https://ukraina.ru/20260727/ukraintsy-vysmeyali-proizvoditelya-flamingo-za-rusofobskie-mantry-1081905688.html

Украинцы высмеяли производителя "Фламинго" за русофобские мантры

Украинцы высмеяли производителя "Фламинго" за русофобские мантры - 27.07.2026 Украина.ру

Украинцы высмеяли производителя "Фламинго" за русофобские мантры

Украинцы подняли на смех украинского производителя ракет "Фламинго" за мантры о развале России. Об этом сообщает 27 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-27T19:42

2026-07-27T19:42

2026-07-27T19:42

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Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман для прогрева аудитории рекламщик не придумал ничего лучше, чем завести заезженную шарманку про то, что Россия якобы доживает своё и там вот-вот наступит неминуемый коллапс.Продавец "Фламинго" явно не учел резкую смену настроений на Украине. Вместо патриотических восторгов очередная порция перемоги вызвала лишь раздражение и гомерический хохот. Пост моментально собрал сотни насмешливых реакций, а в комментариях горе-прогнозисту очень быстро и доходчиво объяснили его место."Почему же так? Украинцы уже не верят в перемогу? А как же кава в Крыму и границы 91-го года?", - задались вопросами авторы телеграм-канала.Ранее в новостях: Михаил Подоляк заявил, что россияне должны жить в подвалах и голодатьБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский оправдывает чистки, Румыния выдворяет посла, ВС РФ взяли Торское и Коммунаровку. Итоги 27 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, крым, владимир зеленский, украина.ру, прогнозы сво, русофобия, впк, пропаганда