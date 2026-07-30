Каспийский трубопроводный консорциум раскрыл подробности атаки украинских БПЛА на танкеры в Черном море - 30.07.2026 Украина.ру
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Каспийский трубопроводный консорциум раскрыл подробности атаки украинских БПЛА на танкеры в Черном море
Каспийский трубопроводный консорциум раскрыл подробности атаки украинских БПЛА на танкеры в Черном море - 30.07.2026 Украина.ру
Каспийский трубопроводный консорциум раскрыл подробности атаки украинских БПЛА на танкеры в Черном море
Каспийский трубопроводный консорциум сообщил новые подробности атаки украинских БПЛА на танкеры у своего морского терминала в Черном море, передает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T10:55
2026-07-30T10:55
новости
черное море
казахстан
владимир путин
украина.ру
тенгизшевройл
совбез
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Под удар попал танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых Островов, который загружал нефть компании "Тенгизшевройл" (Chevron). После попадания БПЛА на грузовой палубе возник пожар, который был потушен экипажем при поддержке вспомогательных судов КТК. Также в шести морских милях от терминала был атакован танкер MARATHI, следовавший под погрузку. По данным КТК, пострадавших нет, разлива нефти удалось избежать, танкер сохранил плавучесть. Погрузка нефти на терминале остановлена, объекты нефтепровода работают в штатном режиме.Через систему КТК транспортируется около 80% экспортной нефти Казахстана, значительная часть которой принадлежит западным нефтяным компаниям, включая Chevron, ExxonMobil, Eni, TotalEnergies и Shell. В консорциуме заявили, что атака создала угрозу международной энергетической инфраструктуре, безопасности экипажей и могла привести к крупному разливу нефти в Чёрном море.Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.Подробнее - в материале Путин провел оперативное совещание Совбеза, Казахстан снизил нефтедобычу из-за КТК. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, черное море, казахстан, владимир путин, украина.ру, тенгизшевройл, совбез
Новости, Черное море, Казахстан, Владимир Путин, Украина.ру, Тенгизшевройл, Совбез

Каспийский трубопроводный консорциум раскрыл подробности атаки украинских БПЛА на танкеры в Черном море

10:55 30.07.2026
 
© Фото : cpc.ru
- РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : cpc.ru
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Каспийский трубопроводный консорциум сообщил новые подробности атаки украинских БПЛА на танкеры у своего морского терминала в Черном море, передает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
Под удар попал танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых Островов, который загружал нефть компании "Тенгизшевройл" (Chevron). После попадания БПЛА на грузовой палубе возник пожар, который был потушен экипажем при поддержке вспомогательных судов КТК.
Также в шести морских милях от терминала был атакован танкер MARATHI, следовавший под погрузку.

По данным КТК, пострадавших нет, разлива нефти удалось избежать, танкер сохранил плавучесть. Погрузка нефти на терминале остановлена, объекты нефтепровода работают в штатном режиме.

Через систему КТК транспортируется около 80% экспортной нефти Казахстана, значительная часть которой принадлежит западным нефтяным компаниям, включая Chevron, ExxonMobil, Eni, TotalEnergies и Shell.

В консорциуме заявили, что атака создала угрозу международной энергетической инфраструктуре, безопасности экипажей и могла привести к крупному разливу нефти в Чёрном море.
Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.
Подробнее - в материале Путин провел оперативное совещание Совбеза, Казахстан снизил нефтедобычу из-за КТК. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.
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