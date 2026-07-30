https://ukraina.ru/20260730/1081986195.html
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ перебрасывают силы из-под Запорожья, чтобы остановить Россию под Харьковом
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ перебрасывают силы из-под Запорожья, чтобы остановить Россию под Харьковом - 30.07.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ перебрасывают силы из-под Запорожья, чтобы остановить Россию под Харьковом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-07-30T11:18
2026-07-30T11:18
2026-07-30T11:18
эксклюзив
спецоперация
россия
харьков
запорожье
геннадий алехин
вооруженные силы украины
сумы
бригада
робот
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Штурмовые подразделения группировки войск "Север" с каждым днем наращивают темпы наступательных действий в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, взламывая оборону противника и занимая населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от границы с Россией.В частности, за минувшие сутки освобождено село Новая Сечь. Во время вторжения врага под Суджу здесь располагались огневые позиции артиллеристов и пункты управления БПЛА. Сейчас этот населенный пункт служит транзитом на пути продвижения наших штурмовиков.Освобождение Новой Сечи позволяет вплотную подойти к Киянице и закрыть карман ВСУ в обороне на этом участке фронта. Учитывая ситуацию на флангах, судя по всему, наши подразделения стараются подойти как можно плотнее к лесному массиву, простирающегося от Иволжанского до Могрицы, где и получится наиболее эффективно противостоять дроновой активности противника на пути продвижения штурмовых подразделений российской армии к Сумам.На Харьковском направлении северяне продолжают расширять полосу безопасности в северо-восточных районах области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника возле Харькова, Шаповаловки, Карасевки, Цуповки, Избицкого, Соснового Бора, Новоалександровки, Василевки, Зарубинки, Колодезного и Ольховатки. Командование ВСУ спешно перебрасывает на данный участок фронта отдельные подразделения 153 и 154 отдельных механизированных бригад ВСУ из Запорожской области.Наши штурмовые подразделения продолжают активные наступательные действия в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.На Великобурлукском участке наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Устиновка. Впервые за несколько месяцев противник не использовал в Харьковской и Сумской областях наземные роботизированные комплексы (НРТК), основным лоббистом которых был отправленный в отставку Федоров.Штурмовые группы ВС РФ уже зашли в населённые пункты Бакшеевка и Веровка восточнее Белого Колодезя, а также севернее по направлению к Ивановке. Отсюда можно будет двигаться по линии населённых пунктов до Черного, а потом и вовсе соединиться с наступающими от Артельного частями, замкнув окружение ВСУ в Варваровке. Продвижение наших подразделений по линии Захаровка — Черное и зачистка территории около Варваровки создадут благоприятные условия для штурмовых действий Приколотного, а затем и Великого Бурлука, освобождение которого на данный момент является основной задачей.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260729/voennyy-ekspert-mikhail-onufrienko-vs-rf-vozmut-druzhkovku-v-kleschi-kogda-vzlomayut-oboronu-vsu-u-1081969579.html
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эксклюзив, спецоперация, россия, харьков, запорожье, геннадий алехин, вооруженные силы украины, сумы, бригада, робот
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Харьков, Запорожье, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Сумы, бригада, робот
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ перебрасывают силы из-под Запорожья, чтобы остановить Россию под Харьковом
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Штурмовые подразделения группировки войск "Север" с каждым днем наращивают темпы наступательных действий в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, взламывая оборону противника и занимая населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от границы с Россией.
В частности, за минувшие сутки освобождено село Новая Сечь. Во время вторжения врага под Суджу здесь располагались огневые позиции артиллеристов и пункты управления БПЛА. Сейчас этот населенный пункт служит транзитом на пути продвижения наших штурмовиков.
Освобождение Новой Сечи позволяет вплотную подойти к Киянице и закрыть карман ВСУ в обороне на этом участке фронта. Учитывая ситуацию на флангах, судя по всему, наши подразделения стараются подойти как можно плотнее к лесному массиву, простирающегося от Иволжанского до Могрицы, где и получится наиболее эффективно противостоять дроновой активности противника на пути продвижения штурмовых подразделений российской армии к Сумам.
На Харьковском направлении северяне продолжают расширять полосу безопасности в северо-восточных районах области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника возле Харькова, Шаповаловки, Карасевки, Цуповки, Избицкого, Соснового Бора, Новоалександровки, Василевки, Зарубинки, Колодезного и Ольховатки. Командование ВСУ спешно перебрасывает на данный участок фронта отдельные подразделения 153 и 154 отдельных механизированных бригад ВСУ из Запорожской области.
Наши штурмовые подразделения продолжают активные наступательные действия в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.
На Великобурлукском участке наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Устиновка. Впервые за несколько месяцев противник не использовал в Харьковской и Сумской областях наземные роботизированные комплексы (НРТК), основным лоббистом которых был отправленный в отставку Федоров.
Штурмовые группы ВС РФ уже зашли в населённые пункты Бакшеевка и Веровка восточнее Белого Колодезя, а также севернее по направлению к Ивановке. Отсюда можно будет двигаться по линии населённых пунктов до Черного, а потом и вовсе соединиться с наступающими от Артельного частями, замкнув окружение ВСУ в Варваровке. Продвижение наших подразделений по линии Захаровка — Черное и зачистка территории около Варваровки создадут благоприятные условия для штурмовых действий Приколотного, а затем и Великого Бурлука, освобождение которого на данный момент является основной задачей.