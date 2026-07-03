Уиткофф и Кушнер почти ежедневно общаются с Москвой и Киевом и готовы к визиту — NYT
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер почти ежедневно контактируют с Москвой и Киевом и готовы к визитам. Об этом 3 июля сообщает The New York Times со ссылкой на источники
По данным газеты, представители Белого дома уже проводили личные встречи с обеими сторонами.
В случае необходимости Уиткофф и Кушнер готовы отправиться в Россию или на Украину для обсуждения дальнейших шагов.
На фоне стабилизации обстановки на Ближнем Востоке в последнее время неоднократно сообщалось о возможном возвращении американских переговорщиков к украинскому урегулированию. Об этом – в материале Россия озвучила условия возвращения к переговорам с Украиной.
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