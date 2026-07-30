ВС РФ освободили села в Сумской и Харьковской областях. Новости СВО - 30.07.2026 Украина.ру
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ВС РФ освободили села в Сумской и Харьковской областях. Новости СВО
ВС РФ освободили села в Сумской и Харьковской областях. Новости СВО - 30.07.2026 Украина.ру
ВС РФ освободили села в Сумской и Харьковской областях. Новости СВО
Группировка войск "Север" освободила село Юрченково в Харьковской области и село Малая Слободка в Сумской области. Об этом и других важных событиях рассказал 30 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T11:24
2026-07-30T11:26
сво
спецоперация
россия
харьковская область
сумская область
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской областях, а также в некоторых районах Николаевской и Одесской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.🟥 Две ракеты "Оникс" поразили цели в Одесской области.🟥 В Измаильском районе Одесской области прогремели взрывы. По имеющимся данным, по цели в районе Дуная нанесен удар реактивными беспилотниками "Герань"🟥 Во Львове перекрыли улицу Патона, она ведет к местному аэропорту.🟥 Во Львове поражен авиационный завод, занимающийся производством, ремонтом двигателей для FP-5 "Фламинго", сообщили в МО РФ.🟥 В Ровенской области поражен химический завод, производящий компоненты ракетного топлива для крылатых и оперативно-тактических ракет ВСУ.🟥 В части Сумской области произошло масштабное аварийное отключение света из-за российских ударов, информировало местное облэнерго.🟥 Группа военнослужащих 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ была уничтожена при попытке выйти из лесного массива в районе села Садки к своим бывшим позициям у Могрицы на Сумском направлении, сообщили в российских силовых структурах.🟥 Бойцы ВС РФ продолжают бои за окраины Пискуновки и карьеры у берегов Северского Донца на Славянском направлении. На участке южнее идет зачистка у Каленики. Также продолжаются бои за Рай-Александровку.🟥 Четверо человек пострадали при падении обломков БПЛА в поселке Волна Краснодарского края, сообщили в региональном оперштабе. Трое пострадавших госпитализированы. Также после падения обломков на территории одного из предприятий произошел пожар.🟥 Обломки БПЛА упали в Таганроге при отражении атаки. Территория оцеплена. Разрушений и повреждений нет, сказала глава города Светлана Камбулова.🟥 Ночью и ранним утром враг вновь атаковал Луганск.🟥 В результате удара БПЛА ВСУ в Горловке ранены две мирные жительницы, информировал глава городского округа Иван Приходько.🟥 На логистическом объекте Wildberries в Сарапуле возникло возгорание после атаки ВСУ, на месте работают пожарные, указала компания.Ранее сегодня врио главы Удмуртии Ольга Абрамова сообщила об угрозе атаки БПЛА - там введен режим "опасное небо".🟥 ВСУ минируют дороги Херсонской области, маскируя взрывные устройства в тушах животных, рассказал губернатор Владимир Сальдо.🟥 ВСУ атаковали порт Тамань в Краснодарском крае, есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.О других событиях - в материале Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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харьковская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сво, спецоперация, россия, харьковская область, сумская область, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Харьковская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ВС РФ освободили села в Сумской и Харьковской областях. Новости СВО

11:24 30.07.2026 (обновлено: 11:26 30.07.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Группировка войск "Север" освободила село Юрченково в Харьковской области и село Малая Слободка в Сумской области. Об этом и других важных событиях рассказал 30 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской областях, а также в некоторых районах Николаевской и Одесской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
🟥 Две ракеты "Оникс" поразили цели в Одесской области.
🟥 В Измаильском районе Одесской области прогремели взрывы.
По имеющимся данным, по цели в районе Дуная нанесен удар реактивными беспилотниками "Герань"
🟥 Во Львове перекрыли улицу Патона, она ведет к местному аэропорту.
🟥 Во Львове поражен авиационный завод, занимающийся производством, ремонтом двигателей для FP-5 "Фламинго", сообщили в МО РФ.
🟥 В Ровенской области поражен химический завод, производящий компоненты ракетного топлива для крылатых и оперативно-тактических ракет ВСУ.
🟥 В части Сумской области произошло масштабное аварийное отключение света из-за российских ударов, информировало местное облэнерго.
🟥 Группа военнослужащих 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ была уничтожена при попытке выйти из лесного массива в районе села Садки к своим бывшим позициям у Могрицы на Сумском направлении, сообщили в российских силовых структурах.
🟥 Бойцы ВС РФ продолжают бои за окраины Пискуновки и карьеры у берегов Северского Донца на Славянском направлении. На участке южнее идет зачистка у Каленики. Также продолжаются бои за Рай-Александровку.
🟥 Четверо человек пострадали при падении обломков БПЛА в поселке Волна Краснодарского края, сообщили в региональном оперштабе. Трое пострадавших госпитализированы. Также после падения обломков на территории одного из предприятий произошел пожар.
🟥 Обломки БПЛА упали в Таганроге при отражении атаки. Территория оцеплена. Разрушений и повреждений нет, сказала глава города Светлана Камбулова.
🟥 Ночью и ранним утром враг вновь атаковал Луганск.
🟥 В результате удара БПЛА ВСУ в Горловке ранены две мирные жительницы, информировал глава городского округа Иван Приходько.
🟥 На логистическом объекте Wildberries в Сарапуле возникло возгорание после атаки ВСУ, на месте работают пожарные, указала компания.
Ранее сегодня врио главы Удмуртии Ольга Абрамова сообщила об угрозе атаки БПЛА - там введен режим "опасное небо".
🟥 ВСУ минируют дороги Херсонской области, маскируя взрывные устройства в тушах животных, рассказал губернатор Владимир Сальдо.
🟥 ВСУ атаковали порт Тамань в Краснодарском крае, есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
О других событиях - в материале Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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