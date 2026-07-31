https://ukraina.ru/20260731/1082001445.html

Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины

Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины - 31.07.2026 Украина.ру

Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины

Война завтра не закончится. Надо готовиться к очень долгой борьбе. В Европе огромное количество автомобильных заводов, на базе которых разрабатывается производство БПЛА самолетного типа. Поэтому нам надо максимально перехватывать дроны на линии фронта и создавать зональную систему ПВО единой системой наблюдения

2026-07-31T07:00

2026-07-31T07:00

2026-07-31T07:00

интервью

украина

европа

донбасс

владимир евсеев

вооруженные силы украины

сво

россия

дружковка

михаил драпатый

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038140694_15:0:861:476_1920x0_80_0_0_4e79e00b4a2685f407924a75e6501f6b.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Владимир Евсеев - военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса, выпускник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского- Владимир Валерьевич, как вы в целом оцениваете наше наступление на линии "Доброполье-Дружковка"? Можно ли сказать, что российское командование нащупало схему, по которой будет освобождаться оставшаяся часть Донбасса, учитывая, что вся логистика ВСУ теперь прикована к Славянску, и, учитывая, что на примере Константиновки мы отработали схему взятия городов, отсоединяя их друг от друга?- Насколько я понимаю, назначение Драпатого главкома ВСУ уже привело к определенным последствиям. Он считает приоритетным Запорожское направление, поскольку там можно попытаться в том числе захватить Запорожскую АЭС. И когда силы врага отвлечены на юг, мы можем попытаться наступать в других местах, учитывая, что резервов на весь фронт у киевского режима не хватает.Мы продвигаемся от Константиновки. По некоторым данным, зашли в Алексеево-Дружковку, а также перерезали коммуникации между ней и самой Дружковкой. Полагаю, в ближайшее время мы ее освободим. Одновременно с этим мы наступаем на Николаевку. Нам очень важно подойти к пригородам Славянска и Краматорска. Это не значит, что мы их будем штурмовать в лоб. Их надо обходить. И в этом плане я очень рассчитываю на освобождение Красного Лимана, что позволит нам перерезать коммуникации между Донбассом и Харьковом.Чтобы обеспечить такое продвижение, мы целенаправленно уничтожаем украинские АЗС. Это очень важно. Когда мы повыбивали полевые склады с ГСМ, противник почти 100% своего топлива стал хранить на заправках. Одновременно мы с помощью ФАБов с УМПК выносим фортификационные сооружения ВСУ. Только после этого туда просачиваются штурмовые группы, которые постепенно занимают территории. Мы на укрепления никого не бросаем.Отмечу также, что мы стали чаще использовать обычные "Герани" в прифронтовой зоне. Почему это важно? Украина для защиты своих стратегических тылов нарастила количество дронов-перехватчиков, которые обычные "Герани" сбивают. Поэтому по стратегическим тылам мы используем реактивные "Герани", а нереактивные – в прифронтовой зоне. Причем прифронтовая зона у нас фактически расширилась до 150-200 километров. То есть мы все Левобережье простреливаем насквозь.Еще одной принципиальной задачей я считаю блокаду Украины. Пока она осуществляется в рамках морской блокады, когда мы бьем по портам и судам. И я думаю, что нам надо идти дальше. Надо уже ставить вопрос о сухопутной блокаде с уничтожением всех погранпереходов. Их не так много. И мы можем сделать так, чтобы через них ничего не шло. Понятно, что их будут восстанавливать. Но это логичнее, чем гоняться за отдельными грузовиками.Чем будем уничтожать? Тут у нас есть проблема. Пока работал "Старлинк", мы могли более качественнее наводить те же "Герани" на подвижные цели. Теперь этого нет. Но если в следующем году у нас заработает "Рассвет", мы сможем бить дронами по подвижным целям на таком большом расстоянии. А по стационарным целям можно работать всем подряд. Беспилотники, крылатые ракеты, баллистические ракеты. Все зависит от того, насколько защищен тот или иной погранпереход.Повторюсь, надо ставить вопрос о полной блокаде Украины. Это принципиально важно для достижения победы.Что касается прикрытия наших тылов, то тут надо ставить вопрос о выделении ПВО и ПРО в отдельный вид войск, как это было в советское время. К сожалению, сейчас зональной ПВО у нас нет. Она у нас очаговая и объектовая. И создание самостоятельного вида войск позволит эту проблему решить.У него должны быть не только зенитные комплексы, но и собственная авиация. В советское время так и было. Раньше в дивизии ПВО было два авиационных полка и зенитно-ракетные полки. Все это должно быть воссоздано. Мне могут возразить, что у нас не хватает авиации. Но для перехвата тех же беспилотников можно использовать учебно-боевые самолеты, которых у нас достаточно. Это должно быть.Да, мы научились прикрывать Москву. Но посмотрите, как прилетает по Санкт-Петербургу. А ведь там находятся предприятия, которые разрабатывают системы ПВО. Потому я и говорю, что создание нового вида войск сейчас назрело. А наполнить его можно за счет резервистов и солдат-срочников.