https://ukraina.ru/20260730/konrad-renkas-rossiyu-nyne-atakuet-ta-zhe-mezhdunarodnaya-koalitsiya-kotoraya-podderzhivala-gitlera-protiv-1081985008.html

Конрад Рэнкас: Россию ныне атакует та же международная коалиция, которая поддерживала Гитлера против СССР

Конрад Рэнкас: Россию ныне атакует та же международная коалиция, которая поддерживала Гитлера против СССР - 30.07.2026 Украина.ру

Конрад Рэнкас: Россию ныне атакует та же международная коалиция, которая поддерживала Гитлера против СССР

Польский политический аналитик считает, что Россия противостоит западной коалиции как минимум с 2014 года, причём с 2022-го – непосредственно военным путем, однако российское сознание постоянно отрицает это.

2026-07-30T10:45

2026-07-30T10:45

2026-07-30T10:45

польша

россия

украина

конрад рэнкас

адольф гитлер

владимир путин

нато

украина.ру

мид

rafale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039637672_74:26:855:465_1920x0_80_0_0_38e8ff5f963e476517d268d21c7982fc.jpg

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, на днях президент России Владимир Путин выразил уверенность, что рано или поздно Украина утратит свои западные земли в пользу их исторических хозяев – упомянув, в том числе, и бывшие польские территории. Готовятся ли к такому сценарию в самой Польше, несмотря на публичные отрицания МИД?– Третья Польская Республика, то есть нынешняя форма польской государственности, – не готовится. Потому что она полностью зависит от англосаксов и скорее станет частью УкроПолина, прозападного польско-украинского союза, чем осмелится официально заявить о своих претензиях на исторические польские земли, находящиеся ныне под украинским управлением.Однако польский народ абсолютно готов вернуться на польские Восточные Кресы (территория нынешних Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей Украины – прим). И не просто вернуться, а объединиться в одно государство со своими соотечественниками, проживающими на территории современной Украины, насильственно оторванными от своей родины и подверженными шовинистической политике Киева, направленной против всех меньшинств.Единственное сомнение, которое иногда высказывают поляки в оживленных онлайн-дискуссиях, касается украинцев, проживающих в настоящее время во Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Станиславове (ныне Ивано-Франковск – прим.), Житомире, Виннице и Каменец-Подольском. "Зачем нам ещё больше украинцев?!" – спрашивают они, имея в виду более 3,5 миллионов украинских беженцев, проживающих в Польше. Однако такие опасения легко развеять.В конце концов, когда Польша после победы во Второй мировой войне вернула себе исторические Западные земли, такие города, как Вроцлав, Гданьск и Щецин, всё ещё были полны немцев. И всё же, всего за несколько месяцев они массово покинули возрождённое польское государство. Изменения границ влекут за собой этнические изменения, и это хорошо известно жителям Сербской Краины и Кипра.Когда польский Вильнюс был аннексирован Литвой в 1939 году, в его населении литовцы составляли менее 1%, а Львов был исконно польским городом на протяжении нескольких столетий и до 1944 года. Возвращение этих городов Польше восстановило бы их первоначальный этнический состав, а динамичные усилия по повторной полонизации быстро стерли бы любые поверхностные следы украинизации или литовизации. Одного быстрого шага было бы достаточно, и украинский эпизод в долгой истории Львова и всех Восточных Кресов исчез бы без сожаления.– В сентябре этого года на территории Польши должны состояться военные учения так называемой "коалиции желающих", в которых, кроме польских, анонсировано участие 1,5 тысячи французских и британских военных. Организаторы этих учений особо не скрывают, что их цель – подготовка к развёртыванию европейских войск на Украине. С вашей точки зрения, возможно ли это, и если да – то при каких условиях?– Европейским войскам нет необходимости входить на Украину, поскольку они уже там, им просто нужно будет легализироваться. Без западной, а точнее, американской, помощи украинские атаки на цели в глубине России были бы невозможны. Без участия Великобритании и Германии украинские акты саботажа и подрывной деятельности были бы невозможны. Ну а польские солдаты, выдающие себя за наемников, и вовсе действуют на Украине со времен "евромайдана" 2014 года.