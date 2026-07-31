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Российская ракета поразила завод американской компании в Киеве - The Guardian

Российская ракета поразила завод американской компании в Киеве - The Guardian - 31.07.2026 Украина.ру

Российская ракета поразила завод американской компании в Киеве - The Guardian

Российская баллистическая ракета поразила объект американской компании (завод по производству беспилотников) в Киеве, сообщила газета The Guardian

2026-07-31T09:58

2026-07-31T09:58

2026-07-31T09:58

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"Похоже, это первый случай, когда Москва нацелилась на американскую компанию в ходе конфликта", — говорится в материале.По данным издания, предприятие производило высокоточные беспилотники "глубокого поражения" с системами наведения, устойчивыми к российским средствам радиоэлектронного подавления. Компания Terminal Autonomy была зарегистрирована в американском штате Делавэр в 2023 году.The Guardian отмечает, что название компании связано с технологией, при которой искусственный интеллект берет на себя управление дроном на финальном этапе атаки после возможного подавления каналов связи. Как уточняет газета, производство беспилотников на предприятии было ориентировано на применение технологий автономного наведения.Подробнее об успехах россиян - в материале ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и предприятиям Украины. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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