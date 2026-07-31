Польша сажает за призывы убить Зеленского - 31.07.2026 Украина.ру
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Польша сажает за призывы убить Зеленского
Польша сажает за призывы убить Зеленского - 31.07.2026 Украина.ру
Польша сажает за призывы убить Зеленского
В Польше задержан 40-летний мужчина, который в социальных сетях публично призывал к убийству Владимира Зеленского. Об этом сообщает польский телеканал RMF 24
2026-07-31T11:35
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новости
польша
владимир зеленский
украина
мир без границ
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По данным источника, задержанный разместил свои угрозы после недавнего визита Зеленского в Люблин. На допросе мужчина признал свою вину и заявил, что писал эти сообщения "на эмоциях", выразив сожаление о содеянном. Ему грозит до трех лет лишения свободы."Главарь киевского режима вызывает у людей только такие эмоции, ничего удивительного", — комментируют новость авторы Телеграм-канала Украина.ру.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.
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новости, польша, владимир зеленский, украина, мир без границ
Новости, Польша, Владимир Зеленский, Украина, Мир без границ

Польша сажает за призывы убить Зеленского

11:35 31.07.2026 (обновлено: 11:38 31.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В Польше задержан 40-летний мужчина, который в социальных сетях публично призывал к убийству Владимира Зеленского. Об этом сообщает польский телеканал RMF 24
По данным источника, задержанный разместил свои угрозы после недавнего визита Зеленского в Люблин.
На допросе мужчина признал свою вину и заявил, что писал эти сообщения "на эмоциях", выразив сожаление о содеянном. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
"Главарь киевского режима вызывает у людей только такие эмоции, ничего удивительного", — комментируют новость авторы Телеграм-канала Украина.ру.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.
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