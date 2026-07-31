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Задержан россиянин, передававший Киеву данные о стратегических объектах в России - Следком

Задержан россиянин, передававший Киеву данные о стратегических объектах в России - Следком - 31.07.2026 Украина.ру

Задержан россиянин, передававший Киеву данные о стратегических объектах в России - Следком

Участника террористической организации "Артподготовка"*, передававшего сведения о стратегически важных объектах РФ Киеву, задержали в Нижегородской области, сообщает Следственный комитет России

2026-07-31T10:30

2026-07-31T10:30

2026-07-31T10:37

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"50-летний мужчина, работавший в логистической компании, собирал сведения о стратегических объектах на территории семи субъектов РФ, после чего передавал данные украинским спецслужбам в целях подрыва нацбезопасности России", - уточнили в СК.На допросе мужчина признал вину и пояснил, что собранная им информация предназначалась в том числе лидеру организации "Артподготовка"* Вячеславу Мальцеву**, находящемуся за рубежом и сотрудничающему со спецслужбами Франции и Украины. Фигуранты планировали подрыв железнодорожного состава с продукцией военно-промышленного комплекса. Однако теракт удалось предотвратить — все причастные лица были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД России.Подробнее о других завербованных - в материале Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ на сайте Украина.ру.* Признана террористической организацией и запрещена в РФ.** Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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