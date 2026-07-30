https://ukraina.ru/20260730/tarify-do-500-i-uran-pod-udarom-zubets-o-tom-chto-sulit-rossii-novyy-zakonoproekt-ssha-1081992237.html

Тарифы до 500% и уран под ударом: Зубец о том, что сулит России новый законопроект США

Тарифы до 500% и уран под ударом: Зубец о том, что сулит России новый законопроект США - 30.07.2026 Украина.ру

Тарифы до 500% и уран под ударом: Зубец о том, что сулит России новый законопроект США

Сенат США вторым процедурным голосованием одобрил продвижение законопроекта террориста и экстремиста Грэма* против России: 84 — за, 12 — против. Документ... Украина.ру, 30.07.2026

2026-07-30T13:01

2026-07-30T13:01

2026-07-30T13:01

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Сенат США вторым процедурным голосованием одобрил продвижение законопроекта террориста и экстремиста Грэма* против России: 84 — за, 12 — против. Документ наделяет американского президента правом вводить 100% пошлины на товары из стран, покупающих российские нефть, газ и уран или помогающих обходить санкции. Также Трамп сможет устанавливать тариф до 500% на импорт из самой РФ.После окончательного одобрения в Сенате документ отправят в Палату представителей и там законопроект рассмотрят уже после возвращения с каникул — в сентябре.Доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в комментарии журналисту Анастасии Градинаровой дал прогноз относительно принятия законопроекта и его последствий. *В России Линдси Грэм внесён в список террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга

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видео, россия, сша, алексей зубец, линдси грэм, дональд трамп, антироссийские санкции, пошлина, нефть, эксперты, видео