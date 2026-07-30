Мило Ломпар. Кто он
10:56 30.07.2026 (обновлено: 11:38 30.07.2026)
© Фото : svetigora.comМило Ломпар
© Фото : svetigora.com
Сербский историк литературы, эссеист и профессор филологического факультета Университета в Белграде.
В 2005–2006 годах Ломпар был генеральным директором старейшей сербской и одной из старейших на Балканах ежедневной газеты "Политика".
Ломпар — автор многочисленных монографий и учебных пособий. Исследовал творчество выдающегося сербского писателя Милоша Црнянски. Занимался вопросами культурной политики Сербии ("Дух самоотрицания": вклад в критику культурной политики Сербии", Orpheus, Нови-Сад, 2011).
В начале 1990-х годов, в период становления многопартийности в Сербии, Ломпар состоял в Сербской либеральной партии. В 2015 году он стал беспартийным членом политического совета партии "Двери" вместе с интеллектуалами национально-консервативного толка, но покинул совет в январе 2018 года.
В апреле 2022 года он подписал петицию с призывом к Сербии не вводить санкции против России.
Поддержал участников студенческого движения, возникшего в Сербии осенью 2024 года, после трагедии на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад. В результате обрушения бетонного навеса тогда погибли 16 человек.
По информации сербских СМИ, студенческое движение рассматривает профессора Ломпара в качестве одного из кандидатов, которых они могли бы поддержать на следующих президентских или парламентских выборах.
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