ВС РФ освободили село в Харьковской области. Новости СВО
Российские военные освободили село Веровка в Харьковской области. Об этом и других важных событиях рассказал 31 июля телеграм-канал Украина.ру
Освобождение села не только расширяет полосу безопасности на данном участке фронта, но и завершает окружение Белого Колодезя.
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О других событиях - в материале Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.
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