Выживший после взрыва в Монако олигарх обвинил ГУР Минобороны Украины - 16.07.2026 Украина.ру
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Выживший после взрыва в Монако олигарх обвинил ГУР Минобороны Украины
Выживший после взрыва в Монако олигарх обвинил ГУР Минобороны Украины - 16.07.2026 Украина.ру
Выживший после взрыва в Монако олигарх обвинил ГУР Минобороны Украины
Выживший после взрыва в Монако украинский бизнесмен Вадим Ермолаев публично обвинил ГУР Минобороны Украины в причастности к покушению. Об этом 16 июля пишет российское издание Газета.Ru
2026-07-16T14:14
2026-07-16T14:15
новости
монако
украина
владимир зеленский
франция
вадим ермолаев
анатолий шарий
сбу
европарламент
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Вадим Ермолаев в открытом письме он заявил, что считает причастными к покушению 29 июня действующих сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и призвал провести международное расследование. "Имеющиеся на данный момент доказательства также указывают на то, что операция не ограничивается непосредственными исполнителями и организаторами, но включает в себя и сотрудников ГУР, некоторые из которых, как полагают, близки к нынешнему или бывшему руководству службы", — сказано в письме.Бизнесмен подчеркнул, что речь идет не только о преступлении против него лично, но и о вопросе международной безопасности. При этом Ермолаев поблагодарил Владимира Зеленского за внимание к делу и уже оказанную поддержку. Ермолаев также обратился к властям Монако, Франции и Украины с просьбой обеспечить защиту его семьи, свидетелей и адвокатов до завершения расследования.В первые дни после взрыва в Монако, который изначально квалифицировали как теракт, французская газета Le Figaro сообщила, что следствие рассматривает версию о возможной причастности СБУ. Эта версия активно обсуждалась после ареста в Киеве сотрудника украинских силовых структур по делу об убийстве Анастасии Березовской - предполагаемой исполнительницы покушения. Украинский блогер Анатолий Шарий раскритиковал версию о самовольных действиях отдельных сотрудников ГУР, считая, что операция была организована на уровне офиса президента Украины.Издание "Украинская правда" сообщило, что задержанные — действующий сотрудник ГУР Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович — начали давать показания. Их также проверяют на возможную причастность к организации покушения на Ермолаева."Согласно этим показаниям, первоначально предполагалось похитить бизнесмена, однако позднее план изменили и решили использовать взрывное устройство. К операции привлекли Березовскую, которая, предположительно, согласилась участвовать из-за финансовых трудностей и рассчитывала заработать деньги на покупку дома на Украине", - отметило российское издание.Оно также отметило, что правоохранительные органы изучают прошлое Березовской. По словам задержанных, она могла быть причастна и к другим операциям, в том числе против украинского блогера Анатолия Шария, получившего политическое убежище в Испании.Также отмечено, что бывший сотрудник французской внешней разведки и соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности (ESISC) Клод Монике в интервью Nice-Matin заявил: одной из возможных причин покушения могли стать планы Ермолаева выступить в Европарламенте с докладом о коррупции на Украине."Не исключено, что такие планы восприняли как провокацию", — отметил Монике.В свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров связал покушение с возможными политическими мотивами - намерением Ермолаева финансировать возможную президентскую кампанию бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который после отставки получил кресло украинского посла в Британии.Также в новостях: "Мой президент — зеленая тварь": полковник ГУР раскрыл заказчиков терактовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, монако, украина, владимир зеленский, франция, вадим ермолаев, анатолий шарий, сбу, европарламент, вооруженные силы украины, теракт, спецслужба, гур моу, криминал
Новости, Монако, Украина, Владимир Зеленский, Франция, Вадим Ермолаев, Анатолий Шарий, СБУ, Европарламент, Вооруженные силы Украины, теракт, спецслужба, ГУР МОУ, криминал

Выживший после взрыва в Монако олигарх обвинил ГУР Минобороны Украины

14:14 16.07.2026 (обновлено: 14:15 16.07.2026)
 
© Фото : delo.uaВадим Ермолаев
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : delo.ua
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Выживший после взрыва в Монако украинский бизнесмен Вадим Ермолаев публично обвинил ГУР Минобороны Украины в причастности к покушению. Об этом 16 июля пишет российское издание Газета.Ru
Вадим Ермолаев в открытом письме он заявил, что считает причастными к покушению 29 июня действующих сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и призвал провести международное расследование.
"Имеющиеся на данный момент доказательства также указывают на то, что операция не ограничивается непосредственными исполнителями и организаторами, но включает в себя и сотрудников ГУР, некоторые из которых, как полагают, близки к нынешнему или бывшему руководству службы", — сказано в письме.
Бизнесмен подчеркнул, что речь идет не только о преступлении против него лично, но и о вопросе международной безопасности. При этом Ермолаев поблагодарил Владимира Зеленского за внимание к делу и уже оказанную поддержку. Ермолаев также обратился к властям Монако, Франции и Украины с просьбой обеспечить защиту его семьи, свидетелей и адвокатов до завершения расследования.
В первые дни после взрыва в Монако, который изначально квалифицировали как теракт, французская газета Le Figaro сообщила, что следствие рассматривает версию о возможной причастности СБУ.
Эта версия активно обсуждалась после ареста в Киеве сотрудника украинских силовых структур по делу об убийстве Анастасии Березовской - предполагаемой исполнительницы покушения. Украинский блогер Анатолий Шарий раскритиковал версию о самовольных действиях отдельных сотрудников ГУР, считая, что операция была организована на уровне офиса президента Украины.
Издание "Украинская правда" сообщило, что задержанные — действующий сотрудник ГУР Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович — начали давать показания. Их также проверяют на возможную причастность к организации покушения на Ермолаева.
"Согласно этим показаниям, первоначально предполагалось похитить бизнесмена, однако позднее план изменили и решили использовать взрывное устройство. К операции привлекли Березовскую, которая, предположительно, согласилась участвовать из-за финансовых трудностей и рассчитывала заработать деньги на покупку дома на Украине", - отметило российское издание.
Оно также отметило, что правоохранительные органы изучают прошлое Березовской. По словам задержанных, она могла быть причастна и к другим операциям, в том числе против украинского блогера Анатолия Шария, получившего политическое убежище в Испании.
Также отмечено, что бывший сотрудник французской внешней разведки и соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности (ESISC) Клод Монике в интервью Nice-Matin заявил: одной из возможных причин покушения могли стать планы Ермолаева выступить в Европарламенте с докладом о коррупции на Украине.
"Не исключено, что такие планы восприняли как провокацию", — отметил Монике.
В свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров связал покушение с возможными политическими мотивами - намерением Ермолаева финансировать возможную президентскую кампанию бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который после отставки получил кресло украинского посла в Британии.
Также в новостях: "Мой президент — зеленая тварь": полковник ГУР раскрыл заказчиков терактов
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