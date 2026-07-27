А Раймонд Паулс против. Лайма Вайкуле, Макаревич*, бритая Пугачева и прочие на фестивале в Юрмале - 27.07.2026 Украина.ру
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А Раймонд Паулс против. Лайма Вайкуле, Макаревич*, бритая Пугачева и прочие на фестивале в Юрмале
А Раймонд Паулс против. Лайма Вайкуле, Макаревич*, бритая Пугачева и прочие на фестивале в Юрмале - 27.07.2026 Украина.ру
А Раймонд Паулс против. Лайма Вайкуле, Макаревич*, бритая Пугачева и прочие на фестивале в Юрмале
Прошел "фестиваль иноагентов", который ежегодно в июле проводит в Юрмале Лайма Вайкуле.
2026-07-27T19:06
2026-07-27T19:06
юрмала
израиль
россия
лайма вайкуле
макаревич
раймонд паулс
ддт
эксклюзив
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Называется он "Рандеву", и на его проведение Лайма Вайкуле получает хорошие дотации. Но с каждым годом фестиваль становится всё скучнее и всё больше похож на "кружок иноагентов по пению".Три миллиона и сцена "Дзинтари" Уже традиционно, в Юрмалу приехали немного украинских артистов, немного иноагентов, кучка непонятных евро и прибалто исполнителей. И также традиционно в зале сидели Алла Пугачева с супругом.Лайма Вайкуле получила от властей Юрмалы на этот фестиваль три миллиона евро. Также ей бесплатно предоставили звук, свет и сцену зала "Дзинтари" - это огромная статья расходов. Но даже такие "вливания" не помогли.Фестиваль дышит на ладан. Билеты были проданы, может, на половину мест, может, меньше. Стоимость билетов была от 50 до 200 евро, но на самом деле их раздавали бесплатно по госорганизациям Юрмалы и Риги, дарили блогерам, и даже отдавали на улице. Лишь бы создать иллюзию "полного зала".Но это не помогло. В зале были отчётливо видны пустые места, целыми островками.На фестивале, также уже традиционно, отсутствуют звезды мирового масштаба.Приехали несколько иноагентов: Макаркевич*, Слепаков*, Монеточка*, Noise MC*.Приехали украинские исполнители: Ольга Полякова, Потап и Настя, Олег Скрипка.Была молдавская группа и множество никому неизвестных певцов из "прибалтийских вымиратов", из Швейцарии и откуда-то ещё "из Европы", неважно откуда. Они пели свои заунывные прибалтийские "хиты", о которых никто никогда не слышал.Самыми обсуждаемыми событиями фестиваля стали: вырывание смартфона Макаревичем*, падение Вайкуле и парик Пугачевой.Что взбесило иноагента?Иноагент Макаревич решил вдруг вырвать смартфон из рук латвийской журналистки. Тот, кто призывал "не прогибаться под изменчивый мир", тщательно проверил, нет ли у журналистки записи с ним, и вернул смартфон.Вопрос ему задали всего-то о его сегодняшнем житье. Что взбесило и раздосадовало иноагента? Это осталось загадкой.Нервы, видимо, сдают. Подкрадывается старость, которую придется коротать на чужбине.Хоть Макаревич* и считает теперь именно Израиль своей настоящей родиной. А не ту страну, где он родился, вырос, пел, был любим публикой, вёл телепередачи и получал баснословные гонорары.В России ему жилось очень "плохо", как теперь всем рассказывает иноагент. Это были практически "застенки" - с орденами, медалями, премиями, телестудиями, собственной телепередачей и огромными концертными площадками.Провести старость придётся Макаревичу на его, как выяснилось, "настоящей родине" - в Израиле, с женой лесбиянкой (она совершенно этого не скрывает, наоборот, гордится и рассказывает везде, что до Макаревича её "мужем" была другая женщина).Предприятие в Израиле по выпуску вина провалилось. Вечера с вином и Макаревичем* в качестве закуски не пользуются спросом. Равно как и вечера с Макаревичем* - исполнителем старых своих песен. Он написал что-то на иврите. Но израильскому слушателю "не зашло".Что остаётся? Только психовать публично. Не справился с эмоциями "глупый скворец".Лайма и РаймондЛайма Вайкуле, которая называла себя "кормилицей СССР", теперь тоже лишена российских заработков. Приходится крутиться!Несмотря на довольно серьёзный возраст - 72 года, Лайма Вайкуле продолжает петь и танцевать. Можно только представить, каких усилий это от неё требует.В итоге 72-летняя исполнительница свалилась на сцене. Запуталась в чем-то, подвернулась нога. Лайме Вайкуле уже пора отдыхать на взморье, среди балтийских дюн. Но делать нечего, денежки сами себя не зарабатывают.