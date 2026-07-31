ВС РФ ударили по помогавшему ВСУ сухогрузу. Новости СВО - 31.07.2026 Украина.ру
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ВС РФ ударили по помогавшему ВСУ сухогрузу. Новости СВО
ВС РФ ударили по помогавшему ВСУ сухогрузу. Новости СВО - 31.07.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по помогавшему ВСУ сухогрузу. Новости СВО
Армия России продолжила наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом и других важных событиях рассказал 31 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T08:59
2026-07-31T08:59
сво
спецоперация
россия
одесса
киевская область
владимир сальдо
дональд трамп
вооруженные силы украины
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На переходе морем южнее Одессы был поражен сухогруз, доставлявший военный груз для ВСУ, указало Минобороны России.🟥 Взрывы гремят в районе города Березань (Киевская область). На месте прилета поднимается дым.🟥 Взрывы раздавались в Вышгородском районе Киевской области.🟥 Кроме того, их слышали в Запорожье. 🟥 БПЛА ударили по Харькову, Одессе, по целям в Шостке Сумской области, по Сумам. Кроме того, "Герани" нанесли удар по целям в Богодухове Харьковской области.🟥 В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации: киевские власти распорядились вывезти семьи с детьми из девяти сел Старосалтовской громады Чугуевского района. В зоне эвакуации находятся 865 человек, включая 58 детей и 64 маломобильных жителей.🟥 Бойцы группировки "Запад" сбили три БПЛА "Лютый" из зенитной установки ЗУ-23, сообщили в МО РФ.🟥 Электроснабжение частично нарушено в нескольких округах Херсонской области из-за атак ВСУ, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.О других событиях - в материале Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, одесса, киевская область, владимир сальдо, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Одесса, Киевская область, Владимир Сальдо, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ВС РФ ударили по помогавшему ВСУ сухогрузу. Новости СВО

08:59 31.07.2026
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : osnmedia.ru
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Армия России продолжила наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом и других важных событиях рассказал 31 июля телеграм-канал Украина.ру
На переходе морем южнее Одессы был поражен сухогруз, доставлявший военный груз для ВСУ, указало Минобороны России.
🟥 Взрывы гремят в районе города Березань (Киевская область). На месте прилета поднимается дым.
🟥 Взрывы раздавались в Вышгородском районе Киевской области.
🟥 Кроме того, их слышали в Запорожье.
🟥 БПЛА ударили по Харькову, Одессе, по целям в Шостке Сумской области, по Сумам. Кроме того, "Герани" нанесли удар по целям в Богодухове Харьковской области.
🟥 В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации: киевские власти распорядились вывезти семьи с детьми из девяти сел Старосалтовской громады Чугуевского района. В зоне эвакуации находятся 865 человек, включая 58 детей и 64 маломобильных жителей.
🟥 Бойцы группировки "Запад" сбили три БПЛА "Лютый" из зенитной установки ЗУ-23, сообщили в МО РФ.
🟥 Электроснабжение частично нарушено в нескольких округах Херсонской области из-за атак ВСУ, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
О других событиях - в материале Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.
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