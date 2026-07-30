Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией - 30.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260730/ataka-na-sklad-wildberries-pvo-nochyu-sbila-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1081982324.html
Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией
Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией - 30.07.2026 Украина.ру
Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 258 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T08:22
2026-07-30T08:24
сво
спецоперация
россия
краснодарский край
черное море
мельниченко
украина.ру
мчс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029635_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_fab98ba016d0336fd6037c471e530699.jpg
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем телеграм-канале рассказал об атаке на склад Wildberries.После атаки были перестроены логистические цепочки, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сообщила пресс-служба RWB.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал об уничтожении более 40 БПЛА в Таганроге и восьми районах области: Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском.Из-за падения обломков БПЛА в Неклиновском районе в селе Русская-Слободка в доме было повреждено два окна, в селе Марьевка - крыша и остекление дома, пострадавших нет.О других событиях - в материале Удары по Харькову, ПВО сбила 150 дронов за сутки. Новости СВО на сайте Украина.ру.
россия
краснодарский край
черное море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029635_320:0:2368:1536_1920x0_80_0_0_a4ef726d9f8fb1878f2463f6e3aee4f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, краснодарский край, черное море, мельниченко, украина.ру, мчс
СВО, Спецоперация, Россия, краснодарский край, Черное море, Мельниченко, Украина.ру, МЧС

Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией

08:22 30.07.2026 (обновлено: 08:24 30.07.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 258 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем телеграм-канале рассказал об атаке на склад Wildberries.
"По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано. На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем", - написал Мельниченко.
После атаки были перестроены логистические цепочки, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сообщила пресс-служба RWB.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал об уничтожении более 40 БПЛА в Таганроге и восьми районах области: Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском.
Из-за падения обломков БПЛА в Неклиновском районе в селе Русская-Слободка в доме было повреждено два окна, в селе Марьевка - крыша и остекление дома, пострадавших нет.
О других событиях - в материале Удары по Харькову, ПВО сбила 150 дронов за сутки. Новости СВО на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссиякраснодарский крайЧерное мореМельниченкоУкраина.руМЧС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:59"Ракет катастрофически не хватает": Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян
09:23Главное за ночь 30 июля
08:55ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и предприятиям Украины. Новости СВО
08:22Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией
08:0030 июня 1941 года: настоящий "День Независимости". 85 лет со дня провозглашения бандеровской "державы"
07:51Немецкий депутат назвал Мерца канцлером Украины, а не Германии
07:28ВС США поразили десятки целей в Иране. Новости Ближнего Востока
07:26Рубильник Трампа не спасет: Краснов объяснил, почему война США и Ирана неизбежн
07:24Механизированные штурмы вернулись в моду, и ВСУ это не нравится — эксперт
07:23"MAX начнет умирать": Геллер о судьбе российского мессенджера и отключении от интернета
07:21"Я дал тебе лицензию — будь здоров": Вайнер о позиции Трампа
07:11Броня крепка и танки шаха* быстры. 30 лет со дня заключения "Пакистанского контракта"
07:06С чем уехал? Соцсети об итогах визита Зеленского в США
07:00Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России
06:47"Заложники героизации УПА". Что происходит в Польше на фоне насилия против украинцев
06:33Один удар на два фронта. Украина в международном контексте
06:30Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области
06:30Мерц топит Германию ради личного: Голубовский — о крахе поддержки Киева
06:26"Дух Анкориджа жив", или Как русские троллят Трампа. Эксперты о том как технофашисты подзуживают Трампа
06:00Краснов объяснил, почему Трамп переиграет Зеленского
Лента новостейМолния