Не будем уподобляться всем обсуждающим падение латышской артистки. А зададим другой вопрос: а какую песню исполняла Лайма Вайкуле?Какую-то, это не важно. Никто не запомнил ничего. Зрители в комментариях совершенно об этом не пишут и не упоминают.Запрет РаймондаСейчас уже не те времена, когда Лайма исполняла песни Раймонда Паулса и её любили зрители всего СССР.Кстати, недавно песни Раймонда Паулса были ... запрещены в Латвии. Там как-то странно получилось. Песни исполнять можно, а слова к ним - нельзя. Потому что их пели "имперские певцы".К "имперским" относятся, например, Филипп Киркоров и Григорий Лепс. Они находятся под латышскими санкциями.А автор текстов Илья Резник находится под украинскими санкциями. Значит, нельзя исполнять эти песни и в Латвии тоже. А Резник написал тексты к 70 песням на музыку Паулса.Все эти новые "музыкальные санкции" - исключительно латышская новинка. Песню нельзя исполнять, потому что когда-то ее исполнил Филипп Киркоров?Но такова инициатива латышских парламентариев, фамилии которых опять же, никому не известны. В отличие от фамилий Киркорова, Лепса, Резника и Раймонда Паулса.Кстати, надо напомнить, что Раймонд Паулс был министром культуры Латвии.Раймонд Паулс сказал, что он не хочет этого даже обсуждать и не будет обращать на это внимание. Так же он не обращает внимание на фестиваль Лаймы и уже говорил, что не хочет слушать его даже в записи.В этом году Раймонд Паулс отметил юбилей. Поздравления композитору направил президент России."Советский" фестиваль, но без гонораровПродюсер Леонид Дзюник объясняет, почему фестиваль "Рандеву" не привлекает звёзд из-за рубежа:- Ну кто такая Лайма Вайкуле? Кто к ней поедет?...У нас к ней относились как к зарубежной эстраде в какой-то степени. А в Европе кто её знает?Почти все, кстати, на фестивале говорили и пели на русском языке, включая саму Лайму Вайкуле. Получился такой почти "советский" фестиваль, как в старые добрые времена.И как ни старалась сама Лайма насытить его "антиимперским духом", а получается опять - всё те же "звёзды советской эстрады" в Юрмале, правда, теперь далеко не первого уровня.А перед фестивалем Лайма дала "программное" интервью, в котором рассказала о жизни в России:"Молодых людей хватают на улицах, призывают в армию с 14 лет... Если мне кто-нибудь напишет из русских - его сразу посадят... Живут только Москва и Питер, остальные без дорог и газа, выживают. Если им дадут визу в Финляндию, они будут в обморок падать у шикарных витрин".И прочий бред. В общем, "едят ежиков", уже последних доедают. Эту странную шутку: "в Подмосковье с голоду заготавливают ежатину" запустил как раз шутник иноагент Макаревич*.Честно говоря, возникает мысль: а "кормилица СССР" всегда была такой дурой? Или стала только сейчас?Подсчитывают доходы Лаймы за это "Рандеву". Они могут достичь от 5 до 20 миллионов рублей!Но комментаторы, знатоки шоу бизнеса, подчеркивают, что сейчас и эта сумма для Вайкуле является вполне приличной."Будут все!" - ответила Вайкуле на вопрос, кто приедет на фестиваль.Но на гонорары иноагенту Земфире*, как выяснилось, денег у неё нет.По поводу Юрия Шевчука из "ДДТ" она объяснила путано: скоро приедет, но пока не может, но потом приедет лично к Лайме.Пугачева, по слухам, запросила за своё выступление 200 тысяч долларов. И на это у Лаймы денег тоже не оказалось.Хотя дело тут, скорее всего, в другом. Состояние здоровья Аллы Пугачевой не даст ей возможность даже выйти на сцену.Вся Юрмала обсуждала очень странное появление Пугачевой "у Вайкуле": с бритой головой и в парике.Но это уже другая история.*внесен в РФ в списки иноагентов
юрмала
израиль
россия
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
юрмала, израиль, россия, лайма вайкуле, макаревич, раймонд паулс, ддт, эксклюзив
Юрмала, Израиль, Россия, Лайма Вайкуле, Макаревич, Раймонд Паулс, ДДТ, Эксклюзив

А Раймонд Паулс против. Лайма Вайкуле, Макаревич*, бритая Пугачева и прочие на фестивале в Юрмале

19:06 27.07.2026
 
© Фото : laimafestival.lv
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : laimafestival.lv
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Прошел "фестиваль иноагентов", который ежегодно в июле проводит в Юрмале Лайма Вайкуле.
