"Ракет катастрофически не хватает": Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян - 30.07.2026 Украина.ру
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"Ракет катастрофически не хватает": Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян
"Ракет катастрофически не хватает": Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян - 30.07.2026 Украина.ру
"Ракет катастрофически не хватает": Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян
Владимир Зеленский прокомментировал мощный ночной удар Вооруженных сил России, передает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T09:59
2026-07-30T09:59
новости
россия
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ивано-франковская область
владимир зеленский
украина.ру
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По его словам, российские военные применили более 70 ракет и свыше 280 дронов.Зеленский указал, что задержки с поставками антибаллистических ракет приводят к разрушениям и жертвам."Защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей &lt;...&gt; И это задача, которая не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем они могут помочь", — написал он.В ночь на четверг украинская столица подверглась масштабному удару. В Киеве прогремели взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары.По словам Зеленского, под ударом также оказались Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.Подробнее - в материале ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и предприятиям Украины. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, ивано-франковская область, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский, Украина.ру

"Ракет катастрофически не хватает": Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян

09:59 30.07.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский прокомментировал мощный ночной удар Вооруженных сил России, передает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
По его словам, российские военные применили более 70 ракет и свыше 280 дронов.
"В условиях, когда ракет для ПВО от партнеров критически не хватает, наши воины совершают просто нереальные подвиги", - подчеркнул он.
Зеленский указал, что задержки с поставками антибаллистических ракет приводят к разрушениям и жертвам.
"Защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей <...> И это задача, которая не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем они могут помочь", — написал он.
В ночь на четверг украинская столица подверглась масштабному удару. В Киеве прогремели взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары.
По словам Зеленского, под ударом также оказались Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.
Подробнее - в материале ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и предприятиям Украины. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
10:26Поражены предприятия и сухогрузы. Последствия ночной атаки ВС РФ на Украину
09:59"Ракет катастрофически не хватает": Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян
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