https://ukraina.ru/20260727/ukraintsy-vysmeyali-proizvoditelya-flamingo-za-rusofobskie-mantry-1081905688.html
Украинцы высмеяли производителя "Фламинго" за русофобские мантры
Украинцы высмеяли производителя "Фламинго" за русофобские мантры - 27.07.2026 Украина.ру
Украинцы высмеяли производителя "Фламинго" за русофобские мантры
Украинцы подняли на смех украинского производителя ракет "Фламинго" за мантры о развале России. Об этом сообщает 27 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-27T19:42
2026-07-27T19:42
2026-07-27T19:42
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Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман для прогрева аудитории рекламщик не придумал ничего лучше, чем завести заезженную шарманку про то, что Россия якобы доживает своё и там вот-вот наступит неминуемый коллапс.Продавец "Фламинго" явно не учел резкую смену настроений на Украине. Вместо патриотических восторгов очередная порция перемоги вызвала лишь раздражение и гомерический хохот. Пост моментально собрал сотни насмешливых реакций, а в комментариях горе-прогнозисту очень быстро и доходчиво объяснили его место."Почему же так? Украинцы уже не верят в перемогу? А как же кава в Крыму и границы 91-го года?", - задались вопросами авторы телеграм-канала.Ранее в новостях: Михаил Подоляк заявил, что россияне должны жить в подвалах и голодатьБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский оправдывает чистки, Румыния выдворяет посла, ВС РФ взяли Торское и Коммунаровку. Итоги 27 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, крым, владимир зеленский, украина.ру, прогнозы сво, русофобия, впк, пропаганда
Новости, Россия, Украина, Крым, Владимир Зеленский, Украина.ру, прогнозы СВО, Русофобия, ВПК, пропаганда
Украинцы высмеяли производителя "Фламинго" за русофобские мантры
Украинцы подняли на смех украинского производителя ракет "Фламинго" за мантры о развале России. Об этом сообщает 27 июля телеграм-канал Украина.ру
Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман для прогрева аудитории рекламщик не придумал ничего лучше, чем завести заезженную шарманку про то, что Россия якобы доживает своё и там вот-вот наступит неминуемый коллапс.
Продавец "Фламинго" явно не учел резкую смену настроений на Украине. Вместо патриотических восторгов очередная порция перемоги вызвала лишь раздражение и гомерический хохот. Пост моментально собрал сотни насмешливых реакций, а в комментариях горе-прогнозисту очень быстро и доходчиво объяснили его место.
"Почему же так? Украинцы уже не верят в перемогу? А как же кава в Крыму и границы 91-го года?", - задались вопросами авторы телеграм-канала.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.