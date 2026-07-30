Тарифы до 500% и уран под ударом: Зубец о том, что сулит России новый законопроект США
Сенат США вторым процедурным голосованием одобрил продвижение законопроекта террориста и экстремиста Грэма* против России: 84 — за, 12 — против.
Документ наделяет американского президента правом вводить 100% пошлины на товары из стран, покупающих российские нефть, газ и уран или помогающих обходить санкции. Также Трамп сможет устанавливать тариф до 500% на импорт из самой РФ.
После окончательного одобрения в Сенате документ отправят в Палату представителей и там законопроект рассмотрят уже после возвращения с каникул — в сентябре.
Доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в комментарии журналисту Анастасии Градинаровой дал прогноз относительно принятия законопроекта и его последствий.
*В России Линдси Грэм внесён в список террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга
Документ наделяет американского президента правом вводить 100% пошлины на товары из стран, покупающих российские нефть, газ и уран или помогающих обходить санкции. Также Трамп сможет устанавливать тариф до 500% на импорт из самой РФ.
После окончательного одобрения в Сенате документ отправят в Палату представителей и там законопроект рассмотрят уже после возвращения с каникул — в сентябре.
Доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в комментарии журналисту Анастасии Градинаровой дал прогноз относительно принятия законопроекта и его последствий.
*В России Линдси Грэм внесён в список террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга
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