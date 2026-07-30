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Мило Ломпар. Кто он

Мило Ломпар. Кто он - 30.07.2026 Украина.ру

Мило Ломпар. Кто он

Сербский историк литературы, эссеист и профессор филологического факультета Университета в Белграде. Украина.ру, 30.07.2026

2026-07-30T10:56

2026-07-30T10:56

2026-07-30T11:38

сербия

балканы

белград

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Сербский историк литературы, эссеист и профессор филологического факультета Университета в Белграде.В 2005–2006 годах Ломпар был генеральным директором старейшей сербской и одной из старейших на Балканах ежедневной газеты "Политика".Ломпар — автор многочисленных монографий и учебных пособий. Исследовал творчество выдающегося сербского писателя Милоша Црнянски. Занимался вопросами культурной политики Сербии ("Дух самоотрицания": вклад в критику культурной политики Сербии", Orpheus, Нови-Сад, 2011).В начале 1990-х годов, в период становления многопартийности в Сербии, Ломпар состоял в Сербской либеральной партии. В 2015 году он стал беспартийным членом политического совета партии "Двери" вместе с интеллектуалами национально-консервативного толка, но покинул совет в январе 2018 года.В апреле 2022 года он подписал петицию с призывом к Сербии не вводить санкции против России.Поддержал участников студенческого движения, возникшего в Сербии осенью 2024 года, после трагедии на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад. В результате обрушения бетонного навеса тогда погибли 16 человек.По информации сербских СМИ, студенческое движение рассматривает профессора Ломпара в качестве одного из кандидатов, которых они могли бы поддержать на следующих президентских или парламентских выборах.

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сербия, балканы, белград