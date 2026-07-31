https://ukraina.ru/20260731/kto-zakazal-loru-lumer-1082017313.html

Кто заказал Лору Лумер?

Кто заказал Лору Лумер? - 31.07.2026 Украина.ру

Кто заказал Лору Лумер?

Журналистка и правый политик Лора Лумер считается "любимым блогером Трампа", что бы это ни значило. На протяжении длительного времени она выступала против предоставления Украине помощи, а Зеленского определяла даже в сторонники джихада. Но в июле этого года она посетила Украину и вдруг стала сторонницей киевского режима

2026-07-31T10:35

2026-07-31T10:35

2026-07-31T10:35

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"Переобувание" Лумер было замечено, и её тут же заподозрили в коррупции – нашлись даже надёжные источники, которые видели, как ей подвёз два "лимона" (миллиона, в данном случае – долларов) мелкими немечеными купюрами лично Ринат Ахметов на золотом броневике.Мы, в общем-то, такого не исключаем – понятно, что ездила она не за свой счёт, и, вполне вероятно, финансирование шло из Киева. Вполне может быть, что финансирование было избыточным. Однако, мы полагаем, что прямого подкупа тут не было.Конечно, поездка Лумер в Киев и изменение её публичной риторики выгодно киевской власти. Кому ни попадя президенты, даже просроченные, интервью не дают. И если Зеленский дал, значит это было согласовано на самом высоком уровне, и люди, которые договаривались о визите, знали, что Лумер подаст эту встречу в нужном ключе.Однако почему-то не обращают внимание на то, что в не меньшей, а, пожалуй, даже и в большей степени этот визит был нужен Трампу.Для Трампа Лумер не только "любимый блогер". Это лидер мнений. Специальное средство массовой информации, ориентированное на его сторонников. Один из инструментов влияния на избирателей Трампа. Ей доверяют, к её мнению прислушиваются, и если она меняет свою позицию, то вслед за ней меняется позиция и части избирателей.То, что Трампу нужно было изменение позиции Лумер по отношению к Зеленскому сообщил сам Трамп, репостнув фрагмент интервью Лумер с Зеленским и добавив слова одобрения.Причина этого на поверхности – у Трампа возник кризис в коммуникации с его сторонниками. Можно счесть это преувеличением, но на самом деле сейчас американские СМИ активно реагируют на изменение позиции Трампа по отношению к Зеленскому. Вот, например, 27 июля The Wall Street Journal опубликовал статью под названием "Впечатлённый успехами Украины на поле боя, Трамп смягчает своё отношение к Зеленскому". Собственно, содержание сводится к заголовку – Донни, дескать, любит победителей, а Зеленский сейчас выглядит победителем.С одной стороны, статья WSJ является частью отрабатываемой западными СМИ повестки "перелома" в пользу Украины в ходе войны (за "перелом", понятно, выдаются горящие склады Wildberries, но в целом ситуация у нас действительно нелёгкая), с другой это и ответ на запрос американской аудитории, которой крайне интересно знать – что, чёрт возьми, происходит с их президентом?Ведь отказ от прямой поддержки Украины был одним из маркеров, отличающих администрацию Трампа от администрации Байдена. Не то, чтобы он был принципиально важен (американцы не очень верят в жизнь за пределами их штата), но если нет отличия по одной из постоянных тем СМИ, то может и по всем остальным их нет? Какой же смысл тогда поддерживать Трампа?Есть и другой показатель – только вчера Зеленский публично орал на Трампа прямо в Овальном кабинете (беспрецедентная наглость – ни один президент "банановой республики" себе такого не позволял), а сегодня они уже друзья не разлей вода. Тут уже другой вопрос – Трамп дискредитирует таким непостоянством не только себя лично, но и сам по себе пост POTUS’а.А это уже серьёзнее, тем более, что факт зависимости США от Украины признаётся и на высшем американском политическом уровне. Заявления Марко Рубио о том, что США не являются беспристрастным посредником, поскольку оказывают военную поддержку Киеву и о том, что Украина запретила США выполнять анкориджские соглашения.В общем налицо факт – руководитель страны четвёртого мира не только выдержал натиск со стороны президента США, который пытался принудить его к прекращению войны, но и полностью его переиграл, заставив поддержать войну.Конечно, ситуацию с Зеленским нельзя назвать 100% проигрышем Трампа. За время горячей фазы конфликта с Киевом он успел в основном переложить финансирование украинского конфликта на Европу и теперь это не его война. Но Зеленского это не интересует – его цель состояла не в том, чтобы унизить Трампа, а в том, чтобы Трамп поддержал войну. Цель спецоперации полностью достигнута.Трамп, обещавший закончить войну за сутки, не может этого сделать на протяжении уже более полутора лет, а США остаются участником конфликта, причём не только опосредованным (популярная у нас конспирология связи похорон Линдси Грэма* в закрытом гробу с его посещением украинского военного завода уже добралась до США).В общем, к ноябрьским выборам у Трампа в наличии два внешнеполитических проигрыша: Иран и Украина. Теперь срочно нужно что-то делать… Одно из действий, призванных отбелить пострадавший имидж президента-писдилера – отправка Лумер на Украину, чтобы она привезла оттуда полною авоську восхищений несгибаемым мужеством Зеленского и "украинской" индустрией дронов (построенной на европейских и американских ресурсах) и объяснила, почему MAGA-избиратели должны забыть об обещаниях мира на Украине, а также понять и простить демонстрируемые симпатии Трампа к киевскому коррупционеру.Кстати, о коррупции – если уж в Киеве есть какие-то деньги, то пусть они их тратят на взаимовыгодные проекты, вроде поездки Лумер. В рамках политики перекладывания расходов на ведение начатой США войны на кого-нибудь ещё.*внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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мнения, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, ринат ахметов, the wall street journal, выборы, пиар