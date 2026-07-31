https://ukraina.ru/20260731/polsha-sazhaet-za-prizyvy-ubit-zelenskogo-1082022147.html

Польша сажает за призывы убить Зеленского

Польша сажает за призывы убить Зеленского - 31.07.2026 Украина.ру

Польша сажает за призывы убить Зеленского

В Польше задержан 40-летний мужчина, который в социальных сетях публично призывал к убийству Владимира Зеленского. Об этом сообщает польский телеканал RMF 24

2026-07-31T11:35

2026-07-31T11:35

2026-07-31T11:38

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По данным источника, задержанный разместил свои угрозы после недавнего визита Зеленского в Люблин. На допросе мужчина признал свою вину и заявил, что писал эти сообщения "на эмоциях", выразив сожаление о содеянном. Ему грозит до трех лет лишения свободы."Главарь киевского режима вызывает у людей только такие эмоции, ничего удивительного", — комментируют новость авторы Телеграм-канала Украина.ру.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, владимир зеленский, украина, мир без границ