Называется он "Рандеву", и на его проведение Лайма Вайкуле получает хорошие дотации. Но с каждым годом фестиваль становится всё скучнее и всё больше похож на "кружок иноагентов по пению".
Три миллиона и сцена "Дзинтари"
Уже традиционно, в Юрмалу приехали немного украинских артистов, немного иноагентов, кучка непонятных евро и прибалто исполнителей. И также традиционно в зале сидели Алла Пугачева с супругом.
Лайма Вайкуле получила от властей Юрмалы на этот фестиваль три миллиона евро. Также ей бесплатно предоставили звук, свет и сцену зала "Дзинтари" - это огромная статья расходов. Но даже такие "вливания" не помогли.
Фестиваль дышит на ладан. Билеты были проданы, может, на половину мест, может, меньше. Стоимость билетов была от 50 до 200 евро, но на самом деле их раздавали бесплатно по госорганизациям Юрмалы и Риги, дарили блогерам, и даже отдавали на улице. Лишь бы создать иллюзию "полного зала".
Но это не помогло. В зале были отчётливо видны пустые места, целыми островками.
На фестивале, также уже традиционно, отсутствуют звезды мирового масштаба.
Приехали несколько иноагентов: Макаркевич*, Слепаков*, Монеточка*, Noise MC*.
Приехали украинские исполнители: Ольга Полякова, Потап и Настя, Олег Скрипка.
Была молдавская группа и множество никому неизвестных певцов из "прибалтийских вымиратов", из Швейцарии и откуда-то ещё "из Европы", неважно откуда. Они пели свои заунывные прибалтийские "хиты", о которых никто никогда не слышал.
Самыми обсуждаемыми событиями фестиваля стали: вырывание смартфона Макаревичем*, падение Вайкуле и парик Пугачевой.
© Фото : laimafestival.lv
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : laimafestival.lv
Что взбесило иноагента?
Иноагент Макаревич решил вдруг вырвать смартфон из рук латвийской журналистки. Тот, кто призывал "не прогибаться под изменчивый мир", тщательно проверил, нет ли у журналистки записи с ним, и вернул смартфон.
Вопрос ему задали всего-то о его сегодняшнем житье. Что взбесило и раздосадовало иноагента? Это осталось загадкой.
Нервы, видимо, сдают. Подкрадывается старость, которую придется коротать на чужбине.
Хоть Макаревич* и считает теперь именно Израиль своей настоящей родиной. А не ту страну, где он родился, вырос, пел, был любим публикой, вёл телепередачи и получал баснословные гонорары.
В России ему жилось очень "плохо", как теперь всем рассказывает иноагент. Это были практически "застенки" - с орденами, медалями, премиями, телестудиями, собственной телепередачей и огромными концертными площадками.
Провести старость придётся Макаревичу на его, как выяснилось, "настоящей родине" - в Израиле, с женой лесбиянкой (она совершенно этого не скрывает, наоборот, гордится и рассказывает везде, что до Макаревича её "мужем" была другая женщина).
Предприятие в Израиле по выпуску вина провалилось. Вечера с вином и Макаревичем* в качестве закуски не пользуются спросом. Равно как и вечера с Макаревичем* - исполнителем старых своих песен. Он написал что-то на иврите. Но израильскому слушателю "не зашло".
Что остаётся? Только психовать публично. Не справился с эмоциями "глупый скворец".
Лайма и Раймонд
Лайма Вайкуле, которая называла себя "кормилицей СССР", теперь тоже лишена российских заработков. Приходится крутиться!
Несмотря на довольно серьёзный возраст - 72 года, Лайма Вайкуле продолжает петь и танцевать. Можно только представить, каких усилий это от неё требует.
В итоге 72-летняя исполнительница свалилась на сцене. Запуталась в чем-то, подвернулась нога. Лайме Вайкуле уже пора отдыхать на взморье, среди балтийских дюн. Но делать нечего, денежки сами себя не зарабатывают.
Не будем уподобляться всем обсуждающим падение латышской артистки. А зададим другой вопрос: а какую песню исполняла Лайма Вайкуле?
Какую-то, это не важно. Никто не запомнил ничего. Зрители в комментариях совершенно об этом не пишут и не упоминают.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Запрет Раймонда
Сейчас уже не те времена, когда Лайма исполняла песни Раймонда Паулса и её любили зрители всего СССР.
Кстати, недавно песни Раймонда Паулса были ... запрещены в Латвии. Там как-то странно получилось. Песни исполнять можно, а слова к ним - нельзя. Потому что их пели "имперские певцы".
К "имперским" относятся, например, Филипп Киркоров и Григорий Лепс. Они находятся под латышскими санкциями.
А автор текстов Илья Резник находится под украинскими санкциями. Значит, нельзя исполнять эти песни и в Латвии тоже. А Резник написал тексты к 70 песням на музыку Паулса.
Все эти новые "музыкальные санкции" - исключительно латышская новинка. Песню нельзя исполнять, потому что когда-то ее исполнил Филипп Киркоров?
Но такова инициатива латышских парламентариев, фамилии которых опять же, никому не известны. В отличие от фамилий Киркорова, Лепса, Резника и Раймонда Паулса.
Кстати, надо напомнить, что Раймонд Паулс был министром культуры Латвии.
Раймонд Паулс сказал, что он не хочет этого даже обсуждать и не будет обращать на это внимание. Так же он не обращает внимание на фестиваль Лаймы и уже говорил, что не хочет слушать его даже в записи.
В этом году Раймонд Паулс отметил юбилей. Поздравления композитору направил президент России.
"Советский" фестиваль, но без гонораров
Продюсер Леонид Дзюник объясняет, почему фестиваль "Рандеву" не привлекает звёзд из-за рубежа:
- Ну кто такая Лайма Вайкуле? Кто к ней поедет?...У нас к ней относились как к зарубежной эстраде в какой-то степени. А в Европе кто её знает?
Почти все, кстати, на фестивале говорили и пели на русском языке, включая саму Лайму Вайкуле. Получился такой почти "советский" фестиваль, как в старые добрые времена.
И как ни старалась сама Лайма насытить его "антиимперским духом", а получается опять - всё те же "звёзды советской эстрады" в Юрмале, правда, теперь далеко не первого уровня.
А перед фестивалем Лайма дала "программное" интервью, в котором рассказала о жизни в России:
"Молодых людей хватают на улицах, призывают в армию с 14 лет... Если мне кто-нибудь напишет из русских - его сразу посадят... Живут только Москва и Питер, остальные без дорог и газа, выживают. Если им дадут визу в Финляндию, они будут в обморок падать у шикарных витрин".
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : соцсети
И прочий бред. В общем, "едят ежиков", уже последних доедают. Эту странную шутку: "в Подмосковье с голоду заготавливают ежатину" запустил как раз шутник иноагент Макаревич*.
Честно говоря, возникает мысль: а "кормилица СССР" всегда была такой дурой? Или стала только сейчас?
Подсчитывают доходы Лаймы за это "Рандеву". Они могут достичь от 5 до 20 миллионов рублей!
Но комментаторы, знатоки шоу бизнеса, подчеркивают, что сейчас и эта сумма для Вайкуле является вполне приличной.
"Будут все!" - ответила Вайкуле на вопрос, кто приедет на фестиваль.
Но на гонорары иноагенту Земфире*, как выяснилось, денег у неё нет.
По поводу Юрия Шевчука из "ДДТ" она объяснила путано: скоро приедет, но пока не может, но потом приедет лично к Лайме.
© Фото : скриншот видео из соцсетей
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Пугачева, по слухам, запросила за своё выступление 200 тысяч долларов. И на это у Лаймы денег тоже не оказалось.
Хотя дело тут, скорее всего, в другом. Состояние здоровья Аллы Пугачевой не даст ей возможность даже выйти на сцену.
Вся Юрмала обсуждала очень странное появление Пугачевой "у Вайкуле": с бритой головой и в парике.
Но это уже другая история.
*внесен в РФ в списки иноагентов
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