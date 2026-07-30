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Главное за ночь 30 июля

Главное за ночь 30 июля - 30.07.2026 Украина.ру

Главное за ночь 30 июля

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что останется в стране, ехать работать в другие страны не собирается. Об этом и других важных событиях рассказал 30 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-30T09:23

2026-07-30T09:23

2026-07-30T09:24

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Недавно министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что предложил Федорову должность своего советника. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала это предложение, отметив, что террорист Усама Бен Ладен тоже мог бы стать прекрасным советником в итальянском правительстве, если бы дожил до этого момента.🟦 Федоров считает, что отставка кабмина страны была ширмой для его увольнения с должности главы МО.🟦 Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.🟦 Польские военные сообщили об обнаружении неидентифицированного летающего объекта в своем воздушном пространстве и вероятного места его падения.Ранее польская полиция информировала о сильном взрыве и обнаруженной воронке в Люблинском воеводстве.🟦 Президент США Дональд Трамп сообщил, что призвал Владимира Зеленского завершить украинский конфликт.🟦 Залогом установления мира на Украине могла бы стать смена нынешнего киевского режима, указал глава крымского парламента Владимир Константинов.🟦 США завершили нанесение очередных ударов по Ирану, сообщил CENTCOM. Поражены десятки объектов КСИР, включая "военные командные пункты, места размещения ракет и дронов, береговые объекты наблюдения и обороны, средства ВМС", заявило командование.🟦 Китай успешно запустил два спутника для тестирования технологий связи, сообщила CASC.О других событиях - в материале Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

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новости, украина, польша, россия, михаил федоров, мария захарова, дональд трамп, украина.ру