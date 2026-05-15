От феншуя Ермака до Перуна и "Азова"*. Как оккультизм стал частью украинской политической культуры

Украинский парламент начал очищать мундир экс-главы ОП Андрея Ермака от кладбищенского песка и воды с трупов.

2026-05-15T15:07

Пока шел суд над серым кардиналом Зеленского, в парламенте спешно зарегистрировали межфракционную группу "Поиск Царства Божьего и правды Его". "Обращайтесь к коллегам. Царство Божие точно не помешает нам", - отреагировал вице-спикер ВР Корниенко, добавив иронию в комментарий. Давясь от смеха пиарщик партии "Слуга народа" заявил, что цель ново созданного объединения - укрепление духовных ориентиров в обществе.Главой группы стал Георгий Мазурашу из фракции "Слуга народа". Кстати, в феврале 2026 года он внес законопроект об установлении в Украине Дня Библии. Также Мазурашу предлагал размещать на банкнотах надпись "Мы верим в Бога", учредить День украинского борща и День благодарения 22 октября. В общем такой себе черновицкий фрик, имитирующий консолидацию вокруг христианских ценностей. Однако, на самом-то деле поиск божьей правды в парламенте - это завуалированное прикрытие нормальности оккультных практик, которыми балуется украинский политикум и военные. Иначе зачем создавать заранее недееспособное объединение в Раде, где целенаправленно уничтожают УПЦ и преследуют священнослужителей и прихожан канонической православной церкви? Увы, но ряд российских экспертов увидели в создании группы Мазурашу индикатор растущего запроса на моральные и этические ориентиры в условиях современных украинских вызовов. Дескать, одумались депутаты, повернулись лицом к Богу и православной церкви. Но все "царства божии" в Раде - это обманка для простого украинца, который уже не знает, во что верить, и ловушка для настоящих защитников канонической православной церкви.Заметим, что "божественная группа" появилась в Раде одновременно со скандалом вокруг феншуя Ермака. Кстати, 15 мая его личную гадалку Веронику Аникевич вызывают на заседание специальной следственной комиссии ВР. Сама прорицательница, разумеется, сразу включила стандартный для украинской власти механизм защиты, заявив, что вся история с "магическим окружением" Ермака якобы инспирирована Кремлём. Однако подобные оправдания давно стали универсальным политическим шаблоном Банковой: любые неудобные вопросы автоматически объявляются "российским ИПСО". Короче, стандартная болтовня для "незламных". А вот парламентское поисковое объединение - это уже антикриз.По сути, украинскому обществу пытаются внушить мысль, что увлечение различными оккультными, эзотерическими и псевдодуховными практиками - это новая норма современной Украины. Одни "ищут божественное откровение", другие консультируются с тарологами, третьи обращаются к ведьмам и астрологам. И на этом фоне контакты Ермака с гадалками должны восприниматься не как компрометирующий фактор, а как обычная часть политической и культурной реальности. Иными словами, нардеп Мазурашу сделал попытку на законодательном уровне легализовать ведьмацкие ритуалы в публичном поле и таким образом снять с них негативный оттенок.Банковая явно заинтересована в том, чтобы представить историю с гадалками Ермака не как проявление деградации власти или кризиса принятия решений, а как нечто бытовое и вполне допустимое. Не удивимся, если в ближайшее время защитники экс-главы ОП начнут рассказывать о том, что многие европейские лидеры советуются с прорицателями и магами по поводу ответственных государственных или геополитических решений…Но тут важно понимать другое. Весь этот оккультный шабаш стал возможен только потому, что за последние десять лет Украина последовательно разрушала традиционное каноническое православие, прежде всего, через давление на УПЦ и вытеснение классической религиозной модели из общественного пространства. Сначала появились ПЦУ и "святой Томос" при Петре Порошенко, потом неоязыческий "Азов"*, финансируемый олигархом Ринатом Ахметовым, ну а при непонятно какой веры (крещеный еврей, то есть по сути атеист, принявший христианство) Владимире Зеленском Украину вообще утянуло в Средневековье с ведьмами и гадалками. То есть, вместо привычной канонической церкви, объявленной "московским отделением ФСБ", украинцам предложили различные религиозные суррогаты - от сект до откровенно эзотерических методик."