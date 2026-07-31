https://ukraina.ru/20260731/eksklyuzivnye-kadry-raboty-korrespondentov-ukrainaru-v-prigraniche-1082019804.html

Эксклюзивные кадры работы корреспондентов Украина.ру в приграничье

Эксклюзивные кадры работы корреспондентов Украина.ру в приграничье - 31.07.2026 Украина.ру

Эксклюзивные кадры работы корреспондентов Украина.ру в приграничье

Корреспонденты Украина.ру Алексей Туманов, Федор Громов и Виктор Дурба приехали в расположение отряда "Гюнтер" спецназа "Ахмат"

2026-07-31T10:43

2026-07-31T10:43

2026-07-31T10:43

видео

федор громов

украина.ру

"ахмат"

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Сейчас они готовят большой документальный фильм о войне новых технологий, поэтому бойцы взяли нашу съемочную группу с собой на реальную боевую задачу и поделились кадрами своей работы.Ждем возвращения ребят. Фильм обещает быть жарким — скоро в эфире!

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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