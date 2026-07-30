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30 июня 1941 года: настоящий "День Независимости". 85 лет со дня провозглашения бандеровской "державы"

30 июня 1941 года: настоящий "День Независимости". 85 лет со дня провозглашения бандеровской "державы" - 30.07.2026 Украина.ру

30 июня 1941 года: настоящий "День Независимости". 85 лет со дня провозглашения бандеровской "державы"

В 2014 году на Украине начали звучать предложения (как ехидные, так и вполне серьёзные) относительно того, чтобы перенести День Победы с 9 на 2 мая ("Одесская хатынь", которую нацисты отмечают как день подавления "Русской весны"), а дня независимости с 24 августа на 30 июня, когда была провозглашена "настоящая", не связанная с СССР, независимость

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Группа Бандеры-Стецько-Лебедя, которая 10 февраля 1940 года в Кракове расколола ОУН* и провозгласила Степана Бандеру "революционным вождём" (провiдником), прекрасно понимала, что в Берлине их воспринимают лишь как осколок "канонической" ОУН* во главе с Андреем Мельником.Мельника избрали вождём ОУН* на II Великом Сборе организации в конце августа 1939 года в Риме. Уже в начале сентября "проводника" принял в Берлине представитель МИД Германии, пообещавший ему решение украинской проблемы. А чуть позже в Вене на встрече с шефом абвера Канарисом Мельнику было сообщено о вероятном появлении "независимой Украины" в юго-восточной Польше.9 сентября 1939 года начальник штаба командования сухопутных сил вермахта Гальдер в своем дневнике отметил: "сообщить Главкому: самостоятельность Западной Украины". В тот же день Гальдер отметил в своём дневнике — "получено обращение к Западной Украине" (в этом документе говорилось о планах по созданию немцами "независимого государства" на территории Западной Украины). Тогда же Канарис отметил в своём дневнике, что Гитлер выбрал курс на создание "украинского государства" и ему предстоит организовать "восстание" посредством ОУН.Планы были весьма серьёзными: 12 сентября 1939 года на специальном совещании в поезде Гитлера обсуждались вопросы в отношении Польши и её украинского населения. Согласно идеям фюрера, на границе с СССР необходимо было создать "государства-прокладки" лояльные III Рейху: Украину (на территории Галичины и Волыни), польское квазигосударство в центре, и Литву — на севере. И хотя Польский поход РККА не позволил воплотить эти планы в жизнь, подготовка боевиков ОУН в лагерях абвера продолжилась.При этом особое рвение проявлял Краковский "провод" (отделение) ОУН, который возглавлял Степан Бандера, к тому времени вышедший из польской тюрьмы в Бресте.Кстати, история его освобождения до сих пор окутана тайной. По некоторым данным, его освободили советские войска, после чего перевезли во Львов, откуда в начале октября 1939-го передали немцам — как и многих других активистов ОУН из Галичины и Волыни (а летом-осенью 1940 года — ещё и из Северной Буковины).Провозгласив себя "проводником", Бандера попытался доказать полезность гитлеровской Германии предоставив в её распоряжение больше молодой живой силы, чем это могли сделать в массе своей более пожилые "мельниковцы".Зимой 1940-41 года спецподготовку по диверсионной работе в абверовских лагерях проходило несколько сотен бандеровцев. Кроме того, немцы щедро финансировали подготовку восстания в Западной Украине и отправку бандеровских диверсантов на территорию СССР (практически все они были отловлены НКВД).В феврале 1941 года Рихард Ярый, возглавивший с лета 1940 военную референтуру ОУН(б), согласовывает с абвером обучение 700 боевиков. Итогом переговоров стало соглашение о подготовке 800 рядовых и командиров, которые, по заявлениям ОУН, должны были стать ядром "украинской армии". В документах абвера создающиеся формирования получили обозначения специальных подразделений (батальонов) "Нахтигаль" и "Роланд", в историографии ОУН*(б) их называли "Дружины украинских националистов".В апреле 1941 года сторонники Бандеры созвали свой собственный II Великий Сбор украинских националистов, чем подчеркнули непризнание легитимности такого же по названию собрания группы Мельника."Проводником" (вождём) всей ОУН* был провозглашён Бандера, его заместителем — Ярослав Стецько, хотя фактически речь шла о создании отельной организации — ОУН* (бандеровцев), в противовес также сотрудничавшей с гитлеровцами ОУН* (мельниковцев).16 июня 1941 года ОУН(б) подготовила и передала немцам Меморандум в отношении "украинско-немецкого союза, основой которого должно стать Украинское государство, которое станет стражем на Востоке".22 июня 1941 года, уже после нападения Германии на СССР, "Украинский Национальный комитет", созданный ОУН(б) в Кракове как альтернатива подконтрольному ОУН(м) "Украинскому Государственному Комитету", на основании Меморандума от 16 июня 1941 года принял "Манифест", в котором провозглашалась "независимая украинская держава".Эта формулировка была попыткой понравиться Германии, потому что явно отсылала к провозглашённой 29 апреля 1918 года в Киеве при поддержке австро-немецких войск "Украинской Державе" гетмана Павла Скоропадского.