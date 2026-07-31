https://ukraina.ru/20260731/pvo-za-noch-sbila-pochti-400-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1082015171.html

ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над Россией

ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над Россией - 31.07.2026 Украина.ру

ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над Россией

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 371 украинский БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны, передает 31 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-31T09:27

2026-07-31T09:27

2026-07-31T09:27

сво

спецоперация

россия

гуково

краснодарский край

андрей бочаров

дональд трамп

украина.ру

минобороны

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Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" рассказал о трех сбитых над регионом вражеских дронах. Он уточнил, что разрушений зданий и инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.Восемь украинских беспилотников уничтожили в Воронежской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Однако обломками сбитого БПЛА в одном из районов повредило остекление и дверь частного дома.ПВО отразила массированную атаку в Волгоградской области, зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов в Волгограде и возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, сообщили в администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.Возгорание также возникло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде, сообщили в пресс-службе компании.Пятеро пострадавших госпитализированы после отражения массированный атаки в регионе. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, заверил Бочаров.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о 150 БПЛА, уничтоженных в городах Таганрог, Ростов-на-Дону, Гуково, Чертковском, Каменском, Милютинском, Неклиновском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском районах.Два человека пострадали в Гуково, мужчину достают из-под завалов, пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь.Жилой многоквартирный дом был поврежден в Гуково, произошло разрушение межэтажных перекрытий. Кроме того, по данным губернатора, в Батайске в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здание магазина. В Ростове в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесопосадки. О других событиях - в материале Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, гуково, краснодарский край, андрей бочаров, дональд трамп, украина.ру, минобороны