Европе говорят мало. А вот пожары на "Вайлдбериз" и очереди за бензином создают картинку для врагов России."Повторюсь, я сейчас не рисую воздушные замки. Просто сам Зеленский говорит, что Украина к этой зиме не готова. И эта тяжелая зима может спровоцировать очень тяжелые внутриполитические пертурбации. И я не исключаю, что к весне руководство киевского режима может смениться в результате бунта или дворцового переворота", — резюмировал Бавырин.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, украина, россия, владимир зеленский, европа, дональд трамп, украина.ру, вс рф, всу