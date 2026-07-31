США не намерены удовлетворять оружейные пожелания Зеленского. Новости к 15:00 - 31.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260731/ssha-ne-namereny-udovletvoryat-oruzheynye-pozhelaniya-zelenskogo-novosti-k-1500-1082031673.html
США не намерены удовлетворять оружейные пожелания Зеленского. Новости к 15:00
США не намерены удовлетворять оружейные пожелания Зеленского. Новости к 15:00 - 31.07.2026 Украина.ру
США не намерены удовлетворять оружейные пожелания Зеленского. Новости к 15:00
США не намерены удовлетворять пожелания Владимира Зеленского в вопросе выдачи Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом и других важных событиях рассказал 31 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T15:00
2026-07-31T15:27
новости
сша
украина
дунай
дональд трамп
владимир зеленский
украина.ру
родион мирошник
мвд
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_f8e8f99b541b81e1cc1ad823fa2e71b4.jpg
"Трамп не намерен удовлетворять пожелания Зеленского, он продолжает следовать своей стратегии, выступая в роли "торговца надеждой", - сказал Мирошник.Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставят ли Штаты Украине эту лицензию. Заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.🟦 НАТО обсуждает планы по наращиванию так называемого ядерного сдерживания в Европе под предлогом якобы существующей российской угрозы, сообщает агентство DPA со ссылкой на собственную информацию.🟦 Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала европейские страны временно приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. По ее мнению, испанские власти не смогли обеспечить надежную защиту внешней границы Шенгенской зоны и спровоцировали миграционный кризис. Заявление главы финского МВД последовало вслед за аналогичным призывом со стороны итальянского премьера Джорджи Мелони.🟦 Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Испанию и Марокко к решительным мерам по урегулированию миграционного кризиса в Сеуте.В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.🟦 Ожидаемое отключение венгерской АЭС "Пакш" на фоне рекордного падения уровня воды в Дунае может продлиться несколько недель, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.В начале недели рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку третьего энергоблока станции. В четверг Мадьяр заявил, что существует вероятность полной остановки атомной электростанции "Пакш" в Венгрии в ближайшие дни.🟦 Евросоюз предупредил, что скоро вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов.🟦 В Таиланде задержали одного из подозреваемых по делу об исчезновении россиян, сообщает Siamchon News. Полиция преследовала мотоцикл, на котором ехали подозреваемые, они пытались укрыться в лесу. Правоохранителям удалось задержать 39-летнего Тхонгчая Синина. Главный фигурант этого дела 43-летний Тхана Кыттхонг смог сбежать.🟦 Задержанные полицией Таиланда подозреваемые в исчезновении двух российских граждан признались в их убийстве, сообщает газета Thairat.О других событиях - в материале Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.
сша
украина
дунай
европа
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_0e3a0d6045a1fc7fce3ec7f6fdccd560.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, дунай, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, родион мирошник, мвд, нато, европа, мир без границ
Новости, США, Украина, Дунай, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, Родион Мирошник, МВД, НАТО, Европа, Мир без границ

США не намерены удовлетворять оружейные пожелания Зеленского. Новости к 15:00

15:00 31.07.2026 (обновлено: 15:27 31.07.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
США не намерены удовлетворять пожелания Владимира Зеленского в вопросе выдачи Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом и других важных событиях рассказал 31 июля телеграм-канал Украина.ру
"Трамп не намерен удовлетворять пожелания Зеленского, он продолжает следовать своей стратегии, выступая в роли "торговца надеждой", - сказал Мирошник.
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставят ли Штаты Украине эту лицензию. Заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.
🟦 НАТО обсуждает планы по наращиванию так называемого ядерного сдерживания в Европе под предлогом якобы существующей российской угрозы, сообщает агентство DPA со ссылкой на собственную информацию.
🟦 Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала европейские страны временно приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. По ее мнению, испанские власти не смогли обеспечить надежную защиту внешней границы Шенгенской зоны и спровоцировали миграционный кризис.
Заявление главы финского МВД последовало вслед за аналогичным призывом со стороны итальянского премьера Джорджи Мелони.
🟦 Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Испанию и Марокко к решительным мерам по урегулированию миграционного кризиса в Сеуте.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
🟦 Ожидаемое отключение венгерской АЭС "Пакш" на фоне рекордного падения уровня воды в Дунае может продлиться несколько недель, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
В начале недели рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку третьего энергоблока станции. В четверг Мадьяр заявил, что существует вероятность полной остановки атомной электростанции "Пакш" в Венгрии в ближайшие дни.
🟦 Евросоюз предупредил, что скоро вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов.

🟦 В Таиланде задержали одного из подозреваемых по делу об исчезновении россиян, сообщает Siamchon News. Полиция преследовала мотоцикл, на котором ехали подозреваемые, они пытались укрыться в лесу. Правоохранителям удалось задержать 39-летнего Тхонгчая Синина. Главный фигурант этого дела 43-летний Тхана Кыттхонг смог сбежать.

🟦 Задержанные полицией Таиланда подозреваемые в исчезновении двух российских граждан признались в их убийстве, сообщает газета Thairat.
О других событиях - в материале Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаДунайДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина.руРодион МирошникМВДНАТОЕвропаМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:14От версии с "утилизацией старых боеприпасов" на Украине отказались
15:08"Украина закрывает окно возможностей" - немецкий корреспондент из Киева рассказал о перспективах СВО
15:00США не намерены удовлетворять оружейные пожелания Зеленского. Новости к 15:00
14:43Зеленский рассказал о потерях ВСУ в конфликте с Россией
14:34ВСУ атаковали автобус с пассажирами, Одесса под ударом. Новости СВО
14:30Уиткофф и Кушнер впервые посетят Украину - Financial Times
14:25Новый главком показал характер: Драпатый приостановил набор в штурмовые полки ВСУ
14:15Советник Зеленского констатирует "неподвижность" фронтов и "безумие"
14:14От курорта к плацдарму. Зачем Латвия покупает себе новую репутацию за 50 тысяч евро
14:10Атака ВСУ на склады Ozon и Wildberries. Что происходит на фронте
14:02Из панк-барабанщиц и прорабов в "ночные ведьмы", чтобы летать на дронах в зоне СВО
13:55Глава канала "Труха" не пришёл на ВВК — ждёт особых условий. Главное к этому часу
13:55ВС РФ освободили населенные пункты в ДНР и Харьковской области
13:40Бюрократию ЕС на Украине обвинили в препятствовании производству ракет
13:34Европе не нужен армянский коньяк и абрикосы! Безпалько о причинах отставки Правительства Армении
13:28Избирательная принципиальность: Пятибратов о том, как скоро Дуров* пойдёт к Дудю**
13:28Пятая часть электричества США производится за счет России - Bloomberg
13:00Ненадежный Зеленский, провалы ВСУ, замалчивание преступлений Киева. Хроника событий на 13:00 31 июля
12:5631 июля 2026 года, утренний эфир
12:47Польша меняет советские МиГ-29 на украинские дроны
Лента новостейМолния