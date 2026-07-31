https://ukraina.ru/20260731/pvo-za-noch-sbila-pochti-400-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1082015171.html
ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над Россией - 31.07.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над Россией
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 371 украинский БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны, передает 31 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T09:27
2026-07-31T09:27
2026-07-31T09:27
сво
спецоперация
россия
гуково
краснодарский край
андрей бочаров
дональд трамп
украина.ру
минобороны
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Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" рассказал о трех сбитых над регионом вражеских дронах. Он уточнил, что разрушений зданий и инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.Восемь украинских беспилотников уничтожили в Воронежской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Однако обломками сбитого БПЛА в одном из районов повредило остекление и дверь частного дома.ПВО отразила массированную атаку в Волгоградской области, зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов в Волгограде и возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, сообщили в администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.Возгорание также возникло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде, сообщили в пресс-службе компании.Пятеро пострадавших госпитализированы после отражения массированный атаки в регионе. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, заверил Бочаров.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о 150 БПЛА, уничтоженных в городах Таганрог, Ростов-на-Дону, Гуково, Чертковском, Каменском, Милютинском, Неклиновском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском районах.Два человека пострадали в Гуково, мужчину достают из-под завалов, пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь.Жилой многоквартирный дом был поврежден в Гуково, произошло разрушение межэтажных перекрытий. Кроме того, по данным губернатора, в Батайске в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здание магазина. В Ростове в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесопосадки. О других событиях - в материале Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, гуково, краснодарский край, андрей бочаров, дональд трамп, украина.ру, минобороны
ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над Россией
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 371 украинский БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны, передает 31 июля телеграм-канал Украина.ру
Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" рассказал о трех сбитых над регионом вражеских дронах. Он уточнил, что разрушений зданий и инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.
Восемь украинских беспилотников уничтожили в Воронежской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Однако обломками сбитого БПЛА в одном из районов повредило остекление и дверь частного дома.
ПВО отразила массированную атаку в Волгоградской области, зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов в Волгограде и возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, сообщили в администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
Возгорание также возникло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде, сообщили в пресс-службе компании.
Пятеро пострадавших госпитализированы после отражения массированный атаки в регионе. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, заверил Бочаров.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о 150 БПЛА, уничтоженных в городах Таганрог, Ростов-на-Дону, Гуково, Чертковском, Каменском, Милютинском, Неклиновском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском районах.
Два человека пострадали в Гуково, мужчину достают из-под завалов, пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь.
Жилой многоквартирный дом был поврежден в Гуково, произошло разрушение межэтажных перекрытий. Кроме того, по данным губернатора, в Батайске в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здание магазина. В Ростове в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесопосадки.