Уиткофф и Кушнер почти ежедневно общаются с Москвой и Киевом и готовы к визиту — NYT - 03.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260703/uitkoff-i-kushner-pochti-ezhednevno-obschayutsya-s-moskvoy-i-kievom-i-gotovy-k-vizitu--nyt-1081003485.html
Уиткофф и Кушнер почти ежедневно общаются с Москвой и Киевом и готовы к визиту — NYT
Уиткофф и Кушнер почти ежедневно общаются с Москвой и Киевом и готовы к визиту — NYT - 03.07.2026 Украина.ру
Уиткофф и Кушнер почти ежедневно общаются с Москвой и Киевом и готовы к визиту — NYT
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер почти ежедневно контактируют с Москвой и Киевом и готовы к визитам. Об этом 3 июля сообщает The New York Times со ссылкой на источники
2026-07-03T13:22
2026-07-03T13:22
новости
россия
украина
москва
стив уиткофф
джаред кушнер
дональд трамп
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/17/1074732103_0:0:2871:1616_1920x0_80_0_0_86be8a8c658d90baf57a4a25d2a01683.jpg
По данным газеты, представители Белого дома уже проводили личные встречи с обеими сторонами. В случае необходимости Уиткофф и Кушнер готовы отправиться в Россию или на Украину для обсуждения дальнейших шагов.На фоне стабилизации обстановки на Ближнем Востоке в последнее время неоднократно сообщалось о возможном возвращении американских переговорщиков к украинскому урегулированию. Об этом – в материале Россия озвучила условия возвращения к переговорам с Украиной.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/17/1074732103_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_67b832367e9ade6a4a9ce715d3ad349a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Москва, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Уиткофф и Кушнер почти ежедневно общаются с Москвой и Киевом и готовы к визиту — NYT

13:22 03.07.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер почти ежедневно контактируют с Москвой и Киевом и готовы к визитам. Об этом 3 июля сообщает The New York Times со ссылкой на источники
По данным газеты, представители Белого дома уже проводили личные встречи с обеими сторонами.
В случае необходимости Уиткофф и Кушнер готовы отправиться в Россию или на Украину для обсуждения дальнейших шагов.
На фоне стабилизации обстановки на Ближнем Востоке в последнее время неоднократно сообщалось о возможном возвращении американских переговорщиков к украинскому урегулированию. Об этом – в материале Россия озвучила условия возвращения к переговорам с Украиной.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаМоскваСтив УиткоффДжаред КушнерДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:13В Киеве и Одессе начались экстренные отключения электроэнергии. Новости СВО
14:13Посол Украины в ФРГ: Киев и Берлин ищут способ вернуть ухилянтов на родину
14:04Эксперт о продвижении в Донбассе: Войска освободили Рай-Александровку и продолжают давить на ВСУ
14:02Балицкий рассказал о погибших в результате удара ВСУ по рынку Токмака
13:56Литва - Моська в конфликте больших политических слонов
13:56Литовский праздник песни школьников может стать целью провокации британских спецслужб
13:52Полиция Монако задержала двух мужчин по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева
13:42Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз превращается в военно-экономический блок
13:39Над Москвой сбили ещё один беспилотник Новости СВО
13:30The Telegraph раздувает русофобскую истерию в Польше
13:22Уиткофф и Кушнер почти ежедневно общаются с Москвой и Киевом и готовы к визиту — NYT
13:183 июля 2026 года, утренний эфир
13:17Белоусов провёл совещание на командном пункте Черноморского флота
13:14Дмитрий Рогозин сообщил о гибели рабочего-электрика и ранении медсестёр в Запорожской области
13:09Есть только МИГ между Украиной и Польшей
13:00Накопившаяся обида лишила Киев истребителей: Карасёв о развитии польско-украинского конфликта
13:00Атака на рынок, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июля
12:55Киевляне заперлись по домам из-за загрязнения воздуха. Новости к этому часу
12:51Названо имя подозреваемой во взрыве в Монако
12:40Киев и Берлин готовят механизм возвращения мужчин мобилизационного возраста
Лента новостейМолния