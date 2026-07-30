https://ukraina.ru/20260730/ataka-na-sklad-wildberries-pvo-nochyu-sbila-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1081982324.html

Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией

Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией - 30.07.2026 Украина.ру

Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 258 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 30 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-30T08:22

2026-07-30T08:22

2026-07-30T08:24

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спецоперация

россия

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мельниченко

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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем телеграм-канале рассказал об атаке на склад Wildberries.После атаки были перестроены логистические цепочки, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сообщила пресс-служба RWB.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал об уничтожении более 40 БПЛА в Таганроге и восьми районах области: Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском.Из-за падения обломков БПЛА в Неклиновском районе в селе Русская-Слободка в доме было повреждено два окна, в селе Марьевка - крыша и остекление дома, пострадавших нет.О других событиях - в материале Удары по Харькову, ПВО сбила 150 дронов за сутки. Новости СВО на сайте Украина.ру.

россия

краснодарский край

черное море

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сво, спецоперация, россия, краснодарский край, черное море, мельниченко, украина.ру, мчс