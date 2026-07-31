"Украина закрывает окно возможностей" - немецкий корреспондент из Киева рассказал о перспективах СВО - 31.07.2026 Украина.ру
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"Украина закрывает окно возможностей" - немецкий корреспондент из Киева рассказал о перспективах СВО
"Украина закрывает окно возможностей" - немецкий корреспондент из Киева рассказал о перспективах СВО - 31.07.2026 Украина.ру
"Украина закрывает окно возможностей" - немецкий корреспондент из Киева рассказал о перспективах СВО
Украина подвергается комбинированным ударам ВС РФ и не может изменить положения дел, её ожидает худшее. Об этом 30 июля в эфире из Киева заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер
2026-07-31T15:08
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Немецкий журналист в эфире из Киева отметил огромный ущерб, наносимый российской армией комбинированными ударами с использованием дронов и ракет - крылатых, баллистических, гиперзвуковых ракет. Украинская армия отвечает ударами по российской глубинке, атакуя провинциальные интернет-магазины."В свою очередь русские атакуют украинские порты на Чёрном море, на Дунае, предприятия по производству оружия, энергетическую инфраструктуру. И они постоянно добавляются - эти бесчисленные взаимные нападения. Мирные жители получают ранения, погибают", - рассказал Ваннер.По его оценке, в этой "войне на истощение" украинское руководство не располагает чётко продуманной стратегией защиты от ударов ВС РФ "и это то, чему мы являемся свидетелями прямо сейчас"."Украина закрывает окно возможностей. Осенью и зимой россияне вновь подвергнут украинцев массированным нападениям. Масштабные отключения электроэнергии вновь будут представлять угрозу. Это подрывает моральный дух людей, это наносит ущерб экономике", — сказал немецкий корреспондент.По его мнению, летом Владимир Зеленский предпримет действия, направленные на то, чтобы сесть с президентом России Владимиром Путиным за стол переговоров. При этом шансы на успех задумки украинского политика немецкий корреспондент назвал сомнительными. По мнению журналиста, Путин продолжает последовательно добиваться целей СВО и намерен интегрировать Донбасс в состав России военным путём.Также мнение из Киева: Советник Зеленского констатирует "неподвижность" фронтов и "безумие"Тем временем Зеленский рассказал о потерях ВСУ в конфликте с Россией Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ненадежный Зеленский, провалы ВСУ, замалчивание преступлений Киева. Хроника событий на 13:00 31 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, прогнозы сво
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, прогнозы СВО

"Украина закрывает окно возможностей" - немецкий корреспондент из Киева рассказал о перспективах СВО

15:08 31.07.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Alina Smutko
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Украина подвергается комбинированным ударам ВС РФ и не может изменить положения дел, её ожидает худшее. Об этом 30 июля в эфире из Киева заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер
Немецкий журналист в эфире из Киева отметил огромный ущерб, наносимый российской армией комбинированными ударами с использованием дронов и ракет - крылатых, баллистических, гиперзвуковых ракет. Украинская армия отвечает ударами по российской глубинке, атакуя провинциальные интернет-магазины.
"В свою очередь русские атакуют украинские порты на Чёрном море, на Дунае, предприятия по производству оружия, энергетическую инфраструктуру. И они постоянно добавляются - эти бесчисленные взаимные нападения. Мирные жители получают ранения, погибают", - рассказал Ваннер.
По его оценке, в этой "войне на истощение" украинское руководство не располагает чётко продуманной стратегией защиты от ударов ВС РФ "и это то, чему мы являемся свидетелями прямо сейчас".
"Украина закрывает окно возможностей. Осенью и зимой россияне вновь подвергнут украинцев массированным нападениям. Масштабные отключения электроэнергии вновь будут представлять угрозу. Это подрывает моральный дух людей, это наносит ущерб экономике", — сказал немецкий корреспондент.
По его мнению, летом Владимир Зеленский предпримет действия, направленные на то, чтобы сесть с президентом России Владимиром Путиным за стол переговоров.
При этом шансы на успех задумки украинского политика немецкий корреспондент назвал сомнительными. По мнению журналиста, Путин продолжает последовательно добиваться целей СВО и намерен интегрировать Донбасс в состав России военным путём.
Также мнение из Киева: Советник Зеленского констатирует "неподвижность" фронтов и "безумие"
Тем временем Зеленский рассказал о потерях ВСУ в конфликте с Россией
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