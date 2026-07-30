https://ukraina.ru/20260730/raket-katastroficheski-ne-khvataet-zelenskiy-otreagiroval-na-nochnuyu-ataku-rossiyan-1081984249.html
"Ракет катастрофически не хватает": Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян
"Ракет катастрофически не хватает": Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян - 30.07.2026 Украина.ру
"Ракет катастрофически не хватает": Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян
Владимир Зеленский прокомментировал мощный ночной удар Вооруженных сил России, передает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T09:59
2026-07-30T09:59
2026-07-30T09:59
новости
россия
киев
ивано-франковская область
владимир зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071357030_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_9216b6332aa0e74feffccafdc3c3b43c.jpg
По его словам, российские военные применили более 70 ракет и свыше 280 дронов.Зеленский указал, что задержки с поставками антибаллистических ракет приводят к разрушениям и жертвам."Защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей <...> И это задача, которая не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем они могут помочь", — написал он.В ночь на четверг украинская столица подверглась масштабному удару. В Киеве прогремели взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары.По словам Зеленского, под ударом также оказались Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.Подробнее - в материале ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и предприятиям Украины. Новости СВО на сайте Украина.ру.
россия
киев
ивано-франковская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071357030_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_32a4fa50dbd6575b3db9db1334f81038.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, ивано-франковская область, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский, Украина.ру
"Ракет катастрофически не хватает": Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян
Владимир Зеленский прокомментировал мощный ночной удар Вооруженных сил России, передает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
По его словам, российские военные применили более 70 ракет и свыше 280 дронов.
"В условиях, когда ракет для ПВО от партнеров критически не хватает, наши воины совершают просто нереальные подвиги", - подчеркнул он.
Зеленский указал, что задержки с поставками антибаллистических ракет приводят к разрушениям и жертвам.
"Защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей <...> И это задача, которая не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем они могут помочь", — написал он.
В ночь на четверг украинская столица подверглась масштабному удару. В Киеве прогремели взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары.
По словам Зеленского, под ударом также оказались Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.