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Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией
Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией - 30.07.2026 Украина.ру
Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 258 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T08:22
2026-07-30T08:22
2026-07-30T08:24
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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем телеграм-канале рассказал об атаке на склад Wildberries.После атаки были перестроены логистические цепочки, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сообщила пресс-служба RWB.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал об уничтожении более 40 БПЛА в Таганроге и восьми районах области: Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском.Из-за падения обломков БПЛА в Неклиновском районе в селе Русская-Слободка в доме было повреждено два окна, в селе Марьевка - крыша и остекление дома, пострадавших нет.О других событиях - в материале Удары по Харькову, ПВО сбила 150 дронов за сутки. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, краснодарский край, черное море, мельниченко, украина.ру, мчс
СВО, Спецоперация, Россия, краснодарский край, Черное море, Мельниченко, Украина.ру, МЧС
Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией
08:22 30.07.2026 (обновлено: 08:24 30.07.2026)
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 258 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем телеграм-канале рассказал об атаке на склад Wildberries.
"По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано. На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем", - написал Мельниченко.
После атаки были перестроены логистические цепочки, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сообщила пресс-служба RWB.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал об уничтожении более 40 БПЛА в Таганроге и восьми районах области: Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском.
Из-за падения обломков БПЛА в Неклиновском районе в селе Русская-Слободка в доме было повреждено два окна, в селе Марьевка - крыша и остекление дома, пострадавших нет.