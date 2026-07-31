https://ukraina.ru/20260731/ssha-ne-namereny-udovletvoryat-oruzheynye-pozhelaniya-zelenskogo-novosti-k-1500-1082031673.html

США не намерены удовлетворять оружейные пожелания Зеленского. Новости к 15:00

США не намерены удовлетворять оружейные пожелания Зеленского. Новости к 15:00 - 31.07.2026 Украина.ру

США не намерены удовлетворять оружейные пожелания Зеленского. Новости к 15:00

США не намерены удовлетворять пожелания Владимира Зеленского в вопросе выдачи Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом и других важных событиях рассказал 31 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-31T15:00

2026-07-31T15:00

2026-07-31T15:27

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"Трамп не намерен удовлетворять пожелания Зеленского, он продолжает следовать своей стратегии, выступая в роли "торговца надеждой", - сказал Мирошник.Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставят ли Штаты Украине эту лицензию. Заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.🟦 НАТО обсуждает планы по наращиванию так называемого ядерного сдерживания в Европе под предлогом якобы существующей российской угрозы, сообщает агентство DPA со ссылкой на собственную информацию.🟦 Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала европейские страны временно приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. По ее мнению, испанские власти не смогли обеспечить надежную защиту внешней границы Шенгенской зоны и спровоцировали миграционный кризис. Заявление главы финского МВД последовало вслед за аналогичным призывом со стороны итальянского премьера Джорджи Мелони.🟦 Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Испанию и Марокко к решительным мерам по урегулированию миграционного кризиса в Сеуте.В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.🟦 Ожидаемое отключение венгерской АЭС "Пакш" на фоне рекордного падения уровня воды в Дунае может продлиться несколько недель, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.В начале недели рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку третьего энергоблока станции. В четверг Мадьяр заявил, что существует вероятность полной остановки атомной электростанции "Пакш" в Венгрии в ближайшие дни.🟦 Евросоюз предупредил, что скоро вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов.🟦 В Таиланде задержали одного из подозреваемых по делу об исчезновении россиян, сообщает Siamchon News. Полиция преследовала мотоцикл, на котором ехали подозреваемые, они пытались укрыться в лесу. Правоохранителям удалось задержать 39-летнего Тхонгчая Синина. Главный фигурант этого дела 43-летний Тхана Кыттхонг смог сбежать.🟦 Задержанные полицией Таиланда подозреваемые в исчезновении двух российских граждан признались в их убийстве, сообщает газета Thairat.О других событиях - в материале Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, дунай, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, родион мирошник, мвд, нато, европа, мир без границ