"Драпатый — не маршал Жуков": Онуфриенко о новом главкоме ВСУ и политических приказах - 31.07.2026 Украина.ру
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"Драпатый — не маршал Жуков": Онуфриенко о новом главкоме ВСУ и политических приказах
"Драпатый — не маршал Жуков": Онуфриенко о новом главкоме ВСУ и политических приказах - 31.07.2026 Украина.ру
"Драпатый — не маршал Жуков": Онуфриенко о новом главкоме ВСУ и политических приказах
Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатого считают специалистом по Харьковскому направлению, но он командовал и группой "Хортица", которая не преуспела под Красноармейском. У него колоссальный опыт с 2014 года, но он не маршал Жуков
2026-07-31T17:30
2026-07-31T17:30
харьков
украина
запорожская область
михаил онуфриенко
михаил драпатый
вооруженные силы украины
дмитрий жуков
украина.ру
сво
спецоперация
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Любой главком ВСУ будет выполнять политические приказы Зеленского, а не применять свои знания. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По словам эксперта, на Украине Драпатого считают специалистом именно по Харьковскому направлению.Эксперт подчеркнул, что любой главком ВСУ, вне зависимости от его способностей и желаний, будет выполнять политические приказы Зеленского."И ожидать, что Драпатый сможет применить все свои знания, не приходится", — резюмировал Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.
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харьков, украина, запорожская область, михаил онуфриенко, михаил драпатый, вооруженные силы украины, дмитрий жуков, украина.ру, сво, спецоперация, всу
Харьков, Украина, Запорожская область, Михаил Онуфриенко, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Жуков, Украина.ру, СВО, Спецоперация, ВСУ

"Драпатый — не маршал Жуков": Онуфриенко о новом главкоме ВСУ и политических приказах

17:30 31.07.2026
 
© Фото : antikor.info
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : antikor.info
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Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатого считают специалистом по Харьковскому направлению, но он командовал и группой "Хортица", которая не преуспела под Красноармейском. У него колоссальный опыт с 2014 года, но он не маршал Жуков
Любой главком ВСУ будет выполнять политические приказы Зеленского, а не применять свои знания. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
По словам эксперта, на Украине Драпатого считают специалистом именно по Харьковскому направлению.
"Он командовал группой войск "Харьков". Но он командовал и группой "Хортица", которая занималась Красноармейском и не преуспела. Да, у Драпатого колоссальный опыт. Да, он воюет с весны 2014 года. Но он все же не маршал Жуков", — пояснил Онуфриенко.
Эксперт подчеркнул, что любой главком ВСУ, вне зависимости от его способностей и желаний, будет выполнять политические приказы Зеленского.
"И ожидать, что Драпатый сможет применить все свои знания, не приходится", — резюмировал Онуфриенко.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.
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ХарьковУкраинаЗапорожская областьМихаил ОнуфриенкоМихаил ДрапатыйВооруженные силы УкраиныДмитрий ЖуковУкраина.руСВОСпецоперацияВСУ
 
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