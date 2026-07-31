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Главное за ночь 31 июля

Главное за ночь 31 июля - 31.07.2026 Украина.ру

Главное за ночь 31 июля

Президент США Дональд Трамп подтвердил газете Financial Times, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие дни совершат свой первый визит на Украину. Об этом и других важных событиях рассказал 31 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-31T08:26

2026-07-31T08:26

2026-07-31T08:26

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дональд трамп

стив уиткофф

джаред кушнер

украина.ру

хамас

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Ранее американская журналистка Лора Лумер заявила, что Уиткофф и Кушнер посетят Киев в ближайшие недели.🟦 Госдеп перепутал страны Африки на международной конференции. Во время официальной презентации в Рио-де-Жанейро американская делегация показала сгенерированную ИИ карту, где Нигерия оказалась в Сахаре, Мозамбик — на Африканском Роге, а Кот-д’Ивуар — на другом конце континента.🟦 Выполнение договоренности о разоружении ХАМАС начнется в ближайшие недели, сообщает портал Axios. Отмечается, что израильская сторона "крайне скептически" относится к тому, что ХАМАС выполнит договоренности.🟦 КСИР сообщил об ударах по ангарам истребителей, складам оборудования и системам спутниковой связи на авиабазе Ахмад Аль-Джабер в Кувейте.🟦 Число погибших при обрушении угольной шахты в Пакистане достигло 34. Спасательные работы продолжаются, передает телеканал Geo.О других событиях - в материале Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, украина.ру, хамас