https://ukraina.ru/20260731/drapatyy--ne-marshal-zhukov-onufrienko-o-novom-glavkome-vsu-i-politicheskikh-prikazakh-1082035668.html

"Драпатый — не маршал Жуков": Онуфриенко о новом главкоме ВСУ и политических приказах

"Драпатый — не маршал Жуков": Онуфриенко о новом главкоме ВСУ и политических приказах - 31.07.2026 Украина.ру

"Драпатый — не маршал Жуков": Онуфриенко о новом главкоме ВСУ и политических приказах

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатого считают специалистом по Харьковскому направлению, но он командовал и группой "Хортица", которая не преуспела под Красноармейском. У него колоссальный опыт с 2014 года, но он не маршал Жуков

2026-07-31T17:30

2026-07-31T17:30

2026-07-31T17:30

харьков

украина

запорожская область

михаил онуфриенко

михаил драпатый

вооруженные силы украины

дмитрий жуков

украина.ру

сво

спецоперация

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Любой главком ВСУ будет выполнять политические приказы Зеленского, а не применять свои знания. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По словам эксперта, на Украине Драпатого считают специалистом именно по Харьковскому направлению.Эксперт подчеркнул, что любой главком ВСУ, вне зависимости от его способностей и желаний, будет выполнять политические приказы Зеленского."И ожидать, что Драпатый сможет применить все свои знания, не приходится", — резюмировал Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.

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харьков, украина, запорожская область, михаил онуфриенко, михаил драпатый, вооруженные силы украины, дмитрий жуков, украина.ру, сво, спецоперация, всу