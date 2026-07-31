https://ukraina.ru/20260731/ssha-ne-namereny-udovletvoryat-oruzheynye-pozhelaniya-zelenskogo-novosti-k-1500-1082031673.html
США не намерены удовлетворять оружейные пожелания Зеленского. Новости к 15:00
США не намерены удовлетворять оружейные пожелания Зеленского. Новости к 15:00 - 31.07.2026 Украина.ру
США не намерены удовлетворять оружейные пожелания Зеленского. Новости к 15:00
США не намерены удовлетворять пожелания Владимира Зеленского в вопросе выдачи Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом и других важных событиях рассказал 31 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T15:00
2026-07-31T15:00
2026-07-31T15:27
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"Трамп не намерен удовлетворять пожелания Зеленского, он продолжает следовать своей стратегии, выступая в роли "торговца надеждой", - сказал Мирошник.Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставят ли Штаты Украине эту лицензию. Заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.🟦 НАТО обсуждает планы по наращиванию так называемого ядерного сдерживания в Европе под предлогом якобы существующей российской угрозы, сообщает агентство DPA со ссылкой на собственную информацию.🟦 Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала европейские страны временно приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. По ее мнению, испанские власти не смогли обеспечить надежную защиту внешней границы Шенгенской зоны и спровоцировали миграционный кризис. Заявление главы финского МВД последовало вслед за аналогичным призывом со стороны итальянского премьера Джорджи Мелони.🟦 Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Испанию и Марокко к решительным мерам по урегулированию миграционного кризиса в Сеуте.В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.🟦 Ожидаемое отключение венгерской АЭС "Пакш" на фоне рекордного падения уровня воды в Дунае может продлиться несколько недель, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.В начале недели рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку третьего энергоблока станции. В четверг Мадьяр заявил, что существует вероятность полной остановки атомной электростанции "Пакш" в Венгрии в ближайшие дни.🟦 Евросоюз предупредил, что скоро вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов.🟦 В Таиланде задержали одного из подозреваемых по делу об исчезновении россиян, сообщает Siamchon News. Полиция преследовала мотоцикл, на котором ехали подозреваемые, они пытались укрыться в лесу. Правоохранителям удалось задержать 39-летнего Тхонгчая Синина. Главный фигурант этого дела 43-летний Тхана Кыттхонг смог сбежать.🟦 Задержанные полицией Таиланда подозреваемые в исчезновении двух российских граждан признались в их убийстве, сообщает газета Thairat.О других событиях - в материале Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, дунай, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, родион мирошник, мвд, нато, европа, мир без границ
Новости, США, Украина, Дунай, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, Родион Мирошник, МВД, НАТО, Европа, Мир без границ
США не намерены удовлетворять оружейные пожелания Зеленского. Новости к 15:00
15:00 31.07.2026 (обновлено: 15:27 31.07.2026)
США не намерены удовлетворять пожелания Владимира Зеленского в вопросе выдачи Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом и других важных событиях рассказал 31 июля телеграм-канал Украина.ру
"Трамп не намерен удовлетворять пожелания Зеленского, он продолжает следовать своей стратегии, выступая в роли "торговца надеждой", - сказал Мирошник.
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставят ли Штаты Украине эту лицензию. Заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.
🟦 НАТО обсуждает планы по наращиванию так называемого ядерного сдерживания в Европе под предлогом якобы существующей российской угрозы, сообщает агентство DPA со ссылкой на собственную информацию.
🟦 Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала европейские страны временно приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. По ее мнению, испанские власти не смогли обеспечить надежную защиту внешней границы Шенгенской зоны и спровоцировали миграционный кризис.
Заявление главы финского МВД последовало вслед за аналогичным призывом со стороны итальянского премьера Джорджи Мелони.
🟦 Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Испанию и Марокко к решительным мерам по урегулированию миграционного кризиса в Сеуте.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
🟦 Ожидаемое отключение венгерской АЭС "Пакш" на фоне рекордного падения уровня воды в Дунае может продлиться несколько недель, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
В начале недели рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку третьего энергоблока станции. В четверг Мадьяр заявил, что существует вероятность полной остановки атомной электростанции "Пакш" в Венгрии в ближайшие дни.
🟦 Евросоюз предупредил, что скоро вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов.
🟦 В Таиланде задержали одного из подозреваемых по делу об исчезновении россиян, сообщает Siamchon News. Полиция преследовала мотоцикл, на котором ехали подозреваемые, они пытались укрыться в лесу. Правоохранителям удалось задержать 39-летнего Тхонгчая Синина. Главный фигурант этого дела 43-летний Тхана Кыттхонг смог сбежать.
🟦 Задержанные полицией Таиланда подозреваемые в исчезновении двух российских граждан признались в их убийстве, сообщает газета Thairat.