Эксклюзивные кадры работы корреспондентов Украина.ру в приграничье - 31.07.2026 Украина.ру
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Эксклюзивные кадры работы корреспондентов Украина.ру в приграничье
Эксклюзивные кадры работы корреспондентов Украина.ру в приграничье - 31.07.2026 Украина.ру
Эксклюзивные кадры работы корреспондентов Украина.ру в приграничье
Корреспонденты Украина.ру Алексей Туманов, Федор Громов и Виктор Дурба приехали в расположение отряда "Гюнтер" спецназа "Ахмат"
2026-07-31T10:43
2026-07-31T10:43
видео
федор громов
украина.ру
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Сейчас они готовят большой документальный фильм о войне новых технологий, поэтому бойцы взяли нашу съемочную группу с собой на реальную боевую задачу и поделились кадрами своей работы.Ждем возвращения ребят. Фильм обещает быть жарким — скоро в эфире!
Украина.ру
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
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видео, федор громов, украина.ру, "ахмат", видео
Видео, Федор Громов, Украина.ру, "Ахмат"

Эксклюзивные кадры работы корреспондентов Украина.ру в приграничье

10:43 31.07.2026
 
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Корреспонденты Украина.ру Алексей Туманов, Федор Громов и Виктор Дурба приехали в расположение отряда "Гюнтер" спецназа "Ахмат"
Сейчас они готовят большой документальный фильм о войне новых технологий, поэтому бойцы взяли нашу съемочную группу с собой на реальную боевую задачу и поделились кадрами своей работы.

Ждем возвращения ребят. Фильм обещает быть жарким — скоро в эфире!
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