https://ukraina.ru/20260731/glavnoe-za-noch-31-iyulya--1082015134.html
Главное за ночь 31 июля
Главное за ночь 31 июля - 31.07.2026 Украина.ру
Главное за ночь 31 июля
Президент США Дональд Трамп подтвердил газете Financial Times, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие дни совершат свой первый визит на Украину. Об этом и других важных событиях рассказал 31 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T08:26
2026-07-31T08:26
2026-07-31T08:26
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хамас
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Ранее американская журналистка Лора Лумер заявила, что Уиткофф и Кушнер посетят Киев в ближайшие недели.🟦 Госдеп перепутал страны Африки на международной конференции. Во время официальной презентации в Рио-де-Жанейро американская делегация показала сгенерированную ИИ карту, где Нигерия оказалась в Сахаре, Мозамбик — на Африканском Роге, а Кот-д’Ивуар — на другом конце континента.🟦 Выполнение договоренности о разоружении ХАМАС начнется в ближайшие недели, сообщает портал Axios. Отмечается, что израильская сторона "крайне скептически" относится к тому, что ХАМАС выполнит договоренности.🟦 КСИР сообщил об ударах по ангарам истребителей, складам оборудования и системам спутниковой связи на авиабазе Ахмад Аль-Джабер в Кувейте.🟦 Число погибших при обрушении угольной шахты в Пакистане достигло 34. Спасательные работы продолжаются, передает телеканал Geo.О других событиях - в материале Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, киев, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, украина.ру, хамас
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Украина.ру, ХАМАС
Главное за ночь 31 июля
Президент США Дональд Трамп подтвердил газете Financial Times, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие дни совершат свой первый визит на Украину. Об этом и других важных событиях рассказал 31 июля телеграм-канал Украина.ру
Ранее американская журналистка Лора Лумер заявила, что Уиткофф и Кушнер посетят Киев в ближайшие недели.
🟦 Госдеп перепутал страны Африки на международной конференции.
Во время официальной презентации в Рио-де-Жанейро американская делегация показала сгенерированную ИИ карту, где Нигерия оказалась в Сахаре, Мозамбик — на Африканском Роге, а Кот-д’Ивуар — на другом конце континента.
🟦 Выполнение договоренности о разоружении ХАМАС начнется в ближайшие недели, сообщает портал Axios.
Отмечается, что израильская сторона "крайне скептически" относится к тому, что ХАМАС выполнит договоренности.
🟦 КСИР сообщил об ударах по ангарам истребителей, складам оборудования и системам спутниковой связи на авиабазе Ахмад Аль-Джабер в Кувейте.
🟦 Число погибших при обрушении угольной шахты в Пакистане достигло 34. Спасательные работы продолжаются, передает телеканал Geo.