Чем перехватывать? У нас на складах находится огромное количество "Шилок". Не знаю, почему их в войска до сих пор не передали. На флоте тоже достаточно зенитных установок. Все эти вопросы надо решать. Учитывая, что дальность ударов по российской территории будет только увеличиваться. Враг уже достает до Тюмени и Омска. Такими темпами и до Дальнего Востока дойдет. Но прежде всего надо наращивать защиту центральных регионов.Лучше не будет. Надо играть на опережение. Война завтра не закончится. Надо готовиться к очень долгой борьбе. В Европе огромное количество автомобильных заводов, на базе которых разрабатывается производство БПЛА самолетного типа. Поэтому нам надо максимально перехватывать дроны на линии фронта и создавать зональную систему ПВО единой системой наблюдения (оптические, радиолокационные, акустические, визуальные). Если мы будем заранее знать о налетах, дроны будет легче перехватывать.Частично мы ее уже создали. Но она по-прежнему находится в подчинении у ВКС. Надо повышать ее статус. Если мы это сделаем, безопасность важных объектов и российских граждан будет резко увеличена. Людей на фронте у нас берегут. Но надо беречь людей в тылу. Чтобы они чувствовали себя защищенными, а не смотрели вверх, в страхе, что сейчас прилетит дрон.- Как раз насчет того, о чем вы говорите. В последнее время мне попадается информация, что в том или ином регионе идут сокращения и простои на заводах, которые можно было бы переоборудовать под производство массовых дронов и зенитных систем. Например, "Росвертол". С чем это может быть связано? Как это исправить?- Тут каждый эпизод надо изучать индивидуально.Во-первых, когда у нас был бензиновый кризис, меньше было проблем в тех регионах, где работают нормальные губернаторы. То есть тут речь может идти именно о кадровых назначениях, которые могли бы эти вопросы решить. Учитывая, что деньги и люди есть.Во-вторых, тут может быть какая-то коррупционная составляющая, которой должны заниматься следственные органы.В-третьих, у нас много лет на предприятиях ВПК менялась форма собственности. С чем я лично сталкивался? В цепочка производства одного комплекса РВСН задействовано порядка 500 предприятий, каждое из которых имеет разную форму собственности. И не для всех руководителей этих заводов производство комплексов для РВСН было в приоритете.Мы ведем серьезную борьбу. Те же США активно поддерживают Европу в противостоянии с нами. Там идет разработка и производства баллистических ракет. Как бы они не увязли в Иране, ресурсов против нас у них хватит. Поэтому такого рода внутренние проблемы, о которых вы говорите, надо решать. Дело в том, что у нас очень многое увязано на ручное управление. А нам нужна система, которая бы обеспечивала производство вооружений. Иначе может оказаться так, что мы останемся без чего-то, что нам крайне необходимо.Мы, конечно, и так победим. Просто без этой системности цена победы будет выше. Люди и ресурсы у нас есть. Осталось только грамотно организовать оборону страны.- Вернемся к фронту. Та же группировка "Центр" стала чаще применять механизированные штурмы, которых давно не было. Какие тут вы видите перспективы?- Все зависит от того, в какие сроки "Цитадели" и системы лазерного перехвата дронов будут массово переданы в войска. Противник именно этого опасается. Он боится, что к концу года мы выйдем на какие-то прорывные решения, которые позволят нейтрализовать фактор тактических БПЛА, поскольку именно они обеспечивают основную огневую мощь.Более того, эти средства борьбы с дронами можно поставить на бронетехнику. И тогда все опять вернется на круги своя. Танк станет танком, а не орудием для стрельбы с закрытых позиций. БМП станет БМП, а не местом для перевозки личного состава.В чем тут сложности?Все эти антидроновые системы требуют автоматического перехвата. Беспилотники очень трудно заранее выявлять, и человек не успевает них реагировать. Для борьбы с роем дронов нужен не просто автомат, а минимум четыре ствола. А тяжелые коптеры типа "Баба-Яга" вообще невозможно сбить из стрелкового оружия. Тут нужны особые дроны-перехватчики вроде "Елки". То есть для каждого типа беспилотника нужна своя система.На данном этапе для прикрытия наступления батальона требуется примерно дивизион "Цитаделей". Это странно. В Великую Отечественную войну батальон никогда дивизионом не укреплялся. А если мы на бронетехнику сможем поставить такие системы перехвата с элементами ИИ, то на батальон хватит батареи "Цитаделей".Если мы это все реализуем, темпы наступления будут выше. В мае мы освободили 240 квадратных километров территорий на всех направлений. В июле мы освободили порядка 700. И если мы сможем каждый месяц освобождать по 1000 квадратных километров, уже никто не сможет сказать, что фронт стоит. Даже Европе будет ясно, что мы побеждаем.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20260730/mikhail-onufrienko-pod-kharkovom-gotovitsya-kotel-kotoryy-pomozhet-ostanovit-vsu-v-zaporozhskoy-1081968469.html

https://ukraina.ru/20260729/1081938607.html

украина

европа

донбасс

россия

дружковка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, европа, донбасс, владимир евсеев, вооруженные силы украины, сво, россия, дружковка, михаил драпатый, пво, дроны, бронетехника, блокада