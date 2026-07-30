Полковник Геннадий Алехин: ВСУ перебрасывают силы из-под Запорожья, чтобы остановить Россию под Харьковом - 30.07.2026 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВСУ перебрасывают силы из-под Запорожья, чтобы остановить Россию под Харьковом
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ перебрасывают силы из-под Запорожья, чтобы остановить Россию под Харьковом - 30.07.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ перебрасывают силы из-под Запорожья, чтобы остановить Россию под Харьковом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-07-30T11:18
2026-07-30T11:18
эксклюзив
спецоперация
россия
харьков
запорожье
геннадий алехин
вооруженные силы украины
сумы
бригада
робот
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Штурмовые подразделения группировки войск "Север" с каждым днем наращивают темпы наступательных действий в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, взламывая оборону противника и занимая населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от границы с Россией.В частности, за минувшие сутки освобождено село Новая Сечь. Во время вторжения врага под Суджу здесь располагались огневые позиции артиллеристов и пункты управления БПЛА. Сейчас этот населенный пункт служит транзитом на пути продвижения наших штурмовиков.Освобождение Новой Сечи позволяет вплотную подойти к Киянице и закрыть карман ВСУ в обороне на этом участке фронта. Учитывая ситуацию на флангах, судя по всему, наши подразделения стараются подойти как можно плотнее к лесному массиву, простирающегося от Иволжанского до Могрицы, где и получится наиболее эффективно противостоять дроновой активности противника на пути продвижения штурмовых подразделений российской армии к Сумам.На Харьковском направлении северяне продолжают расширять полосу безопасности в северо-восточных районах области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника возле Харькова, Шаповаловки, Карасевки, Цуповки, Избицкого, Соснового Бора, Новоалександровки, Василевки, Зарубинки, Колодезного и Ольховатки. Командование ВСУ спешно перебрасывает на данный участок фронта отдельные подразделения 153 и 154 отдельных механизированных бригад ВСУ из Запорожской области.Наши штурмовые подразделения продолжают активные наступательные действия в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.На Великобурлукском участке наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Устиновка. Впервые за несколько месяцев противник не использовал в Харьковской и Сумской областях наземные роботизированные комплексы (НРТК), основным лоббистом которых был отправленный в отставку Федоров.Штурмовые группы ВС РФ уже зашли в населённые пункты Бакшеевка и Веровка восточнее Белого Колодезя, а также севернее по направлению к Ивановке. Отсюда можно будет двигаться по линии населённых пунктов до Черного, а потом и вовсе соединиться с наступающими от Артельного частями, замкнув окружение ВСУ в Варваровке. Продвижение наших подразделений по линии Захаровка — Черное и зачистка территории около Варваровки создадут благоприятные условия для штурмовых действий Приколотного, а затем и Великого Бурлука, освобождение которого на данный момент является основной задачей.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260729/voennyy-ekspert-mikhail-onufrienko-vs-rf-vozmut-druzhkovku-v-kleschi-kogda-vzlomayut-oboronu-vsu-u-1081969579.html
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, спецоперация, россия, харьков, запорожье, геннадий алехин, вооруженные силы украины, сумы, бригада, робот
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Харьков, Запорожье, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Сумы, бригада, робот

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ перебрасывают силы из-под Запорожья, чтобы остановить Россию под Харьковом

11:18 30.07.2026
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Штурмовые подразделения группировки войск "Север" с каждым днем наращивают темпы наступательных действий в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, взламывая оборону противника и занимая населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от границы с Россией.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
В частности, за минувшие сутки освобождено село Новая Сечь. Во время вторжения врага под Суджу здесь располагались огневые позиции артиллеристов и пункты управления БПЛА. Сейчас этот населенный пункт служит транзитом на пути продвижения наших штурмовиков.
Освобождение Новой Сечи позволяет вплотную подойти к Киянице и закрыть карман ВСУ в обороне на этом участке фронта. Учитывая ситуацию на флангах, судя по всему, наши подразделения стараются подойти как можно плотнее к лесному массиву, простирающегося от Иволжанского до Могрицы, где и получится наиболее эффективно противостоять дроновой активности противника на пути продвижения штурмовых подразделений российской армии к Сумам.
На Харьковском направлении северяне продолжают расширять полосу безопасности в северо-восточных районах области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника возле Харькова, Шаповаловки, Карасевки, Цуповки, Избицкого, Соснового Бора, Новоалександровки, Василевки, Зарубинки, Колодезного и Ольховатки. Командование ВСУ спешно перебрасывает на данный участок фронта отдельные подразделения 153 и 154 отдельных механизированных бригад ВСУ из Запорожской области.
Наши штурмовые подразделения продолжают активные наступательные действия в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.
На Великобурлукском участке наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Устиновка. Впервые за несколько месяцев противник не использовал в Харьковской и Сумской областях наземные роботизированные комплексы (НРТК), основным лоббистом которых был отправленный в отставку Федоров.
Штурмовые группы ВС РФ уже зашли в населённые пункты Бакшеевка и Веровка восточнее Белого Колодезя, а также севернее по направлению к Ивановке. Отсюда можно будет двигаться по линии населённых пунктов до Черного, а потом и вовсе соединиться с наступающими от Артельного частями, замкнув окружение ВСУ в Варваровке. Продвижение наших подразделений по линии Захаровка — Черное и зачистка территории около Варваровки создадут благоприятные условия для штурмовых действий Приколотного, а затем и Великого Бурлука, освобождение которого на данный момент является основной задачей.
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Вчера, 17:37
Военный эксперт Михаил Онуфриенко: ВС РФ возьмут Дружковку в клещи, когда взломают оборону ВСУ у ТорскогоЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру.
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