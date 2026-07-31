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Трамп пока "не уверен" в передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot

Трамп пока "не уверен" в передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot - 31.07.2026 Украина.ру

Трамп пока "не уверен" в передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot

2026-07-31T07:57

2026-07-31T07:57

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"Это (система Patriot - ред.) очень необычное оружие, и… мы должны быть немного осторожны с тем, кому выдаем лицензии. Мы, вообще-то, не раздаем лицензии на такую технику", - отметил американский лидер.Это заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Владимир Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.В июле Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать.В то же время бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон объяснял, что Украина никогда не сможет запустить производство ракет для систем ПВО Patriot, потому что ей не собрать все нужные комплектующие. Он подчеркивал, что наличие у Киева самой лицензии на производство не будет иметь никакого значения в этой ситуации.Подробнее о встрече Зеленского и Трампа - в материале Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США на сайте Украина.ру.

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