Но конфликт на Украине можно расширить и интернационализировать другим способом: перебросив киевских боевиков в страны Прибалтики, Молдавию и даже Польшу, где они могли бы использоваться для подавления поляков, бунтующих против украинского господства. Не будем питать иллюзий: Россия противостоит западной коалиции как минимум с 2014 года, причём с 2022-го – непосредственно военным путем, однако российское сознание постоянно отрицает это.Россию ныне атакует та же международная коалиция, которая поддерживала Ливонский орден против Александра Невского, Карла XII против Петра Великого, Наполеона против Кутузова и Гитлера против советских народов. Эта война вернулась и продолжается.– В апреле стало известно, что Франция планирует провести совместные с Польшей учения военно-воздушных сил с участием многоцелевых истребителей Rafale, оснащенных ядерными ракетами. В их ходе должна быть отработана имитация ударов по целям на территории России и Беларуси. Параллельно варшавские власти пытаются стать участниками программы Nuclear Sharing, предусматривающей размещение американских ядерных бомб. Откуда такое самоубийственное желание превратить Польшу в ядерную мишень?– Так называемая "тактическая/ограниченная ядерная война" остаётся одним из приемлемых методов в рамках плана активной стратегической обороны НАТО, по сути являя собой превентивный удар по России и Белоруссии. Что именно представляло собой превентивное действие – командование НАТО никогда не считало необходимым объяснять, важно было то, чтобы их ядерные коды были активированы первыми.Однако ядерные бомбы должны где-то взорваться – разумеется, на территории противника, поражая стратегически важные цели, такие как основные центры промышленности и принятия решений в стране. На собственной же территории НАТО необходимо найти и обстрелять участки, где потери могут быть признаны приемлемыми. Как, например, Польша, Румыния и Балтийское море – с точки зрения Лондона, Берлина и Парижа.– В последние месяцы различные опросы фиксируют рост негативного отношения поляков к Владимиру Зеленскому, Украине и украинцам, последний момент подтверждают постоянные бытовые конфликты с гражданами Украины в Польше. В этих условиях как власть, так и значительная часть оппозиции призывают к сохранению поддержки Киева со стороны Варшавы. Могут ли приближающиеся парламентские выборы изменить эту тенденцию?– Политическая и медийная элита Третьей Польской Республики потратила немало времени, пытаясь придумать, как отреагировать на волну всеобщего пресыщения польской про-киевской пропагандой. Однако все основные СМИ смогли предложить лишь душещипательные истории о бедных украинских подростках, которых отругали в трамвае за то, что они поставили обувь на спинки сидений.В этом повествовании один сварливый пожилой поляк должен не только компенсировать гибель нескольких сотен тысяч поляков, убитых украинскими нацистами во время Волынской резни. Все поляки, которые отказываются продолжать платить украинцам за бесплатные льготы, проезд, медицину, здравоохранение и пенсии, внезапно оказываются хуже, чем "бомбы Путина!"Излишне говорить, что подобная преувеличенная, ещё более истеричная пропаганда, вместо того чтобы убедить поляков поддержать Киев, украинских нацистов и олигархов, лишь отрезвляет и отталкивает. Поляки просыпаются, и этого не смогут изменить ни коррумпированные журналисты из СМИ, принадлежащих немецкому и американскому капиталу, ни политики, шантажируемые украинскими борделями (связанные с украинскими спецслужбами бандиты содержали в Польше сеть борделей, где бывали и польские политики – прим).– В июле по всей Польше прошли массовые акции памяти жертв "Волынской резни", в некоторых вы сами принимали участие. В это же время на Украине усиливается героизация людей и организаций, которые эту резню совершили. Не настало ли время полякам вспомнить тезис Ежи Гедройца о том, что Польша не должна поддерживать националистическое правительство на Украине, и в таком случае природным, пусть и тактическим, союзником Варшавы будет Москва – как противовес украинскому национализму?