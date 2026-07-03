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Уиткофф и Кушнер почти ежедневно общаются с Москвой и Киевом и готовы к визиту — NYT

Уиткофф и Кушнер почти ежедневно общаются с Москвой и Киевом и готовы к визиту — NYT - 03.07.2026 Украина.ру

Уиткофф и Кушнер почти ежедневно общаются с Москвой и Киевом и готовы к визиту — NYT

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер почти ежедневно контактируют с Москвой и Киевом и готовы к визитам. Об этом 3 июля сообщает The New York Times со ссылкой на источники

2026-07-03T13:22

2026-07-03T13:22

2026-07-03T13:22

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По данным газеты, представители Белого дома уже проводили личные встречи с обеими сторонами. В случае необходимости Уиткофф и Кушнер готовы отправиться в Россию или на Украину для обсуждения дальнейших шагов.На фоне стабилизации обстановки на Ближнем Востоке в последнее время неоднократно сообщалось о возможном возвращении американских переговорщиков к украинскому урегулированию. Об этом – в материале Россия озвучила условия возвращения к переговорам с Украиной.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, дональд трамп, вооруженные силы украины