Однако, когда 29 июня 1941 года Бандера с группой сторонников появился в тылу немецких войск на окраинах Львова, он был задержан и возвращён в Краков. При этом Стецько и остальных руководителей ОУН(б) не тронули, и утром 30 июня они вместе с батальонами "Роланд" и "Нахтигаль" вошли во Львов.Поскольку советских войск в этом городе не было уже несколько дней, истории о "героическом захвате" бандеровцами львовской радиостанции похожи на миф, хотя в занятии объекта они участие действительно приняли и в эфире сразу же стали призывать к уничтожению евреев. При этом "Нахтигаль" и "Роланд" уже 30 июня стали основой для формирования вооружённых отрядов из украинских жителей Львова, которые в тот же день начали еврейские погромы (их пик пришёлся на 1 июля).А вот политическое руководство украинских националистов в это время проводило в здании общества "Просвита" на площади Рынок "Великое Собрание украинцев западных земель Украины", на котором и был принят "Акт провозглашения Украинской Державы".Этот документ достаточно короткий для того, чтобы привести его текст полностью, и каждый сам смог бы сделать выводы о его содержании и интенциях. В Акте 30 июня 1941 года всего три раздела:"1. Волей украинского народа, Организация Националистов под руководством Степана Бандеры провозглашает создание Украинской Державы, за которую положили свои головы целые поколения лучших сынов Украины.Организация Украинских Националистов, которая под руководством её Творца и Вождя Евгения Коновальца вела в последние десятилетия кровавого московско-большевистского порабощения упорную борьбу за свободу, призывает весь украинский народ не сложить оружие до тех пор, пока на всех украинских землях не будет создана Украинская Суверенная Держава.Суверенная Украинская Власть обеспечит украинскому народу покой и порядок, всестороннее развитие всех его сил и удовлетворение всех его нужд.2. На западных землях Украины создаётся Украинская Власть, которая подчинится Украинскому Национальному Правительству, которое будет создано в столице Украины — Киеве по воле украинского народа.3. Восстановленная Украинская Держава будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации.Украинская Национальная Революционная Армия, создаваемая на украинской земле, будет бороться дальше с Союзной немецкой армией против московской оккупации за Суверенную Соборную Украинскую Державу и новый порядок во всём мире.Да здравствует Суверенная Соборная Украинская Держава! Да здравствует Организация Украинских Националистов! Да здравствует Проводник Организации Украинских националистов Степан Бандера!Слава Украине! Героям Слава!"Текст Акта зачитал на собрании Стецько, который и проводил мероприятие. Он же обнародовал и первый декрет "проводника ОУН Степана Бандеры" о назначении "Краевого Правления Западных Областей Украины" (до создания "Центральной Власти в Киеве"), которое также возглавил Стецько.Всего в собрании 30 июня приняли участие около 100 человек, его от имени Митрополита Украинской Греко-Католической Церкви приветствовал о. Иосиф Слипый. Бандеровцы надеялись придать собранию большую легитимность, пригласив на него представителя немецкой армии.Хотя Акт был 30 июня 1941 года зачитан с балкона здания "Просвиты" во Львове и в эфире львовской радиостанции, а также напечатан во многих газетах, которые ОУН(б) начала издавать на занятых немцами территориях Украины, никаких реальных последствий для тогдашней Украины документ не имел, а его оценка со стороны "конкурирующих организаций" была весьма критичной.К примеру, в обращении ОУН(м) было сказано, что "рафинированно сплетённая провокация Москвы не удалась, а бандериада получила в самом Львове по лбу". А командующий "Полесской Сечи" Бульба-Боровец называл Акт "провозглашённым несколькими случайными людьми", и акцентировал на том, что он автоматически аннулирует Четвёртый Универсал УНР — мол, никакого "провозглашения независимости" после 22 января 1918 года быть не может.Возможно, именно поэтому начались попытки адаптации документа для "земель восточной Украины": по распоряжению Ярослава Стецько он получил наименование "Акт восстановления Украинской Державы", и слово "создание" в тексте было заменено на "восстановление". Сейчас это его "каноническое название", на котором настаивает Институт национальной памяти Украины.Стоит отметить, что "Акт провозглашения Украинской Державы" сыграл злую шутку с его инициаторами.5 июля 1941-го руководство ОУН(б) было арестовано немецкими властями. Некоторых впоследствии даже расстреляли. Однако у "проводников" особых проблем не было: Бандеру и Стецько отправили в специальную тюрьму для политиков Целленбау при концлагере Заксенхаузен, а в сентябре 1944 года их и вовсе освободили.Возможно, к тому времени они осознали слова, сказанные 3 июля 1941 членам бандеровского "Украинского Национального комитета" представителем рейхсканцелярии Кундтом: "единственный человек, который ведёт борьбу — это фюрер, а украинских союзников не существует".* Террористическая организация, запрещённая в России.

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история, история украины, история ссср, великая отечественная война, германия, адольф гитлер, оун, степан бандера, андрей мельник, львов