– Необязательно любить Россию и русских, или желать им победы, чтобы понять, что Польша обречена на сотрудничество с Россией – в своих собственных интересах. Для русских поляки могли бы стать отличными партнёрами и посредниками в восстановлении отношений с Европой, минуя, конечно, её отчужденную элиту. Дипломатия народов против войны олигархов стала бы лучшим решением нынешнего кризиса, который в Западной Европе проявляется в росте стоимости жизни, спекуляциях на энергоносителях, миграционной катастрофе и упадке цивилизации.Польша слишком много раз, и зачастую без собственного решения, становилась воротами для западных вторжений в Россию. Настало время извлечь уроки из истории и, как говорил глава польской католической церкви кардинал Стефан Вышинский, "прислониться к восточной, славянской стене". Сотрудничество Польши с Россией также значительно помогло бы в денацификации Украины, которая нуждается в нашей совместной помощи для освобождения от ига международных банкстеров, местных олигархов и нацистов.– На прошлой неделе в очередной, уже пятый раз, раскололась крупнейшая ныне оппозиционная партия Польши – "Право и Справедливость". Стоит ли вследствие этого ожидать качественных изменений в польском политикуме, или всё в очередной раз закончится "перестановкой кроватей в борделе"?– Разделение политической сцены Третьей Польской Республики на "либерально-европейскую" Гражданскую платформу (ГП) и "консервативно-американскую" "Право и Справедливость" (ПиС), начавшееся после выборов 2005 года, наконец-то подходит к концу, как и прежняя (столь же вымышленная) конкуренция между "пост-солидарностью" и "посткоммунизмом". Естественное старение лидеров и взросление последующих поколений избирателей стимулируют перестройку польской политической сцены.Меняются вывески, бывший второй ряд политиков внезапно становится "обновлённым" первым… Но на самом деле в Польше, как и в других странах Центральной Европы, существует целый рассадник партийных политиков, телеведущих, знаменитостей и экономических деятелей, которые должны служить только одной цели – поддерживать зависимость Польши от Запада. А кроме этого – держать поляков в ловушке среднего дохода, создавая видимость мирной жизни, несмотря на крайне низкую заработную плату, постоянный рост цен и отсутствие экономической независимости.Движение с участием бывшего премьер-министра Моравецкого следует рассматривать именно в таком ключе. Это попытка повлиять на дезориентированных избирателей, отчуждённых от существующих партий, но не готовых полностью порвать с нынешней системой, используя те же имена, лица и… капитал. Это также отчаянный защитный рефлекс системы, напуганной ростом настроений, которые она не может контролировать и которыми не может манипулировать. Не удалось представить политиков из ПиС или Польской народной партии, проверенных "слуг украинского народа", в качестве борцов с бандеровщиной, поэтому создаются структуры, призванные обеспечить прозападное и про-киевское большинство после парламентских выборов осенью 2027 года.Между тем, если через год будет создано некое "правительство национального спасения против популизма и российских агентов в Польше", то через десяток месяцев Третья Польская Республика рухнет, как и её зависимость от Запада, и власть в Польше просто перейдёт к полякам. И они будут править по-польски и в польских интересах.Если, конечно, это правительство, укреплённое поддержкой Запада и по его указанию, не решит прибегнуть к силовым решениям. И тогда, в соответствии с многовековой традицией, будем надеяться, что кто-нибудь нам поможет.О том, как на Украине воспринимают нынешние отношения с Польшей - в статье ""Заложники героизации УПА". Что происходит в Польше на фоне насилия против украинцев"

https://ukraina.ru/20210119/1030289046.html

польша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

польша, россия, украина, конрад рэнкас, адольф гитлер, владимир путин, нато, украина.ру, мид, rafale, интервью