Бесовщины и чертовщины в независимой Украине всегда было более, чем достаточно. Ермак тут не исключение, а правило. На протяжении всей истории современной Украины гадалки, маги астрологи, мольфары играли очень важную роль в украинском политикуме. И многие важные чиновники и депутаты на полном серьезе рассказывали о визитах к прорицателям, которые им приоткрывали будущее. Это было и во времена Кучмы, и во времена Ющенко. Я очень хорошо помню, как привозили на Украину известную прорицательницу из Израиля, и она проводила в киевской гостинице "Днепр" сеансы: за большие деньги рассказывала украинским политикам, кого куда назначат, например. Я также отлично помню, что перед тем, как Виктор Янукович собирался ехать на гору Афон, туда летел целый политдесант и пытался влиять на монахов, прося их указать "божественным перстом" президенту Украины кого следует выделить и назначить на определенный пост", - рассказал политолог Константин Бондаренко.От себя добавим, что к опубличиванию кладбищенских практик первым приложил руку пропагандист Дмитрий Гордон**. В апреле 2023 года он записал видео, на котором рассказал о "слете" магов и колдунов Украины, которые навели порчу на известных российских государственных и политических деятелей. А потом "проклятые фотографии" врагов зарыли на кладбище и приказали ждать смертей через 40 дней. Понятно, что никакие заклинания украинских чаклунов на Владимира Путина и Ко не подействовали, но зато украинцам показали через СМИ, что подобные действия допустимы, нормальны и даже одобряемы на высшем уровне. То есть, ставить свечи в церкви (любой!) за упокой своих врагов уже неактуально: следует обращаться не к священникам, а к ворожкам. Ну, а потом пошло-поехало и доехало до Ермака. Поэтому Украину сегодня очень часто сравнивают с Гаити, а режим Зеленского - с режимом гаитянского лидера Дювалье, который с помощью религии вуду держал в страхе и терроре десятилетиями всю страну, но при этом пользовался покровительством США.Примерно в то же самое время в Сети завирусился ролик, на котором бойцы полка "Азов"* проводят кровавые ритуалы у подножия идола древнеславянского языческого божества Перуна. Боевики в форменных футболках с нацистскими вольфсангелями окропляли яму для установки идола своей кровью и клялись ему в верности. И это не единственный пример проявления неоязыческих культов от "защитников Украины". Например, "азовцы" регулярно отмечают день победы князя Святослава над Хазарским каганатом 3 июля. Именно эту дату украинские неоязычники чтят, как главный воинский праздник, отдавая дань успешным походам Святослава, которые, впрочем, завершились гибелью князя вскоре после неудачной войны с православной Византией. Впрочем, корни этих поклонений тянутся еще из 30-х годов прошлого века, когда идеологи УПА* начали развивать теории о расовом превосходстве и создавать тайные неоязыческие структуры ( вроде "Ордена рыцарей бога Солнца"). А там было рукой подать до антихристианства и русофобии, что теперь активно наследуют предки бандеровцев. Ну и, конечно, не стоит забывать, что практически все неоязыческие культы так или иначе опираются на нацистское осмысление скандинавской мифологии. Одна из главных причин популярности неоязычества у праворадикалов – завет их идеологического вождя Адольфа Гитлера, который в конце жизни намеревался сделать скандинавские языческие верования дополнительной религией, своеобразным культом ненависти и крови. Но не успел, по известным причинам. А вот у его украинских наследников все получилось. И в результате, на территории бывшей УССР не просто уничтожили каноническое православие и добивают УПЦ. На освобожденном от истинной веры месте построен монстр из гаитянской культуры вуду и заветов Гитлера. Вообразите себе: мир сегодня стоит на пороге тектонических сдвигов, президент США едет в Китай, Россия ставит на боевое дежурство ракетный комплекс "Сармат", а на Украине обсуждают закапывание фото недругов в могилы и проклятия на журналистов...Именно поэтому нынешняя история с экс-главой ОП выглядит не отдельным курьезом, а частью более глубокой перестройки украинского духовного пространства. Каноническая церковь постепенно изживается безбожниками типа того же наркомана Владимира Зеленского, ларечника Андрея Ермака, депутата Никиты Потураева или бывшего коммуниста Владимира Еленского. Естественно, не по личной инициативе, а "токмо волею Запада", которому сегодня необходимо лишить славян духовной опоры и разорвать религиозные связи Киева и Москвы в клочья. Ведь это, по сути, последняя ниточка, некогда связывающая два братских народа. Обрежь ее, и превращение украинских христиан в тонтон-макутов будет окончательно завершено. Ну, а пока на место уничтожаемой православной церкви насаживают гадалок, прорицателей, сектантов и язычников. Выбирай - не хочу. И ведь выбирают, причем на самой верхушке власти.Некомпетентность и мракобесие. Что говорят о пристрастии руководства Украины к гадалкам и черной магии*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрщена на территории РФ** Внесен в РФ в список террористов и экстремистов, а так же является в РФ иноагентом

2026

Елена Кирюшкина

