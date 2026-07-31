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ВС РФ освободили село в Харьковской области. Новости СВО

ВС РФ освободили село в Харьковской области. Новости СВО - 31.07.2026 Украина.ру

ВС РФ освободили село в Харьковской области. Новости СВО

Российские военные освободили село Веровка в Харьковской области. Об этом и других важных событиях рассказал 31 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-31T10:58

2026-07-31T10:58

2026-07-31T10:58

сво

спецоперация

россия

харьковская область

винницкая область

дональд трамп

украина.ру

вооруженные силы украины

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Освобождение села не только расширяет полосу безопасности на данном участке фронта, но и завершает окружение Белого Колодезя.🟥 ВС РФ бьют по целям в Киеве. Звучат взрывы.🟥 Российские "Герани" атакуют цели в Винницкой области.🟥 Серия ударов нанесена по оккупированному Славянску.🟥 Сообщается о прилете по терминалу "Новой Почты" в Гайсине Винницкой области.🟥 Под Харьковом был атакован почтовый терминал, сетуют власти.🟥 Один человек погиб, двое ранены в результате ракетного обстрела ВСУ поселка Борисовка Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.🟥 Мэр Донецка рассказал, что в Ленинском районе в результате ночной атаки БПЛА повреждено остекление и фасад торговой точки общественного питания.О других событиях - в материале Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.

россия

харьковская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, харьковская область, винницкая область, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины