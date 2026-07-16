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Выживший после взрыва в Монако олигарх обвинил ГУР Минобороны Украины

Выживший после взрыва в Монако олигарх обвинил ГУР Минобороны Украины - 16.07.2026 Украина.ру

Выживший после взрыва в Монако олигарх обвинил ГУР Минобороны Украины

Выживший после взрыва в Монако украинский бизнесмен Вадим Ермолаев публично обвинил ГУР Минобороны Украины в причастности к покушению. Об этом 16 июля пишет российское издание Газета.Ru

2026-07-16T14:14

2026-07-16T14:14

2026-07-16T14:15

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Вадим Ермолаев в открытом письме он заявил, что считает причастными к покушению 29 июня действующих сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и призвал провести международное расследование. "Имеющиеся на данный момент доказательства также указывают на то, что операция не ограничивается непосредственными исполнителями и организаторами, но включает в себя и сотрудников ГУР, некоторые из которых, как полагают, близки к нынешнему или бывшему руководству службы", — сказано в письме.Бизнесмен подчеркнул, что речь идет не только о преступлении против него лично, но и о вопросе международной безопасности. При этом Ермолаев поблагодарил Владимира Зеленского за внимание к делу и уже оказанную поддержку. Ермолаев также обратился к властям Монако, Франции и Украины с просьбой обеспечить защиту его семьи, свидетелей и адвокатов до завершения расследования.В первые дни после взрыва в Монако, который изначально квалифицировали как теракт, французская газета Le Figaro сообщила, что следствие рассматривает версию о возможной причастности СБУ. Эта версия активно обсуждалась после ареста в Киеве сотрудника украинских силовых структур по делу об убийстве Анастасии Березовской - предполагаемой исполнительницы покушения. Украинский блогер Анатолий Шарий раскритиковал версию о самовольных действиях отдельных сотрудников ГУР, считая, что операция была организована на уровне офиса президента Украины.Издание "Украинская правда" сообщило, что задержанные — действующий сотрудник ГУР Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович — начали давать показания. Их также проверяют на возможную причастность к организации покушения на Ермолаева."Согласно этим показаниям, первоначально предполагалось похитить бизнесмена, однако позднее план изменили и решили использовать взрывное устройство. К операции привлекли Березовскую, которая, предположительно, согласилась участвовать из-за финансовых трудностей и рассчитывала заработать деньги на покупку дома на Украине", - отметило российское издание.Оно также отметило, что правоохранительные органы изучают прошлое Березовской. По словам задержанных, она могла быть причастна и к другим операциям, в том числе против украинского блогера Анатолия Шария, получившего политическое убежище в Испании.Также отмечено, что бывший сотрудник французской внешней разведки и соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности (ESISC) Клод Монике в интервью Nice-Matin заявил: одной из возможных причин покушения могли стать планы Ермолаева выступить в Европарламенте с докладом о коррупции на Украине."Не исключено, что такие планы восприняли как провокацию", — отметил Монике.В свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров связал покушение с возможными политическими мотивами - намерением Ермолаева финансировать возможную президентскую кампанию бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который после отставки получил кресло украинского посла в Британии.Также в новостях: "Мой президент — зеленая тварь": полковник ГУР раскрыл заказчиков терактовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, монако, украина, владимир зеленский, франция, вадим ермолаев, анатолий шарий, сбу, европарламент, вооруженные силы украины, теракт, спецслужба, гур моу, криминал