Задержан россиянин, передававший Киеву данные о стратегических объектах в России - Следком - 31.07.2026 Украина.ру
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Задержан россиянин, передававший Киеву данные о стратегических объектах в России - Следком
Задержан россиянин, передававший Киеву данные о стратегических объектах в России - Следком - 31.07.2026 Украина.ру
Задержан россиянин, передававший Киеву данные о стратегических объектах в России - Следком
Участника террористической организации "Артподготовка"*, передававшего сведения о стратегически важных объектах РФ Киеву, задержали в Нижегородской области, сообщает Следственный комитет России
2026-07-31T10:30
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"50-летний мужчина, работавший в логистической компании, собирал сведения о стратегических объектах на территории семи субъектов РФ, после чего передавал данные украинским спецслужбам в целях подрыва нацбезопасности России", - уточнили в СК.На допросе мужчина признал вину и пояснил, что собранная им информация предназначалась в том числе лидеру организации "Артподготовка"* Вячеславу Мальцеву**, находящемуся за рубежом и сотрудничающему со спецслужбами Франции и Украины. Фигуранты планировали подрыв железнодорожного состава с продукцией военно-промышленного комплекса. Однако теракт удалось предотвратить — все причастные лица были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД России.Подробнее о других завербованных - в материале Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ на сайте Украина.ру.* Признана террористической организацией и запрещена в РФ.** Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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новости, россия, киев, нижегородская область, следственный комитет, ск рф, фсб
Новости, Россия, Киев, Нижегородская область, Следственный комитет, СК РФ, ФСБ

Задержан россиянин, передававший Киеву данные о стратегических объектах в России - Следком

10:30 31.07.2026 (обновлено: 10:37 31.07.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСК РФ, следком
СК РФ, следком - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Участника террористической организации "Артподготовка"*, передававшего сведения о стратегически важных объектах РФ Киеву, задержали в Нижегородской области, сообщает Следственный комитет России
"50-летний мужчина, работавший в логистической компании, собирал сведения о стратегических объектах на территории семи субъектов РФ, после чего передавал данные украинским спецслужбам в целях подрыва нацбезопасности России", - уточнили в СК.
На допросе мужчина признал вину и пояснил, что собранная им информация предназначалась в том числе лидеру организации "Артподготовка"* Вячеславу Мальцеву**, находящемуся за рубежом и сотрудничающему со спецслужбами Франции и Украины.

Фигуранты планировали подрыв железнодорожного состава с продукцией военно-промышленного комплекса.
Однако теракт удалось предотвратить — все причастные лица были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД России.
Подробнее о других завербованных - в материале Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ на сайте Украина.ру.
* Признана террористической организацией и запрещена в РФ.

** Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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