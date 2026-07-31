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ВС РФ ударили по помогавшему ВСУ сухогрузу. Новости СВО

ВС РФ ударили по помогавшему ВСУ сухогрузу. Новости СВО - 31.07.2026 Украина.ру

ВС РФ ударили по помогавшему ВСУ сухогрузу. Новости СВО

Армия России продолжила наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом и других важных событиях рассказал 31 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-31T08:59

2026-07-31T08:59

2026-07-31T08:59

сво

спецоперация

россия

одесса

киевская область

владимир сальдо

дональд трамп

вооруженные силы украины

украина.ру

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На переходе морем южнее Одессы был поражен сухогруз, доставлявший военный груз для ВСУ, указало Минобороны России.🟥 Взрывы гремят в районе города Березань (Киевская область). На месте прилета поднимается дым.🟥 Взрывы раздавались в Вышгородском районе Киевской области.🟥 Кроме того, их слышали в Запорожье. 🟥 БПЛА ударили по Харькову, Одессе, по целям в Шостке Сумской области, по Сумам. Кроме того, "Герани" нанесли удар по целям в Богодухове Харьковской области.🟥 В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации: киевские власти распорядились вывезти семьи с детьми из девяти сел Старосалтовской громады Чугуевского района. В зоне эвакуации находятся 865 человек, включая 58 детей и 64 маломобильных жителей.🟥 Бойцы группировки "Запад" сбили три БПЛА "Лютый" из зенитной установки ЗУ-23, сообщили в МО РФ.🟥 Электроснабжение частично нарушено в нескольких округах Херсонской области из-за атак ВСУ, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.О других событиях - в материале Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, одесса, киевская область, владимир сальдо, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру