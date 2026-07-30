https://ukraina.ru/20260730/raket-katastroficheski-ne-khvataet-zelenskiy-otreagiroval-na-nochnuyu-ataku-rossiyan-1081984249.html

"Ракет катастрофически не хватает": Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян

"Ракет катастрофически не хватает": Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян - 30.07.2026 Украина.ру

"Ракет катастрофически не хватает": Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян

Владимир Зеленский прокомментировал мощный ночной удар Вооруженных сил России, передает 30 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-30T09:59

2026-07-30T09:59

2026-07-30T09:59

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ивано-франковская область

владимир зеленский

украина.ру

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По его словам, российские военные применили более 70 ракет и свыше 280 дронов.Зеленский указал, что задержки с поставками антибаллистических ракет приводят к разрушениям и жертвам."Защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей <...> И это задача, которая не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем они могут помочь", — написал он.В ночь на четверг украинская столица подверглась масштабному удару. В Киеве прогремели взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары.По словам Зеленского, под ударом также оказались Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.Подробнее - в материале ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и предприятиям Украины. Новости СВО на сайте Украина.ру.

россия

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новости, россия, киев, ивано-франковская область, владимир зеленский, украина.ру